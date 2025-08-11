Wife gets daughter to beat her calls other men to the house Businessman commits suicide after making video बेटी से पिटवाती है बीवी, दूसरे मर्दों को घर बुलाती है... कारोबारी ने वीडियो बनाकर दी जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsWife gets daughter to beat her calls other men to the house Businessman commits suicide after making video

चंदोली में पारिवारिक कलह से उबकर बिल्डिंग मैटेरियल विक्रेता ने खुद को गोली मारकर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने वीडियो बनाकर पत्नी और बेटी पर मारने -पीटने के साथ ही घर मे बाहरी लोगों को लाने का आरोप लगाया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, चंदौलीMon, 11 Aug 2025 04:18 PM
यूपी के चंदौली से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां एक शख्स ने बीवी और बेटी की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। हालांकि जान देने पहले शख्स ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। जिसमें उसने परिवार से प्रताड़ित होने की बात कही। साथ ही घर पर दूसरे मर्दों को बुलाने का भी आरोप लगाया। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल में जुट गई।

ये घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर गांव का है। यहां रहने वाले 46 साल के मनोज गोंड प्रॉपर्टी डीलर के साथ बिल्डिंग मटेरियल की दुकान भी चलाते थे। जानकारी के मुताबिक सोमवार सुबह व्यापारी ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। गोली आर-पार हो गई थी। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तो मनोज का शव कमरे में खून से लथपथ हालत में पड़ा मिला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। वहीं फॉरेसिंक टीम को मौके से 315 बोर के अवैध असलहा बरामद हुआ। इसके अलावा मोबाइल में एक वीडियो मिला। जिसमें व्यापारी ने पारिवारिक कलह से उब कर आत्महत्या करने की बात कही।

वायरल वीडियो में पत्नी और बेटी पर लगाया आरोप

मनोज ने वीडियो में कहा, "बाबू आज हमारी जिंदगी का लास्ट दिन है। गांव पुरखी के रहने वाले भूलन प्रसाद हैं। इनकी लड़कियां जहां-जहां गई उनका घर बर्बाद कर दीं। आज इनकी लड़की ने ऐसी स्थिति में ला दिया है कि मेरी बेटी मुझे मारती है। ऐसी जिंदगी कौन जियेगा। भूलन प्रसाद की बेटी आज तक अपने घर में नहीं टिकी। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सूचित करता हूं कि इनके घर की लड़की अपने घर मत लाना। ये बाहरी लोगों को बुलाकर घर में रख रही हैं। जब विरोध करता हूं तो पीटते हैं। मैं इस जिंदगी से जा रहा हूं। अगर मैंने गलत किया है तो उसका दंड मिलेगा।"

