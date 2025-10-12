मोहब्बत में बाधा बने पति को पत्नी ने रास्ते से हटाया, प्रेमी से करवा दी राजमिस्त्री की हत्या

अलीगढ़ के गांव रफायतपुर में राजमिस्त्री की हत्या उसी की पत्नी ने प्रेमी से कराई थी। दवा लेने के दौरान ही पत्नी ने कंपाउंडर के फोन से प्रेमी को फोन किया था। उसने रास्ते में आकर गोली मार दी।

अलीगढ़ के गांव रफायतपुर में राजमिस्त्री की हत्या उसी की पत्नी ने प्रेमी से कराई थी। दवा लेने के दौरान ही पत्नी ने कंपाउंडर के फोन से प्रेमी को फोन किया था। उसने रास्ते में आकर गोली मार दी। पुलिस की पूछताछ में पत्नी ने अपना जुर्म कबूला। प्रेमी की तलाश में टीमें लगी हुई हैं।

गोंडा क्षेत्र के गांव कलुआ निवासी 30 वर्षीय रिंकू पत्र हरप्रसाद चिनाई का काम करते थे। शनिवार देर शाम उनकी पत्नी ब्रजेश दवा लेने के लिए गांव मुरवार गई थी। देरी होने पर उसने पति को फोन करके बुलाया। रिंकू पत्नी को लेकर बाइक से लौट रहे थे। साथ में बच्चा बैठा था। रात करीब साढ़े आठ बजे गांव रफायतपुर भट्ठे के पास मोड़ पर पीछे से आए बाइक सवार व्यक्ति ने ओवरटेक किया और रिंकू को गोली मारकर फरार हो गया। भागते हुए आरोपी ने सामने से आ रहे प्रधान के बेटे से ये कहा था कि पीछे एक कार ने किसी को एक्सीडेंट मार दिया है।

रिंकू को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। मामले में पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। वहीं, परिवार ने मृतक की पत्नी बृजेश पर शक जताया। पुलिस ने सख्ती से उससे पूछताछ की तो उसने जुर्म स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि गांव के ही युवक से उसके प्रेम संबंध थे, जिसमें पति बाधा बनना रहा था। इसलिए उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई। उसने खुद ही फोन करके प्रेमी को बुलाया। पीछा करते हुए भी उसने प्रेमी को देखा था। घटना के बाद वह पुलिस को गुमराह करती रही।