Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswife catches husband red handed having an affair with his girlfriend thrashes them both with slippers
पत्नी ने पति को प्रेमिका संग गेस्ट हाउस में रंगरेलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ा, दोनों की चप्पल से की धुनाई

पत्नी ने पति को प्रेमिका संग गेस्ट हाउस में रंगरेलियां मनाते रंगे हाथ पकड़ा, दोनों की चप्पल से की धुनाई

संक्षेप: युवक के परिवार में पत्नी के अलावा चार बच्चे हैं। उसका गांव की ही निवासी एक महिला के साथ काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा है जो खुद भी 5 बच्चों की मां है। बदनामी से बचने के लिए दोनों की मुलाकात अक्सर गांव के बाहर ही होती है। इनके इश्क के चर्चे गांव में आम हो गए थे।

Tue, 28 Oct 2025 01:28 PMAjay Singh संवाददाता, जोया (अमरोहा)
share Share
Follow Us on

यूपी के अमरोहा के डिडौली में हाईवे स्थित एक गेस्ट हाउस में सोमवार सुबह हंगामा खड़ा हो गया। वहां एक महिला ने अपने पति को प्रेमिका संग रंगरेलियां मनाते हुए रंगेहाथ पकड़ लिया। गुस्साई महिला ने दोनों की वहीं चप्पल से धुनाई कर दी। हंगामे के बीच करीब आधा घंटा तक पति-पत्नी और वो का हाइवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। शोर सुनकर लोगों की भारी भीड़ लग गई। आरोप ये है कि सूचना देने के बावजूद पुलिस मौके नहीं पहुंची। युवक, पत्नी और प्रेमिका को लड़ते हुए छोड़ मौके से भाग गया। फिलहाल, मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई है।

चर्चाओं में बना मामला डिडौली क्षेत्र से जुड़ा है। यहां के एक गांव में रहने वाले युवक के परिवार में पत्नी के अलावा चार बच्चे हैं। बताया जा रहा है कि युवक का गांव की ही निवासी एक महिला के साथ काफी समय से प्रेम-प्रसंग चल रहा है जो खुद भी पांच बच्चों की मां है। बदनामी से बचने के लिए दोनों की मुलाकात अक्सर गांव के बाहर ही होती है। हालांकि, इनके इश्के के चर्चे गांव में आम हो गए थे। दबी जुबान में ग्रामीण की जुबां पर इसका अक्सर जिक्र रहता था। कुछ दिन पहले गांव की कुछ महिलाओं ने यह बात युवक की पत्नी को बताई भी थी लेकिन तब उसने महिलाओं की बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन, इसके बाद से वह पति को शक भरी निगाहों से देखने लगी थी जो सोमवार को आखिरकार सच साबित हो गया।

ये भी पढ़ें:होटलों में रेप, ऑफिस में छेड़छाड़, प्रोफेसर पर आरोपों से यूनिवर्सिटी में हड़कंप

दरअसल, रोजाना की तरह युवक सुबह में करीब 10 बजे जब घर से तैयार होकर निकला तो शक होने पर पत्नी ने गांव से ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उसी दौरान प्रेमिका महिला भी गांव से निकलकर बाहर पहुंच गई। जहां से युवक ने उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और फिर दोनों यहां से सीधे हाईवे स्थित चर्चित गेस्ट हाउस पहुंच गए। कमरा लेने के बाद दोनों अंदर घुसे ही थे कि दस मिनट के भीतर युवक की पत्नी भी पीछा करते हुए गेस्ट हाउस में आ धमकी। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला तो सामने आया नजारा देख होश उड़ गए। पति को प्रेमिका के साथ आपत्तिजनक हालत में देख पत्नी का खून खौल गया।

ये भी पढ़ें:शादी से मना फिर होटल में बंधक बना युवती से रेप, हाथ-पैर बांधकर पीटा

कोतवाली में पहुंची सूचना पर नहीं आई मौके पर पुलिस

हंगामा बढ़ता हुआ देख किसी ने कोतवाली में सूचना भी दी लेकिन आरोपी काफी देर गुजरने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं आई। इसी बीच पत्नी और प्रेमिका को आपस में लड़ता झगड़ता छोड़ युवक गेस्ट हाउस से भाग निकला। इसके बाद वह दोनों भी चली गईं। उधर, सीओ सिटी शक्ति सिंह ने घटना की जानकारी से इनकार किया है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh
अजय कुमार सिंह दो दशक से अधिक अनुभव वाले वरिष्ठ पत्रकार हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की और टीवी होते हुए अब डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। राजनीति, स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ीं खबरों को गहराई से कवर किया है। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं। और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |