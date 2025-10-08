पत्नी ने पति को प्रेमिका संग होटल में रंगे हाथ पकड़ा, सड़क पर जोरदार फाइट

महिला ने हंगामा शुरू किया तो पति ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। आक्रोश में आकर महिला ने प्रेमिका की बीच सड़क पिटाई कर दी। हंगामे के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

महाराजपुर थानाक्षेत्र निवासी एक महिला के अनुसार, उनकी वर्ष 2018 में शादी हुई थी। उनके तीन बच्चे हैं। महिला ने बताया कि उनका पति राजकोट में प्राइवेट नौकरी करता है। कुछ दिनों पहले पति छुट्टी पर घर आया था। मंगलवार सुबह पति अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए नर्वल मोड़ स्थित एक होटल में पहुंचा। पत्नी को शक पहले था।

पति के घर से निकलते समय संदेह हुआ तो वो भी पति का पीछा कर होटल के पास पहुंच गई। वह वहीं इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद महिला ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ होटल से निकलते देखा। इस पर भड़की महिला ने हंगामा किया तो पति ने उसे थप्पड़ जड़ दिए। इससे गुस्साई पत्नी ने प्रेमिका की बीच सड़क पर पिटाई शुरू कर दी। दोनों ने एक-दूसरे की चोटी खींचकर मारा।

सड़क पर फाइट देख दंग रह गए लोग सड़क पर पति की मौजूदगी में पत्नी और प्रेमिका के बीच हो रही जोरदार फाइट देख राहगीर वहां रुक गए। कुछ लोगों ने उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश भी लेकिन कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। दोनों महिलाएं एक-दूसरे से लड़े जा रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उन्हें शांत कराया। लोगों के हस्तक्षेप पर झगड़ रहे तीनों शांत हुए और वहां से चल गए।