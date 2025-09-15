पति को बाजार से आने में हो गई देर तो आग बबूला हुई बीवी, पेट में घुसेड़ दी कैंची, शोर सुनकर दौड़े पड़ोसी

छोटी-छोटी बातों को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़े हो जाते हैं। कुछ मामलों में ये झगड़े जानलेवा भी बन जाते हैं। यूपी के एटा से ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां एक महिला बाजार से देर से आने को लेकर पति पर इस कदर गुस्सा हो गई कि उसने झगड़ा शुरू कर दिया। दोनों के बीच बातचीत इतनी बढ़ गई कि पत्नी ने बौखलाहट में आकर पति के पेट में कैंची मार दी। कैंची लगते ही पति चीख पड़ा और गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर गया। शोर-शराबा सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इसके बाद युवक को स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देख रेफर कर दिया है। मामले की जानकारी पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले में घायल से जानकारी ली है।