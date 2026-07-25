प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने कराई हिस्ट्रीशीटर की हत्या; अफेयर का पता लगने पर पति ने पीटा था

अमरोहा के नौगावां सादात क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर इदरीस की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी नगमा और कथित प्रेमी सलमान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक की मां ने अवैध संबंधों के चलते हत्या कराने का आरोप लगाया है। पत्नी हिरासत में है, जबकि फरार सलमान की तलाश जारी है।

अमरोहा जिले के नौगावां सादात थाना क्षेत्र में हिस्ट्रीशीटर इदरीस की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी नगमा और कथित प्रेमी सलमान के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है। मृतक की मां ने दोनों पर अवैध संबंधों के चलते हत्या कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पत्नी को हिरासत में ले लिया है, जबकि फरार आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। गुरुवार सुबह थाना क्षेत्र के गांव कुमखिया के पास मुरादाबाद रोड स्थित उमरी निवासी मोहम्मद असलम के आम के बाग में एक युवक का खून से लथपथ शव मिला था। गला तीन जगहों से काटने के साथ ही शरीर और चेहरे पर चाकू से कई वार किए गए थे। पुलिस ने जेब से मिले मोबाइल फोन के आधार पर मृतक की पहचान मुरादाबाद जिले के डिलारी थाना क्षेत्र के गांव मासूमपुर निवासी इदरीस पुत्र मोहम्मद अली के रूप में की थी।

प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी कराई हत्या पुलिस के अनुसार इदरीस डिलारी थाने का हिस्ट्रीशीटर था और उसके खिलाफ चोरी और नकबजनी समेत 15 मुकदमे दर्ज हैं। वह 13 जुलाई को ट्रैक्टर चोरी के एक मामले में बिजनौर जेल से जमानत पर छूटकर आया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने शव सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। मृतक की मां रहीसन ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि इदरीस की पत्नी नगमा के गांव के ही निवासी सलमान से अवैध संबंध थे। दो दिन पहले इसका पता चलने पर इदरीस ने पत्नी की पिटाई कर दी थी। इसके बाद नगमा और सलमान ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम देने के बाद शव बाग में फेंक दिया।