Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

शादी के पांचवें दिन ही पत्नी प्रेमी के साथ फरार, मिठाई खरीदने के दौरान पति को दिया चकमा

By Yogesh Yadav
लाइव हिन्दुस्तान, पिनाहट (आगरा) हिन्दुस्तान संवाद
Follow us on Google News
share

यूपी के आगरा में शादी के पांचवें दिन ही नवविवाहिता पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई है। घटना उस समय हुई जब पति परिजनों, रिश्तेदारों के साथ ही पत्नी को लेकर पहली बार अपनी ससुराल आ रहा था। जिस समय पति मिठाई खरीदने के लिए रुका, उसी समय विवाहिता प्रेमी के साथ फरार हो गई।

Wife elopes with lover
शादी के पांचवें दिन ही नवविवाहिता पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई।

यूपी के आगरा में एक युवक के साथ हनीमून से पहले ही खेला हो गया है। शादी के पांचवें ही दिन पत्नी बीच रास्ते पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई है। अचानक हुई घटना से पति हैरान-परेशान हो गया। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर आसपास के लोगों ने बताया कि एक कार में बैठकर किसी के साथ उसकी पत्नी निकल गई है। खुद को किसी तरह संभालते हुए पिनाहट पुलिस स्टेशन पहुंचा और पत्नी के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में बताया कि पत्नी अपने साथ सोने-चांदी के आभूषण और नौ हजार रुपए भी ले गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिस कार से फरार हुई, उसका नंबर हासिल करके सुराग लगा रही है। विवाहिता के मायके वालों से भी संपर्क साधा जा रहा है। यह भी पता चला है कि नवविवाहिता शादी से पहले भी प्रेमी के साथ भाग चुकी है।

मध्य प्रदेश के मुरैना के थाना महुआ क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने बताया कि उसकी शादी पिनाहट के एक गांव की युवती से 22 जुलाई को हुई थी। 27 जुलाई सोमवार को वह अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ पत्नी को लेकर पत्नी के मायके यानी अपने ससुराल पिनाहट आ रहा था।

ये भी पढ़ें:Hapur News: विवाहिता ने फंदा लगाकर जान देने का किया प्रयास, अस्पताल में भर्ती

पहली बार ससुराल आ रहा था युवक

पहली बार ससुराल जाने के कारण रास्ते में नंदगवां तिराहे पर वह मिठाई खरीदने के लिए रुका। इसी दौरान उसकी पत्नी ने लघुशंका जाने की बात कही और सड़के के किनारे से होते हुए कुछ आगे तक चली गई। मिठाई लेने के बाद काफी देर तक वह पत्नी का इंतजार करता रहा लेकिन वह नहीं आई। इस पर उसने आसपास तलाश शुरू कर दी। मन में कई तरह की आशंकाएं आने लगीं।

ये भी पढ़ें:Bulandsehar News: ​कचहरी परिसर से झांसा देकर संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुई विवाहिता

कार में बैठकर प्रेमी से फरार

पत्नी जिस तरफ गई थी, उधर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछा तो असलियत का पता चल गया। लोगों ने बताया कि विवाहिता पैदल ही आई और एक कार में बैठकर चली गई है। यह सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधे पिनाहट थाने पहुंच गया। पत्नी के इस तरह से कार में बैठकर किसी के साथ फरार होने की बात कही।

शादी से पहले भी भाग चुकी है विवाहिता

पति ने पुलिस को यह भी बताया कि उसके पास आभूषण और नगदी भी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस भी मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ कर नवविवाहिता की तलाश में जुट गई है। उसके मायके वालों से भी संपर्क किया गया तो पता चला कि पहले भी प्रेमी के साथ भाग चुकी है। थाना प्रभारी निरीक्षक वीरेश पाल गिरी ने बताया कि शादी से पहले भी हाथरस निवासी अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी। कहा कि पति की शिकायत पर नवविवाहिता की तलाश की जा रही है।

Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

और पढ़ें
Crime News UP Crime News Crime News On Livehindustan अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, UP News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News, और lucknow Weather अपडेट हिंदी में पढ़ें। साथ ही UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Election 2027 Candidates से जुड़ी ताज़ा खबरों के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।