पत्नी ने जहर खाकर दी जान, सदमे में पति ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या
बस्ती में पति-पत्नी के मामूली विवाद ने अचानक दुखद मोड़ लिया। दरअसल पत्नी ने जहर खाकर जान दे दी, वहीं पति ने ट्रेन के आगे लेटकर अपनी जिंदगी भी खत्म कर ली। कुछ ही घंटों के अंदर पति-पत्नी की मौत से गांव में मातम पसर गया।
यूपी के बस्ती जिले के पैकोलिया थाना क्षेत्र स्थित असनहरा गांव के प्रधान के बेटे और बहू ने सोमवार को विवाद के बाद मौत को गले लगा लिया। प्रधान की बहू ने पति से नाराज होकर सुबह जहरीला पदार्थ खाकर जान दे दी। शाम को उनके बेटे ने ट्रेन के आगे लेटकर खुदकुशी कर ली। पति-पत्नी के आत्महत्या करने की घटना से पूरे गांव में मातम पसर गया है। उधर, सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई।
गोरखपुर-गोंडा रेलखंड के बभनान व परसा तिवारी रेलवे स्टेशन के बीच परसा गांव के सामने सोमवार की शाम डाउन ट्रैक पर मालगाड़ी आती देखकर एक युवक रेल की पटरी पर लेट गया। मालगाड़ी के ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर उसे बचाने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। ट्रेन चालक ने मेमो देकर घटना की जानकारी स्टेशन अधीक्षक बभनान को दी। मौके पर पहुंची जीआरपी व आरपीएफ की टीम ने शव की शिनाख्त कराने की कोशिश शुरू कर दी। युवक के पैंट की जेब से आधार कार्ड मिला जिसकी मदद से उसकी पहचान पैकौलिया थाना क्षेत्र स्थित असनहरा गांव और ग्राम प्रधान रामधीरत के बेटे शनि के रूप में हुई।
जीआरपी और आरपीएफ ने शनि के घर पर संपर्क साधा तो पता चला कि शनि की शादी एक साल पहले आरती के साथ हुई थी। पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर सोमवार की सुबह विवाद हो गया। पति से विवाद के बाद आरती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। उसकी हालत बिगड़ने लगी तो परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। पत्नी की हालत गंभीर देखकर शनि परेशान हो गया। डॉक्टरों ने आरती के बचने की उम्मीद कम बताई तो शनि घबरा गया। उसने ट्रेन के आगे लेटकर जान दे दी। पति-पत्नी की मौत से घर पर मातम पसर गया।