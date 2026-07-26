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शराब पीने से मना करने पर प्रेग्नेंट पत्नी को हंसिया से काट डाला; फिर खुद पुलिस को भी बुलाया

By sandeep
हिन्दुस्तान, संवाददाता, पनवाड़ी (महोबा)
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महोबा में शराब पीने से मना करने पर सिरफिरे पति ने पत्नी की हंसिया से काटकर हत्या कर दी। और फिर खुद पुलिस को मर्डर की सूचना दी। जिसके बाद पुलिस ने सिरफिरे पति को गिरफ्तार कर लिया है।

Husband kills wife in Mahoba after she refuses to let him drink alcohol
महोबा में शराब पीने से मना करने पर पति ने पत्नी की हत्या की

महोबा जिले के पनवाड़ी में शराब पीने से मना करने पर एक युवक ने शनिवार देर रात अपनी आठ माह की गर्भवती पत्नी को हंसिया से हमलाकर मौत के घाट उतार दिया। सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने के बाद सिरफिरे पति ने खुद डायल 112 को कॉल कर घटना की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति पर हत्या का केस दर्ज कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पति आए दिन पत्नी से मारपीट करता था। इसके चलते पत्नी के घरवालों ने पति पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था।

मां का शव देकर बच्चे सहमे

पुलिस के अनुसार, मृतका के भाई रफीक मंसूरी ने तहरीर देते हुए बताया कि पनवाड़ी थाना क्षेत्र के बिजरारी गांव में रहने वाली बहन मनीषा का पति हनीफ शराब का आदी है। वह बहन से आए दिन मारपीट करता था। 30 वर्षीय मनीषा आठ माह की गर्भवती थी। शनिवार की रात हनीफ शराब के नशे में घर पहुंचा। मनीषा ने जब इसका विरोध किया तो हनीफ गाली गलौज करने लगा। यही नहीं हनीफ ने घर में रखा हंसिया उठाया और मनीषा पर हमला कर दिया। कुछ ही वार में मनीषा ढेर हो गई। मां को रक्तरंजित पड़ा देख दोनों मासूम बच्चे सहम गए।

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पत्नी की हत्या के बाद खुद पुलिस को बुलाया

वारदात को अंजाम देने के बाद सिरफिरे पति ने डायल 112 को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। मृतका के चाचा गुलाब ने बताया कि दामाद पहले भी भतीजी के साथ मारपीट कर चुका है। समझाने के बाद कुछ दिन मामला सही रहता था मगर शराब के नशे में वह मारपीट शुरू कर देता था। सीओ कुलपहाड़ अनिरुद्ध कुमार सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मृतका के भाई रफीक की तहरीर पर हत्या का केस दर्ज कर जांच पड़ताल की जा रही है।

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