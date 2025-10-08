wife catches husband red handed with girlfriend in hotel leads to fierce fight on road पत्नी ने पति को प्रेमिका संग होटल में रंगे हाथ पकड़ा, सड़क पर जोरदार फाइट, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswife catches husband red handed with girlfriend in hotel leads to fierce fight on road

पत्नी ने पति को प्रेमिका संग होटल में रंगे हाथ पकड़ा, सड़क पर जोरदार फाइट

महिला ने हंगामा शुरू किया तो पति ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। आक्रोश में आकर महिला ने प्रेमिका की बीच सड़क पिटाई कर दी। हंगामे के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

Ajay Singh संवाददाता, कानपुरWed, 8 Oct 2025 11:10 AM
share Share
Follow Us on
पत्नी ने पति को प्रेमिका संग होटल में रंगे हाथ पकड़ा, सड़क पर जोरदार फाइट

Husband-Wife Story: उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थानाक्षेत्र के नर्वल मोड़ पर उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब एक महिला ने प्रेमिका संग होटल से निकल रहे पति को रंगे हाथ पकड़ लिया। महिला ने हंगामा शुरू किया तो पति ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। इसके बाद आक्रोश में आकर महिला ने प्रेमिका की बीच सड़क पिटाई कर दी। हंगामे के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

महाराजपुर थानाक्षेत्र निवासी एक महिला के अनुसार, उनकी वर्ष 2018 में शादी हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। महिला ने बताया कि उनका पति राजकोट में प्राइवेट नौकरी करता है। कुछ दिनों पहले पति छुट्टी पर घर आया था। मंगलवार सुबह पति अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए नर्वल मोड़ स्थित एक होटल में पहुंचा। पत्नी को शक पहले था।

ये भी पढ़ें:रात में नागिन बन जाती है पत्नी, साहब मुझे बचा लीजिए; पति ने लगाई गुहार

पति के घर से निकलते समय संदेह हुआ तो वो भी पति का पीछा कर होटल के पास पहुंच गई। वह वहीं इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ होटल से निकलते देखा। इस पर भड़की महिला ने हंगामा किया तो पति ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। इससे गुस्साई पत्नी ने प्रेमिका की बीच सड़क पर पिटाई शुरू कर दी। दोनों ने एक-दूसरे की चोटी खींचकर मारा।

ये भी पढ़ें:लड़की के चेहरे से बुर्का हटते ही गुस्से में आई भीड़, पत्नी बता रहे युवक को पीटा

सड़क पर फाइट देख दंग रह गए लोग

सड़क पर पति की मौजूदगी में पत्नी और प्रेमिका के बीच हो रही जोरदार फाइट देख राहगीर वहां रुक गए। कुछ लोगों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश भी लेकिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दोनों महिलाएं एक-दूसरे से लड़े जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें शांत कराया। लोगों के हस्तक्षेप पर झगड़ रहे तीनों शांत हुए और वहां से चल गए।

क्या बोली पुलिस

इस बारे में पूछे जाने पर थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि तहरीर मिलने पर मामला दर्ज कर जांच की जाएगी। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जायेगी।

UP Top News UP News Today Up News Online अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |