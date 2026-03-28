शिकायत करने पुलिस चौकी गई पत्नी; घर में पति ने सिलेंडर में लगा दी आग, घरेलू विवाद में बवाल

अलीगढ़ में दंपती के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी गुस्से में आ गई और पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए वो पुलिस चौकी पर तहरीर देने जाने की कहकर घर से निकल गई। इस दौरान पति ने सिलिंडर में आग लगाकर फरार हो गया। इस दौरान बेटे ने भाग कर जान बचाई

अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बादाम नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर दंपती के बीच हुए आपसी विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। पत्नी पति के खिलाफ शिकायत लेकर चौकी पहुंच गई। इसके पीछे पति ने घर में रखे छोटे सिलेंडर में आग लगा दी, जिससे वह फट गया। आग लगाने के बाद पति फरार हो गया। घर में 15 साल का बेटा भी था। गनीमत रही कि वह आग की चपेट में नहीं आया। आसपास के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग बुझा ली।

शुक्रवार दोपहर को सिविल लाइन क्षेत्र के बादाम नगर निवासी मुबीन व उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उस समय घर में 15 साल का बेटा भी था। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी पति के खिलाफ तहरीर देने की बात कहते हुए नगला पटवारी चौकी पहुंच गई। उधर, पति ने घर में रखे सिलेंडर आग लगा दी और खुद भाग गया। तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटने की आवाज आई तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। अफरा-तफरी मच गई। बेटे ने बाहर आकर जान बचाई। बाद में लोगों ने पानी से आग को बुझा लिया।