प्रेमी से मिलने जाती है पत्नी; पति को था शक, रात को कमरे में घुसकर काटा गला, बेटी ने दर्ज कराई रिपोर्ट

हरदोई जिले में प्रेमी से मिलने के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी गला काटकर हत्या कर दी। थाने से महज 200 मीटर दूर हुई घटना से हड़कंप मच गया। उसे शक था कि पत्नी पूजा-पाठ के बहाने गांव के बाहर प्रेमी से मिलने जाती थी।

Dinesh Rathour बेहटागोकुल (हरदोई)Mon, 11 Aug 2025 07:48 PM
यूपी के हरदोई जिले में प्रेमी से मिलने के शक में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी गला काटकर हत्या कर दी। थाने से महज 200 मीटर दूर हुई घटना से हड़कंप मच गया। उसे शक था कि पत्नी पूजा-पाठ के बहाने गांव के बाहर प्रेमी से मिलने जाती थी। बेटी ने पिता पर मां के कत्ल की रिपोर्ट दर्ज कराई है। कस्बा बेहटागोकुल निवासी रीत कुमार मेहनत-मजदूरी करता है। उसके चार बच्चे हैं। रविवार शाम रोज की तरह उसकी 45 वर्षीय पत्नी रीता गांव के बाहर बने एक मंदिर में पूजा करने गई थी। लौटने के बाद रीता से उसकी कहासुनी शुरू हो गई।

रीत को शक था कि उसकी पत्नी रोज शाम को गांव से बाहर पूजा-पाठ करने के बहाने अपने प्रेमी से मिलने जाती है। कई बार उसने मंदिर जाने पर आपत्ति भी जताई पर वह नहीं मानी। कहासुनी के दौरान पत्नी की पिटाई की तो उसने 112 पर फोन कर पुलिस बुला ली। पुलिस के पहुंचने से पहले ही रीत भाग निकला। पुलिस ने रीता को समझाकर सुबह थाने आकर तहरीर देने के लिए कहा। पुलिस के जाने के कुछ देर बाद रीत लौट आया और परिवार के साथ सो गया। रीता की मां श्यामा देवी ने बताया कि देर रात करीब एक बजे रीत अपने कमरे में पहुंचा। चारपाई पर सो रही रीता के गले पर बांके से कई वार कर दिए। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चीखने-चिल्लाने पर बच्चों की नींद खुली तो देखा कि कमरे की कुंडी बाहर से बंद थी।

किसी तरह ताऊ शिवशंकर को आवाज लगाकर दरवाजा खुलवाया। इस बीच अन्य परिजन भी जुट गए। कमरे के अंदर नजारा भयावह था। रीता का खून से लथपथ शव पड़ा था। मौका-ए-वारदात पर पहुंची पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद शव को कब्जे में ले लिया। सीओ सतेंद्र सिंह ने बताया कि फरार रीत कुमार की तलाश की जा रही है। बेटी रंजना की तहरीर पर पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। घरेलू कलह और चारित्रिक शक में वारदात होने की बात सामने आई है।

Hardoi News Up Murder Up Latest News अन्य..
