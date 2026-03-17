सात बच्चों को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गई पत्नी, सदमे से पति की मौत

मां के चले जाने और पिता की मौत के बाद अब सात बच्चों का क्या होगा? नफीस की मौत ने पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया है। परिजनों ने नफीस के शव को सपुर्द-ए-खाक कर दिया। अब सात बच्चे मां-बाप दोनों से वंचित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि नफीस अपने बच्चों और पत्नी से बहुत प्यार करता था।

UP News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। यहां एक शादीशुदा महिला अपने सात बच्चों को छोड़कर प्रेमी के संग फरार हो गई। इधर, महिला के चले जाने के सदमे में पति की मौत हो गई। जिले के बुढ़ाना के कस्बे की शफीपुर पट्टी में मंगलवार को हुई सनसनीखेज घटना ने लोगों को झकझोर दिया। परिजनों के अनुसार, नफीस ने चार-पांच दिन पहले पत्नी के प्रेमी के साथ चले जाने पर पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। तभी से वह गुमसुम रहने लगा था। सदमे के चलते मंगलवार को नफीस का दिल बैठ गया और उसने दुनिया को अलविदा कह दिया।

मां के चले जाने और पिता की मौत के बाद अब सात बच्चों का क्या होगा? यह सवाल हर किसी को परेशान कर रहा है। नफीस की मौत ने पूरे मोहल्ले को स्तब्ध कर दिया है। परिजनों ने नफीस के शव को सपुर्द-ए-खाक कर दिया। अब सात बच्चे मां-बाप दोनों से वंचित हो गए हैं। लोगों का कहना है कि नफीस अपने बच्चों और पत्नी से बहुत प्यार करता था। पत्नी अचानक से उसे और बच्चों को छोड़कर चली जाएगी यह उसने कभी नहीं सोचा होगा।

लेकिन जब पत्नी चली गई तो उसे इसका तगड़ा झटका लगा। उसने पत्नी या उसके प्रेमी के खिलाफ कुछ नहीं किया। यहां तक कि पुलिस से शिकायत भी नहीं की। नफीस चुप सा हो गया था लेकिन अंदर ही अंदर इस घटना को लेकर घुट भी रहा था। उसे अपने सात बच्चों के पालन-पोषण की चिंता भी सता रही होगी। इसी चिंता और दुख ने उसे ऐसा सदमा दिया कि मंगलवार को उसकी मौत हो गई।