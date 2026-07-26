शराब पीने से मना करने पर प्रेग्नेंट पत्नी को हंसिया से काट डाला; फिर खुद पुलिस को भी बुलाया

महोबा में शराब पीने से मना करने पर सिरफिरे पति ने पत्नी की हंसिया से काटकर हत्या कर दी। और फिर खुद पुलिस को मर्डर की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने सिरफिरे पति को गिरफ्तार कर लिया है।

महोबा जिले के पनवाड़ी में शराब पीने से मना करने पर एक युवक ने शनिवार देर रात अपनी आठ माह की गर्भवती पत्नी को हंसिया से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद सिरफिरे पति ने खुद डायल 112 को कॉल कर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। इसके चलते पत्नी के घरवालों ने पति पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था।

मां का शव देकर बच्चे सहमे पुलिस के अनुसार, मृतका के भाई रफीक मंसूरी ने तहरीर देते हुए बताया कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बिजरारी गांव में रहने वाली बहन मनीषा का पति हनीफ शराब का आदी है। वह बहन से आए दिन मारपीट करता था। 30 वर्षीय मनीषा आठ माह की गर्भवती थी। शनिवार की रात हनीफ शराब के नशे में घर पहुंचा। मनीषा ने जब इसका विरोध किया तो हनीफ गाली गलौज करने लगा। यही नहीं हनीफ ने घर में रखा हंसिया उठाया और मनीषा पर हमला कर दिया। कुछ ही वार में मनीषा ढेर हो गई। मां को रक्तरंजित पड़ा देख दोनों मासूम बच्चे सहम गए।