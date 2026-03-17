Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

सात बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई पत्नी, सदमे से पति की मौत

Mar 17, 2026 11:49 pm ISTAjay Singh संवाददाता, मुजफ्फरनगर/बुढ़ाना
share

मां के चले जाने और पिता की मौत के बाद अब सात बच्चों का क्या होगा? नफीस की मौत ने पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया है। परिजनों ने नफीस के शव को सपुर्द-ए-खाक कर दिया। अब सात बच्चे मां-बाप दोनों से वंचित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि नफीस अपने बच्चों और पत्नी से बहुत प्यार करता था।

सात बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई पत्नी, सदमे से पति की मौत

UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां एक शादीशुदा महिला अपने सात बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई। इधर, महिला के चले जाने के सदमे में पति की मौत हो गई। जिले के बुढ़ाना के कस्बे की शफीपुर पट्टी में मंगलवार को हुई सनसनीखेज घटना ने लोगों को झकझोर दिया। परिजनों के अनुसार, नफीस ने चार-पांच दिन पहले पत्नी के प्रेमी के साथ चले जाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। तभी से वह गुमसुम रहने लगा था। सदमे के चलते मंगलवार को नफीस का दिल बैठ गया और उसने दुनिया को अलविदा कह दिया।

मां के चले जाने और पिता की मौत के बाद अब सात बच्चों का क्या होगा? यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। नफीस की मौत ने पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया है। परिजनों ने नफीस के शव को सपुर्द-ए-खाक कर दिया। अब सात बच्चे मां-बाप दोनों से वंचित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि नफीस अपने बच्चों और पत्नी से बहुत प्यार करता था। पत्नी अचानक से उसे और बच्चों को छोड़कर चली जाएगी यह उसने कभी नहीं सोचा होगा।

ये भी पढ़ें:यूपी में कब होंगे पंचायत चुनाव? हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

लेकिन जब पत्नी चली गई तो उसे इसका तगड़ा झटका लगा। उसने पत्नी या उसके प्रेमी के खिलाफ कुछ नहीं किया। यहां तक कि पुलिस से शिकायत भी नहीं की। नफीस चुप सा हो गया था लेकिन अंदर ही अंदर इस घटना को लेकर घुट भी रहा था। उसे अपने सात बच्चों के पालन-पोषण की चिंता भी सता रही होगी। इसी चिंता और दुख ने उसे ऐसा सदमा दिया कि मंगलवार को उसकी मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:ढाई लाख शिक्षकों-कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, योगी सरकार ने 25 लाख की ग्रेच्युटी

दरकते रिश्तों को लेकर चिंता

पत्नी के प्रेमी संग चले जाने के बाद सदमे से नफीस की मौत ने लोगों को एक बार फिर पारिवारिक रिश्तों के दरकते जाने का अहसास कराया है। लोग इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि पति-पत्नी के बीच विश्वास की कमी और किसी तीसरे की वजह से शादीशुदा जिंदगियों में तबाही की घटनाएं खूब हो रही हैं। ऐसे में पति-पत्नी का रिश्ता भी चुनौतियों से घिरा नजर आ रहा है। लोग, पिछले कुछ समय में यूपी में हुई ऐसी घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं और इस बात पर चिंता जता रहे हैं कि रिश्ते यूं ही कमजोर पड़ते रहे तो फिर परिवार नाम की संस्था का क्या होगा और उन बच्चों के भविष्य का कौन जवाबदेह होगा जिनके सामने ऐसी घटनाओं के चलते विकट परिस्थितियां पैदा हो जा रही हैं।

ये भी पढ़ें:OTP से बचेगी जान, UP में लाइनमैन को खतरे में डाले बिना ठीक होंगे बिजली के फॉल्ट
Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
Up News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |