पत्नी ने गिफ्ट में दी थी थार, पति ने उसी में गोली से उड़ा दिया; अदीला हत्याकांड में सनसनीखेज खुलासा

कारोबारी की बेटी अदीला रहमान की हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। आरोपी गुलफाम अली ने कबूल किया है उसने अदीला से प्रेम विवाह किया था। अदीला चाहती थी कि वह अपने परिवार से नाता तोड़ ले। इसी वजह से उसने अदीला को मौत के घाट उतार दिया।

Husband Killed Wife : उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 23 साल की महिला अदीला रहमान की गुमशुदगी मामले में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। अदीला 25 जून को अपने परिवार को यह बताकर घर से निकली थी कि वह हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी में एलएलबी सेकेंड इयर की परीक्षा देने जा रही है। इसके बाद वह लापता हो गई थी। खुलासा हुआ है कि अदीला की उसके ही पति ने 29 जून को एसयूवी (थार) के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह थार अदीला ने ही अपने पति को गिफ्ट में दी थी। पुलिस के मुताबिक, अदीला चाहती थी कि उसका पति अपने परिवार से रिश्ते खत्म कर ले, इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था।

मुरादाबाद के कटघर थाना क्षेत्र से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई कारोबारी की बेटी अदीला रहमान के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। रामपुर जेल में बंद आरोपी गुलफाम अली ने पूछताछ में स्वीकार किया कि उसने अदीला से प्रेम विवाह किया था और पारिवारिक विवाद के चलते उसने अदीला की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने शव को रुड़की के पास नहर में बहा दिया था।

कोहिनूर तिराहा निवासी कारोबारी की बेटी अदीला रहमान हैदराबाद में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। 25 जून को वह परीक्षा देने की बात कहकर घर से निकली थी। 29 जून को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने के बाद उसका मोबाइल अचानक बंद हो गया। परिजनों द्वारा काफी खोजबीन के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला, तो उसकी मां ने 18 जुलाई को कटघर थाने में देवापुर निवासी गुलफाम अली और उसके भाई कुरबान अली के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। जांच के दौरान कटघर पुलिस को पता चला कि आरोपी गुलफाम अली रामपुर के गंज थाने में दर्ज जानलेवा हमले के एक साल पुराने मामले में कोर्ट में सरेंडर कर जेल चला गया है। एसपी सिटी कुंवर रणविजय सिंह ने बताया कि बुधवार को अदालत से इजाजत मिलने के बाद इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह की पुलिस टीम रामपुर जेल पहुंची और आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की।

पुलिस पूछताछ में गुलफाम ने खुलासा किया कि उसने इसी साल अप्रैल में अजमेर शरीफ में अदीला से निकाह किया था। दोनों नोएडा में किराये के फ्लैट में रह रहे थे। अदीला रहमान ही उसके तमाम खर्चों का इंतजाम करती थी और उसने गुलफाम को एक थार कार भी दी थी। पुलिस के मुताबिक, अदीला चाहती थी कि गुलफाम अपने परिवार से रिश्ते खत्म कर ले, इसी बात को लेकर दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 जून को इसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हुई। गुलफाम ने पुलिस को बताया कि 30 जून को अदीला दिल्ली से मुरादाबाद के लिए निकली थी। वह थार कार लेकर उसे लेने जोया पहुंचा। कार में फिर से दोनों के बीच कहासुनी हो गई। गुस्से में आकर गुलफाम ने दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर पुराने टोल के पास तमंचे से अदीला की कनपटी पर गोली मार दी। शव को कार से रुड़की क्षेत्र ले गया और नहर में फेंक दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद वह रामपुर पहुंचा और पुलिस से बचने के लिए पुराने मामले में सरेंडर कर जेल चला गया।