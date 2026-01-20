पति से पढ़ाई के खर्च का भी दावा कर सकती है पत्नी, अंतरिम भरण पोषण मामले में हाईकोर्ट का फैसला

संक्षेप: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पत्नी अपनी शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए अंतरिम भरण पोषण के तौर दावा कर सकती है। उसका ऐसा करना प्रथमदृष्टया उचित है।

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पत्नी अपनी शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए अंतरिम भरण पोषण के तौर दावा कर सकती है। उसका ऐसा करना प्रथमदृष्टया उचित है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्थापित कानून है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद पति अपनी आय और संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करता तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगा सकती है। यह निर्णय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण पोषण के एडिशनल फैमिली कोर्ट पीलीभीत आदेश को बरकरार रखते हुए दिया है। साथ ही इस आदेश के विरुद्ध श्याम मोहन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है।

मामले के तथ्यों के अनुसार पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की अर्जी दाखिल कर बताया कि उसका विवाह 14 जून 2020 को हुआ था लेकिन 14 मार्च 2022 से पति-पत्नी अलग रह रहे हैं। पत्नी का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर उसे ससुराल से निकाल दिया गया और उसके बाद से उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। उसने यह कहते हुए प्रति माह 15 हजार रुपये भरण पोषण की मांग की थी कि उसे अपनी पढ़ाई, दैनिक खर्च और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है।

उसने दावा किया कि पति के पास 75 बीघा कृषि भूमि है, वह ठेके पर खेती करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चलाता है और लगभग 40 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है। पति ने इन दावों से इनकार करते हुए कहा कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। राजस्व अभिलेखों में उसके नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है और वह कोई कोचिंग भी नहीं चलाता। यह भी तर्क दिया गया कि पत्नी उच्च शिक्षित है। उसने वर्ष 2011 में एमए और वर्ष 2024 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर ली है इसलिए वह स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। ऐसे में साढ़े तीन हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण का फैमिली कोर्ट का आदेश मनमाना और अवैध है। हाइकोर्ट ने पाया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद पति ने फैमिली कोर्ट के समक्ष अपनी आय और संपत्ति का हलफनामा दाखिल नहीं किया। ऐसे में पति द्वारा आय छिपाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और उसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है।

इस संदर्भ में कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 3 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 (अब भारतीय साक्ष्य संहिता की धारा 109) का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरिम भरण पोषण के स्तर पर सटीक गणना आवश्यक नहीं होती बल्कि पत्नी के अधिकार और आवश्यकता को ध्यान में रखकर आदेश किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति यह साबित करने में असफल रहा कि पत्नी की कोई स्वतंत्र आय है या वह किसी लाभकारी कार्य में संलग्न है। ऐसी परिस्थितियों में एडिशनल प्रिंसिपल जज पीलीभीत का साढ़े तीन हजार रुपये प्रतिमाह का अंतरिम भरण पोषण न तो अत्यधिक है और न ही मनमाना है बल्कि यह न्यायोचित है।

बयान का एक हिस्सा गलत होने का मतलब पूरा गलत नहीं : हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि गवाह के बयान का एक हिस्सा गलत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका पूरा बयान ही गलत है। यदि शेष सबूत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त हैं तो सजा बरकरार रखी जा सकती है, भले ही अन्य सह अभियुक्तों को बरी कर दिया गया हो। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सहारनपुर में 39 साल पहले हुई हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले अभियुक्त इस्लाम की अपील खारिज करते हुए की है।