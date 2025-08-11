बेटी से पिटवाती है बीवी, दूसरे मर्दों को घर बुलाती है... कारोबारी ने वीडियो बनाकर दी जान

चंदोली में पारिवारिक कलह से उबकर बिल्डिंग मैटेरियल विक्रेता ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने वीडियो बनाकर पत्नी और बेटी पर मारने -पीटने के साथ ही घर मे बाहरी लोगों को लाने का आरोप लगाया।

यूपी के चंदौली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने बीवी और बेटी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। हालांकि जान देने पहले शख्स ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जिसमें उसने परिवार से प्रताड़ित होने की बात कही। साथ ही घर पर दूसरे मर्दों को बुलाने का भी आरोप लगाया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर गांव का है। यहां रहने वाले 46 साल के मनोज गोंड प्रॉपर्टी डीलर के साथ बिल्डिंग मटेरियल की दुकान भी चलाते थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह व्यापारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली आर-पार हो गई थी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मनोज का शव कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं फॉरेसिंक टीम को मौके से 315 बोर के अवैध असलहा बरामद हुआ। इसके अलावा मोबाइल में एक वीडियो मिला। जिसमें व्यापारी ने पारिवारिक कलह से उब कर आत्महत्या करने की बात कही।