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मैनपुरी का गुंडा हूं... प्रेमी के साथ भागी पत्नी, पति को मिल रही धमकी; आपत्तिजनक फोटो भी भेजे

Mar 30, 2026 06:35 pm ISTsandeep लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, फिरोजाबाद
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पति का आरोप है कि उसे धमकी मिल रही है। प्रेमी के पास पहुंचने के बाद विवाहिता के आपत्तिजनक फोटो खींचकर प्रेमी उसके पति के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी से डाल रहा है। कहता है कि मैनपुरी का गुंडा है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता।

मैनपुरी का गुंडा हूं... प्रेमी के साथ भागी पत्नी, पति को मिल रही धमकी; आपत्तिजनक फोटो भी भेजे

यूपी के फिरोजाबाद में पत्नी के प्रेमी के साथ भागने का मामला सामने आया है। और अब प्रेमी विवाहिता के पति को धमकी दे रहा है। आपत्तिजनक फोटो भेज रहा है। दरअसल एटा जिले की युवती के प्रेम संबंध अपने रिश्ते के चाचा के साले अर्थात मामा से हो गए। शादी के बाद विवाहिता ने फिरोजाबाद आकर पति को परेशान करना शुरू कर दिया। कहा कि वह प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है। पति उसके लायक नहीं और घरवालों ने प्रेम संबंधों के चलते ही उसकी शादी उससे कर डाली थी। इसके बाद विवाहिता मौका पाकर अपने प्रेमी के साथ मैनपुरी भाग गई।

प्रेमी के साथ भागी पत्नी, पति को भेज रहा आपत्तिजनक फोटो

प्रेमी अब इंस्टाग्राम से आपत्तिजनकर फोटो पति को भेज रहा है। विवाहिता को भगाने एटा के एक दंपति का भी हाथ है। तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। फिरोजाबाद के थाना उत्तर के टापा खुर्द कोटला रोड निवासी युवक की शादी एटा के शीतलपुर निवासी युवती के साथ हुई।

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विवाहिता ने परिजनों पर जबरन शादी का लगाया आरोप

शादी के बाद ससुराल आते ही विवाहिता ने कह दिया कि उसके प्रेम संबंधों के चलते ही परिवार के लोगों ने उसकी शादी जबरन उससे कर दी है। वह अभी अपने प्रेमी के साथ ही रहना चाहती है और पति से कहा कि तू मेरे लायक नहीं है। प्रेमी उसके चाचा का साला अर्थात मामा है। प्रेमी मोहित पुत्र रामवरन निवासी भलेता दन्नाहार मैनपुरी के पास राजी से नहीं जाने दिया तो वह सबको जेल भिजवा देगी।

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आरोपी खुद को बताता है 'मैनपुरी का गुंडा'

विवाहिता को ससुरालियों ने काफी समझाया लेकिन वह नहीं मानी तो अपने प्रेमी के साथ भाग गई।विवाहिता को भगाने में नीतू पत्नी जीतू और उसके पति जीतू निवासीगण शीतलपुर एटा का हाथ बताया है। पति का आरोप है कि उसे धमकी मिल रही है। प्रेमी के पास पहुंचने के बाद विवाहिता के आपत्तिजनक फोटो खींचकर प्रेमी उसके पति के पास फेसबुक और इंस्टाग्राम आईडी से डाल रहा है। कहता है कि मैनपुरी का गुंडा है और कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मामले में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पुलिस उसकी तलाश कर रही है। फिलहाल प्रेम प्रसंग में प्रेमी के साथ विवाहिता के भागने की चर्चा इलाके में जोरों पर है। वहीं पीड़ित पति सदमे में है। विवाहिता को भागने में मदद करने वाले एटा के दंपति पर भी केस दर्ज हुआ है।

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