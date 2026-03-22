देवर संग भागी पत्नी तो पति ने लगाई फांसी, बेटी की शादी से पहले ही पिता का सिर से उठा हाथ

चित्रकूट से बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां बेटी के हाथ पीले करने से पहले ही एक पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार सुबह एक कॉलेज के पीछे पेड़ की डाल पर फंदे से युवक का शव लटका मिला।

Chitrakoot News: यूपी के चित्रकूट से बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां बेटी के हाथ पीले करने से पहले ही एक पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार सुबह एक कॉलेज के पीछे पेड़ की डाल पर फंदे से युवक का शव लटका मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के फुफेरे भाई के साथ चले जाने से वह काफी परेशान था। पहले मां और अब पिता का सिर से साया उठने के बाद घर में बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 40 वर्षीय युवक ने कॉलेज के पीछे चिल्ला के पेड़ में रस्सी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। रविवार को सुबह करीब नौ बजे ग्रामीणों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो परिजनों को जानकारी दी। मृतक के बेटे का कहना है कि उसके पिता कुछ दिनों से मानसिक तौर पर तनाव में थे, लेकिन खुदकुशी किस वजह से की है, यह जानकारी नहीं है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। कुछ ही देर में पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल में साक्ष्य जुटाए। वहीं अन्य परिजनों ने हत्या की भी आशंका जाहिर की है। मृतक के तीन बेटे व एक बेटी है। बेटी की अगले महीने 25 अप्रैल को शादी होनी है।

फुफेरे देवर संग भाग गई थी महिला बताते हैं कि बीते चार मार्च को मृतक की पत्नी उसके फुफेरे भाई के साथ भाग गई। काफी खोजबीन के बाद पत्नी के न मिलने पर उसने 17 मार्च को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। प्रभारी निरीक्षक लाखन सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्ट्या मामला खुदकुशी का है। मृतक ने पत्नी के जाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी पत्नी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे और उसने फुफेरे भाई के साथ ही रहने की बात कही। इसके बाद वह चली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। अभी तक किसी तरह के आरोप जैसी बात सामने नहीं आई है।