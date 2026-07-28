शादी के पांचवें दिन ही पत्नी प्रेमी के साथ फरार, मिठाई खरीदने के दौरान पति को दिया चकमा

यूपी के आगरा में शादी के पांचवें दिन ही नवविवाहिता पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई है। घटना उस समय हुई जब पति परिजनों, रिश्तेदारों के साथ ही पत्नी को लेकर पहली बार अपनी ससुराल आ रहा था। जिस समय पति मिठाई खरीदने के लिए रुका, उसी समय विवाहिता प्रेमी के साथ फरार हो गई।

यूपी के आगरा में एक युवक के साथ हनीमून से पहले ही खेला हो गया है। शादी के पांचवें ही दिन पत्नी बीच रास्ते पति को चकमा देकर प्रेमी के साथ फरार हो गई है। अचानक हुई घटना से पति हैरान-परेशान हो गया। पहले तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर आसपास के लोगों ने बताया कि एक कार में बैठकर किसी के साथ उसकी पत्नी निकल गई है। खुद को किसी तरह संभालते हुए पिनाहट पुलिस स्टेशन पहुंचा और पत्नी के खिलाफ तहरीर दी। तहरीर में बताया कि पत्नी अपने साथ सोने-चांदी के आभूषण और नौ हजार रुपए भी ले गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जिस कार से फरार हुई, उसका नंबर हासिल करके सुराग लगा रही है। विवाहिता के मायके वालों से भी संपर्क साधा जा रहा है। यह भी पता चला है कि नवविवाहिता शादी से पहले भी प्रेमी के साथ भाग चुकी है।

मध्य प्रदेश के मुरैना के थाना महुआ क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले युवक ने बताया कि उसकी शादी पिनाहट के एक गांव की युवती से 22 जुलाई को हुई थी। 27 जुलाई सोमवार को वह अपने परिजनों और रिश्तेदारों के साथ पत्नी को लेकर पत्नी के मायके यानी अपने ससुराल पिनाहट आ रहा था।

पहली बार ससुराल आ रहा था युवक पहली बार ससुराल जाने के कारण रास्ते में नंदगवां तिराहे पर वह मिठाई खरीदने के लिए रुका। इसी दौरान उसकी पत्नी ने लघुशंका जाने की बात कही और सड़के के किनारे से होते हुए कुछ आगे तक चली गई। मिठाई लेने के बाद काफी देर तक वह पत्नी का इंतजार करता रहा लेकिन वह नहीं आई। इस पर उसने आसपास तलाश शुरू कर दी। मन में कई तरह की आशंकाएं आने लगीं।

कार में बैठकर प्रेमी से फरार पत्नी जिस तरफ गई थी, उधर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछा तो असलियत का पता चल गया। लोगों ने बताया कि विवाहिता पैदल ही आई और एक कार में बैठकर चली गई है। यह सुनते ही पति के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सीधे पिनाहट थाने पहुंच गया। पत्नी के इस तरह से कार में बैठकर किसी के साथ फरार होने की बात कही।