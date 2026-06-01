सोते समय पति पर एसिड अटैक में दोषी पत्नी को आजीवन कारावास, प्रेमी संग पकड़ लिया था युवक ने

सोते समय पति पर एसिड अटैक में कोर्ट ने दोषी पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने गत 27 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यूपी के संभल में पति पर एसिड अटैक मामले में सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी महिला को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने दोषी पर 1.75 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने गत 27 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पत्नी को दोषी करार देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सजा के निर्धारण के साथ ही न्यायिक अभिरक्षा में उसे जेल भेज दिया गया। यह सनसनीखेज मामला सदर कोतवाली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बिजनौर जनपद के नगीना निवासी कहकशां (30) ने वर्ष 2019 में मुजफ्फर अली (35) से प्रेम विवाह किया था, जिनसे उनके दो बच्चे हैं। विवाह के बाद कहकशां के पड़ोस के एक युवक से प्रेम संबंध बन गए, जिसका पति विरोध करता था। 7 मार्च 2025 की सुबह मुजफ्फर अली ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, जिसके बाद विवाद हुआ था।

उसी रात जब मुजफ्फर अली अपने कमरे में सो रहा था, तब कहकशां ने उसके ऊपर तेजाब फेंक दिया। हमले में मुजफ्फर का चेहरा, आंखें, कंधे और पेट गंभीर रूप से झुलस गए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में छह महीने चले इलाज के बाद भी उसकी दोनों आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी। मामले के विधिक क्रम के अनुसार, सत्र न्यायालय ने 12 जून 2025 को कहकशां की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। 27 मई 2026 को दोषसिद्धि के उपरांत न्यायालय ने उसकी जमानत निरस्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया था। सोमवार को सजा की घोषणा के समय दोषी कहकशां अदालत में उपस्थित थी। आजीवन कारावास का आदेश सुनते ही वह रोने लगी, जिसके बाद महिला पुलिसकर्मियों ने उसे अभिरक्षा में लिया। दूसरी ओर, दोनों आंखों की रोशनी खो चुका पीड़ित मुजफ्फर अली भी अपनी मां के साथ कोर्ट पहुंचा था।

बाजार से तेजाब खरीदकर लाई और सोते पति पर कर दिया हमला मुजफ्फर अली ने बताया कि विवाद के बाद वह अपने कमरे में जाकर सो गया। इसी दौरान कहकशां बाजार गई और वहां से तेजाब खरीदकर घर ले आई। रात में जब मुजफ्फर गहरी नींद में था, तब उसने अचानक उसके चेहरे और आंखों पर तेजाब उंडेल दिया।9 तेजाब पड़ते ही मुजफ्फर दर्द से चीखता हुआ घर से बाहर भागा, लेकिन आरोप है कि कहकशां बाल्टी में तेजाब लेकर उसके पीछे दौड़ी और मग से दोबारा उसके चेहरे व शरीर पर तेजाब फेंका। इस हमले में उसका चेहरा, दोनों आंखें, कंधे और पेट का हिस्सा गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के बाद पड़ोसियों और परिजनों ने घायल मुजफ्फर को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहां करीब छह महीने तक उसका इलाज चला। डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद उसकी दोनों आंखों की रोशनी वापस नहीं आ सकी।

एक दिन पहले खाने में जहर देने का भी आरोप विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार यादव ने अदालत को बताया कि तेजाब हमले से एक दिन पहले, यानी 6 मार्च 2025 को कहकशां ने अपने पति को खाने में जहर मिलाकर देने की कोशिश की थी। अभियोजन के अनुसार इस साजिश में उसके भाई मोहम्मद अहमद, इरफान, मोहसिन तथा उसकी मां महरुन्निशा का भी सहयोग था। हालांकि इस मामले में कोई अलग प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान 12 जून 2025 को सत्र न्यायालय ने कहकशां की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। बाद में उसे इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। लेकिन 27 मई 2026 को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद उसकी जमानत निरस्त कर दी गई और उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

सजा सुनते ही रो पड़ी दोषी सोमवार को सजा सुनाए जाने के दौरान कहकशां अदालत में मौजूद थी। जैसे ही न्यायाधीश ने उम्रकैद की सजा सुनाई, वह फूट-फूटकर रोने लगी। बाद में महिला पुलिसकर्मियों की निगरानी में उसे जेल भेज दिया गया। इस दौरान उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढंक रखा था। दूसरी ओर पीड़ित मुजफ्फर अली भी अपनी मां के साथ अदालत पहुंचा था। चेहरे पर तेजाब से पड़े गंभीर घावों के कारण उसने अपना चेहरा तौलिए से ढंक रखा था।