पति को प्रेमिका संग पकड़ने के लिए पत्नी बनी जासूस, बुर्का पहनकर पहुंची और…

Feb 18, 2026 05:55 am IST
यूपी के सीतापुर में एक पत्नी ने जासूस बनकर अपने शिक्षक पति के अवैध संबंधों का भंडाफोड़ किया। पत्नी बुर्का पहनकर पहुंची और टीचर पति को स्कूल के बाहर प्रेमिका के साथ कार में बैठे रंगे हाथ पकड़ने के बाद जमकर धुनाई की। 

उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में मंगलवार दोपहर उस समय सनसनी फैल गई, जब एक पत्नी ने फिल्मी अंदाज में बुर्का पहनकर पहुंची और अपने पति के 'एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर' का पर्दाफाश किया। यह कोई मामूली झगड़ा नहीं था, बल्कि एक पत्नी की महीनों की रेकी और सब्र का नतीजा था जो बीच सड़क पर थप्पड़ों की बौछार के रूप में फूटा। 'पति, पत्नी और वो' के इस विवाद में तंबौर इलाके की मुख्य सड़क पर घंटों हाई-वोल्टेज ड्रामा चला। सरकारी स्कूल के बाहर हुई इस भिड़ंत को देखने के लिए राहगीरों का हुजूम उमड़ पड़ा। पत्नी का आरोप है कि उसका शिक्षक पति अपनी मासूम बेटी और उसे छोड़ कर एक अन्य शिक्षिका के साथ अवैध संबंधों में डूबा हुआ है।

जासूस बनकर पत्नी ने बिछाया था जाल

जानकारी के अनुसार, बेहटा ब्लॉक के एक सरकारी स्कूल में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात शिक्षक पिछले काफी समय से अपनी पत्नी की नजरों में संदिग्ध था। पत्नी का आरोप है कि पति घर पर समय देने के बजाय परिषदीय विद्यालय में ही तैनात एक शिक्षिका के साथ गुपचुप तरीके से रह रहा था। पत्नी को शक था कि उसका पति हर रोज अपनी निजी कार से उस शिक्षिका को स्कूल लाने और ले जाने का काम करता है। अपने शक को पुख्ता करने के लिए पत्नी ने पूरी योजना बनाई और मंगलवार को स्कूल की छुट्टी के वक्त वह खुद स्कूल के गेट के पास छिपकर बैठ गई।

बीच सड़क पर थप्पड़ों की बौछार और हंगामा

मंगलवार शाम जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई, शिक्षक अपनी कार लेकर शिक्षिका को लेने पहुंचा। जैसे ही शिक्षिका कार में बैठी, पहले से घात लगाकर बैठी पत्नी ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए कार को बीच सड़क पर ही रोक लिया। पति और उसकी प्रेमिका को एक साथ रंगे हाथ देख पत्नी का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना देर किए कार का दरवाजा खोला और पति पर थप्पड़ों की बौछार कर दी। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि शिक्षिका को भी पत्नी के गुस्से का सामना करना पड़ा। पत्नी चिल्ला-चिल्लाकर कह रही थी कि उसकी दस साल की एक मासूम बेटी है, जिसका भविष्य इस अवैध संबंध के कारण अंधकार में है।

थाने पहुंचा मामला, पुलिस जांच में जुटी

सरेराह हुए इस तमाशे के बाद मामला तंबौर थाने जा पहुंचा। शिक्षक की पत्नी का कहना है कि वह लंबे समय से मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी और उसे अपने हक के लिए यह कदम उठाना पड़ा। दूसरी ओर, शिक्षक और शिक्षिका ने भी पत्नी के खिलाफ मारपीट और अभद्रता की तहरीर दी है। प्रभारी निरीक्षक बृजेश कुमार राय ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से शिकायत मिली है। पुलिस अब स्कूल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और स्थानीय लोगों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। विभाग में दो शिक्षकों के बीच इस तरह के विवाद ने शिक्षा विभाग की छवि पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।

