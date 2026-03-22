Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

देवर संग भागी पत्नी तो पति ने लगाई फांसी, बेटी की शादी से पहले ही पिता का सिर से उठा हाथ

Mar 22, 2026 08:54 pm ISTDinesh Rathour राजापुर(चित्रकूट)
share

चित्रकूट से बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां बेटी के हाथ पीले करने से पहले ही एक पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार सुबह एक कॉलेज के पीछे पेड़ की डाल पर फंदे से युवक का शव लटका मिला।

देवर संग भागी पत्नी तो पति ने लगाई फांसी, बेटी की शादी से पहले ही पिता का सिर से उठा हाथ

Chitrakoot News: यूपी के चित्रकूट से बेहद ही दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां बेटी के हाथ पीले करने से पहले ही एक पिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। रविवार सुबह एक कॉलेज के पीछे पेड़ की डाल पर फंदे से युवक का शव लटका मिला। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि पत्नी के फुफेरे भाई के साथ चले जाने से वह काफी परेशान था। पहले मां और अब पिता का सिर से साया उठने के बाद घर में बच्चों का रो-रोकर बुरा हाल है।

राजापुर थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले 40 वर्षीय युवक ने कॉलेज के पीछे चिल्ला के पेड़ में रस्सी का फंदा बनाकर खुदकुशी कर ली। रविवार को सुबह करीब नौ बजे ग्रामीणों ने उसे फंदे पर लटका देखा तो परिजनों को जानकारी दी। मृतक के बेटे का कहना है कि उसके पिता कुछ दिनों से मानसिक तौर पर तनाव में थे, लेकिन खुदकुशी किस वजह से की है, यह जानकारी नहीं है। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को फंदे से नीचे उतरवाया। कुछ ही देर में पहुंची फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल में साक्ष्य जुटाए। वहीं अन्य परिजनों ने हत्या की भी आशंका जाहिर की है। मृतक के तीन बेटे व एक बेटी है। बेटी की अगले महीने 25 अप्रैल को शादी होनी है।

ये भी पढ़ें:अवैध संबंधों में रोड़ा बन रहा था पति, प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने की हत्या

फुफेरे देवर संग भाग गई थी महिला

बताते हैं कि बीते चार मार्च को मृतक की पत्नी उसके फुफेरे भाई के साथ भाग गई। काफी खोजबीन के बाद पत्नी के न मिलने पर उसने 17 मार्च को थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया। प्रभारी निरीक्षक लाखन सिंह का कहना है कि प्रथम दृष्ट्या मामला खुदकुशी का है। मृतक ने पत्नी के जाने पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसकी पत्नी ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिए थे और उसने फुफेरे भाई के साथ ही रहने की बात कही। इसके बाद वह चली गई। थाना प्रभारी ने बताया कि घटना की हर पहलू पर बारीकी से जांच की जा रही है। अभी तक किसी तरह के आरोप जैसी बात सामने नहीं आई है।

ये भी पढ़ें:लव अवेयर में रोड़ा बनी सास की हत्या; बहू ने प्रेमी के साथ गला दबाकर मार डाला

पति और बच्चों को छोड़ प्रेमी संग फरार हुई विवाहिता

वहीं दूसरी ओर मुरादाबाद में भी प्रेमी संग महिला के भागने का मामला सामने आया है। रबपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 19 मार्च की शाम करीब 5:12 बजे उसकी पत्नी ने उसके मोबाइल से एक नंबर पर बात की थी। उसी शाम करीब 7 बजे एक अज्ञात व्यक्ति उसकी पत्नी को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगा ले गया। पीड़ित पति ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त तहरीर के आधार पर पुलिस ने शुक्रवार को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी कोमल तोमर ने बताया कि रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। विवाहिता को जल्दी बरामद कर लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें:प्रेमिका ने खत्म की सात साल की मोहब्बत, बौखलाए प्रेमी ने ब्लेड से किया हमला
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पिछले आठ सालों से काम कर रहे हैं। वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। पत्रकारिता में 13 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश की डिजिटल मीडिया और प्रिंट जर्नलिज्म में अलग पहचान है। इससे पहले लंबे समय तक प्रिंट में डेस्क पर भी काम किया है। कुछ सालों तक ब्यूरो में भी रहे हैं। यूपी और राजस्थान के सीकर जिले में भी पत्रकारिता कर चुके हैं। यूपी की राजनीति के साथ सोशल, क्राइम की खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाते हैं। वायरल वीडियो की फैक्ट चेकिंग में दिनेश को महारत हासिल है।

और पढ़ें
Chitrakoot News UP Police Suicide Note अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |