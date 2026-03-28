Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शिकायत करने पुलिस चौकी गई पत्नी; घर में पति ने सिलेंडर में लगा दी आग, घरेलू विवाद में बवाल

Mar 28, 2026 02:40 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
share

अलीगढ़ में दंपती के बीच विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पत्नी गुस्से में आ गई और पति पर मारपीट का आरोप लगाते हुए वो पुलिस चौकी पर तहरीर देने जाने की कहकर घर से निकल गई। इस दौरान पति ने सिलिंडर में आग लगाकर फरार हो गया। इस दौरान बेटे ने भाग कर जान बचाई

शिकायत करने पुलिस चौकी गई पत्नी; घर में पति ने सिलेंडर में लगा दी आग, घरेलू विवाद में बवाल

अलीगढ़ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के बादाम नगर इलाके में शुक्रवार दोपहर दंपती के बीच हुए आपसी विवाद ने बड़ा रूप ले लिया। पत्नी पति के खिलाफ शिकायत लेकर चौकी पहुंच गई। इसके पीछे पति ने घर में रखे छोटे सिलेंडर में आग लगा दी, जिससे वह फट गया। आग लगाने के बाद पति फरार हो गया। घर में 15 साल का बेटा भी था। गनीमत रही कि वह आग की चपेट में नहीं आया। आसपास के लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए आग बुझा ली।

शुक्रवार दोपहर को सिविल लाइन क्षेत्र के बादाम नगर निवासी मुबीन व उसकी पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। उस समय घर में 15 साल का बेटा भी था। विवाद इतना बढ़ा कि पत्नी पति के खिलाफ तहरीर देने की बात कहते हुए नगला पटवारी चौकी पहुंच गई। उधर, पति ने घर में रखे सिलेंडर आग लगा दी और खुद भाग गया। तेज धमाके के साथ सिलेंडर फटने की आवाज आई तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। अफरा-तफरी मच गई। बेटे ने बाहर आकर जान बचाई। बाद में लोगों ने पानी से आग को बुझा लिया।

लोगों का कहना था कि गनीमत रही कि आग घर में नहीं फैली, अन्यथा बड़ी घटना हो सकती थी। जानकारी पर सिविल लाइन थाना पुलिस भी आ गई। इंस्पेक्टर सिविल लाइन अरुण कुमार ने बताया कि पति ने पत्नी से विवाद के बाद सिलेंडर में आग लगाई थी। हालांकि अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है। पति की तलाश की जा रही है।

sandeep

लेखक के बारे में

sandeep
Up News UP Top News Aligarh News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |