जेवर रखकर भूल गई पत्नी, दो करोड़ की चोरी का मच गया हल्ला, पुलिस तक पहुंच गई बात

संक्षेप: मेरठ में फल आढ़ती की पत्नी दो करोड़ रुपये के जेवरात रखकर भूल गई और इस दौरान चोरी का हल्ला मच गया। सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर दौड़ी और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया

मेरठ के बनियापाड़ा में फल आढ़ती की पत्नी दो करोड़ रुपये के जेवरात रखकर भूल गई और इस दौरान चोरी का हल्ला मच गया। सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस मौके पर दौड़ी और फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, साथ ही स्वाट टीम को भी बुला लिया गया। छानबीन शुरू कराई गई, लेकिन सीसीटीवी कैमरों में कोई सुराग हाथ नहीं आया। इस मामले में शाम के समय फल आढ़ती के बेटे ने तहरीर वापस ले ली और बताया कि मां जेवरात रखकर भूल गई थी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

कोतवाली के बनियापाडा चौकी से पास ही फल आढ़ती इरशाद अहमद का मकान है। काम में तीनों बेटे मोहसीन, कामिल और सुहेल हाथ बंटाते हैं। गुरुवार अलसुबह तीनों बेटे मंडी चले गए थे। सुबह सात बजे के आसपास इरशाद नाश्ते का कुछ सामान लेने के लिए घर के बाहर गए थे और दुकान से सामान लेकर वापस आ गए। आशंका जताई कि इसी दौरान कोई घर में घुस आया और तिजौरी वाले कमरे में रखे परिवार के करीब डेढ़ करोड़ रुपये कीमत के सामने और डायमंड की ज्वैलरी को चोरी कर लिया। बेटी अमरीन की 20 नवंबर को शादी की थी और वह भी घर आई हुई थी।

अमरीन के जेवर भी इसी जगह पर रखे थे। इस दौरान परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर एसपी सिटी मेरठ आयुष विक्रम सिंह, सीओ कोतवाली, फोरेंसिक टीम और स्वाट टीम पहुंचे। छानबीन शुरू की गई और सीसीटीवी को खंगाला गया। काफी देर कैमरे देखने के बाद भी कोई संदिग्ध या बाहरी व्यक्ति अंदर मकान में आते नहीं दिखा। इसके बाद परिवार के लोगों से भी पूछताछ की गई। हालांकि कोई जानकारी नहीं मिली।