प्रेमी संग गई थी पत्नी, बौखलाए प्रेमी ने थाने में गोली मारकर दी हत्या, विवेचक और महिला सिपाही सस्पेंड

संक्षेप:

हरदोई जिले में एक व्यक्ति ने पाली थाना परिसर के अंदर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करके एक महिला आरक्षी समेत दो पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है।

Jan 12, 2026 03:30 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, हरदोई
यूपी के हरदोई जिले में एक व्यक्ति ने पाली थाना परिसर के अंदर अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पांच दिन पहले उसकी पत्नी प्रेमी संग भागी थी, जिससे वह बौखलाया था। थाने में हुई इस घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार लिया गया और एक महिला आरक्षी समेत दो पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पाली थाना क्षेत्र के रमापुर अटरिया निवासी अनूप की 35 वर्षीय पत्नी सोनी पांच दिन पहले अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी। इस मामले में अनूप ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी घर से जेवर और 35 हजार नकद लेकर गई है।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए रविवार को उसका पता लगाया और सोमवार को सोनी को अदालत में पेश करने और अन्य कानूनी औपचारिकताओं की प्रक्रिया चल रही थी। इसी बीच, एक महिला सिपाही सोनी को थाना परिसर में स्थित भोजनालय में खाना खिलाने के लिए ले जा रही थी, तभी वहां घात लगाकर बैठे उसके पति अनूप ने पीछे से हमला कर दिया और अपनी पत्नी को गोली मार दी। सूत्रों ने बताया कि गोली लगते ही सोनी लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। गोली चलने की आवाज से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

हत्यारोपी पति को पुलिसकर्मियों ने मौके से पकड़ा

वारदात के तुरंत बाद सतर्क पुलिसकर्मियों ने मौके से भाग रहे अनूप और उसके एक साथी को घेराबंदी कर पकड़ लिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है। सूचना मिलने पर पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, अपर पुलिस अधीक्षक एम.पी. सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी आलोक राजनरायन तथा कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले के विवेचक और महिला आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। कोई अन्य भी दोषी पाया गया तो उसके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। थाना परिसर के भीतर सुरक्षा में हुई चूक की भी जांच की जा रही है।

