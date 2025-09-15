Wife got furious when husband was late returning from market inserted scissors in his stomach पति को बाजार से आने में हो गई देर तो आग बबूला हुई बीवी, पेट में घुसेड़ दी कैंची, शोर सुनकर दौड़े पड़ोसी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsWife got furious when husband was late returning from market inserted scissors in his stomach

पति को बाजार से आने में हो गई देर तो आग बबूला हुई बीवी, पेट में घुसेड़ दी कैंची, शोर सुनकर दौड़े पड़ोसी

एटा जिले में एक महिला ने अपने पति पर कैंची से हमला कर दिया। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वह बाजार से आने में लेट हो गया था। इसके बाद पत्नी ने पति से झगड़ा शुरू कर दिया और फिर कैंची उसके पेट में घुसेड़ दी। 

Dinesh Rathour एटाMon, 15 Sep 2025 08:50 PM
छोटी-छोटी बातों को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े हो जाते हैं। कुछ मामलों में ये झगड़े जानलेवा भी बन जाते हैं। यूपी के एटा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला बाजार से देर से आने को लेकर पति पर इस कदर गुस्सा हो गई कि उसने झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों के बीच बातचीत इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने बौखलाहट में आकर पति के पेट में कैंची मार दी। कैंची लगते ही पति चीख पड़ा और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद युवक को स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देख रेफर कर दिया है। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में घायल से जानकारी ली है।

मोहल्ला सुदर्शनदास निवासी घायल वीकेश ने बताया कि रविवार शाम को बाजार से थोड़ा देर से घर लौटा था। देरी से आने पर पत्नी से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया। गुस्से में पत्नी कैंची उठा लाई और पेट में मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख की आवाज सुनकर पड़ोसी पहुंचे और घायल को लेकर स्वास्थ्य केन्द्र लेकर पहुंचे। चिकित्सक ने हालत गंभीर देख हायर सेंटर रेफर कर दिया। बताया जा रहा है कि कैंची लगने से अधिक खून बह गया। थानाप्रभारी निर्दोष सिंह सेंगर ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कार्रवाई की गई। मामले की जांच की जा रही हैप्ञ पुलिस जांच में सामने आया है कि पहले से भी विवाद चल रहा है।

