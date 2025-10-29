Hindustan Hindi News
पत्नी ने प्रेमी से कराई थी संविदाकर्मी पति की हत्या, तमंचा खरीदने के लिए दिए थे रुपए

संक्षेप: यूपी की राजधानी लखनऊ में संविदाकर्मी की हत्या का खुलासा हो गया है। संविदाकर्मी प्रदीप कुमार गौतम की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई थी। पत्नी ने ही तमंचा खरीदने के लिए प्रेमी को सात हजार रुपये भी दिए थे।

Wed, 29 Oct 2025 09:58 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूपी की राजधानी लखनऊ में पुलिस लाइन के संविदाकर्मी प्रदीप कुमार गौतम की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से कराई थी। पत्नी ने ही तमंचा खरीदने के लिए प्रेमी को सात हजार रुपये भी दिए थे। इसके बाद पति को फोन करके उसकी लोकेशन पूछकर प्रेमी को बताई थी। प्रेमी लोकेशन के आधार पर प्रदीप के पास पहुंचा। उससे मिलकर शराब पीने के नाम पर जाल में फंसा लिया। आउटर रिंग रोड पर लेकर गया। वहां दो गोलियां मार कर प्रदीप की हत्या कर दी, फिर प्रेमिका को फोन कर बताया कि काम हो गया। काल डिटेल्स, सीसी फुटेज और साक्ष्यों के आधार पर दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी अमोल मुर्कुट के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में प्रदीप की पत्नी चांदनी उर्फ ज्योति और उसका प्रेमी बच्चा लाल है। बच्चा लाल बांदा जनपद के बबेरू तहसील क्षेत्र के कुर्रा का पुरवा का रहने लाला है। वह ड्राइवर है। बच्चा लाल, प्रदीप का दोस्त भी था। वह उसके घर आता जाता था इस बीच चांदनी से उसके प्रेम प्रसंग हो गए। चांदनी ने ही बच्चा के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की साजिश रची थी। शनिवार रात जब प्रदीप घर लौट रहा था तो चांदनी ने उसे फोन किया।

चांदनी को प्रदीप ने बताया कि वह एयरफोर्स तिराहे पर है। वहां बच्चा लाल पहुंचा। उसने प्रदीप को शराब पीने और दावत करने की बात कही। प्रदीप उसके जाल में फंस गया वह बच्चा की मंशा नहीं भांप पाया था। बच्चा ने शराब, ग्लास, पानी की बोतल और नमकीन खरीदी। प्रदीप के पास आउटर रिंग रोड पर पहुंचा। वहां दोनों ने शराब पी। बच्चा ने कम पी थी। इसलिए वह सामान्य रहा। प्रदीप जब नशे में हो गया तो बच्चा ने तमंचे से एक गोली उसकी पीठ पर पहले मारी फिर दूसरी कनपटी पर। हत्या के बाद उसने चांदनी को फोन कर कहा कि काम हो गया। फिर वहां से भाग निकला।

हत्याकांड के खुलासे के लिए इंस्पेक्टर बीकेटी, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर शिवानंद मिश्रा और सर्विलांस समेत चार टीमें लगाई गई थी। हत्या को लूट दिखाने के लिए उसकी बाइक भी ले गया था। आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त तमंचा, प्रदीप की बाइक, 315 रुपये और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं।

चांदनी ने बच्चा लाल को तमंचा खरीदने के लिए दिए थे रुपए :

इंस्पेक्टर बीकेटी संजय कुमार सिंह के मुताबिक चांदनी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने ही सात हजार रुपये तमंचा खरीदने के लिए बच्चा लाल को दिए थे। पूछताछ में चांदनी ने यह जानकारी दी। चांदनी ने बताया कि पति प्रदीप शराब का लती था। वह आए दिन नशे में उसके साथ मारपीट करता था। इसलिए उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या की साजिश रची थी।

