Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWife can also claim educational expenses from her husband High Court decision interim maintenance case
पति से पढ़ाई के खर्च का भी दावा कर सकती है पत्नी, अंतरिम भरण पोषण मामले में हाईकोर्ट का फैसला

पति से पढ़ाई के खर्च का भी दावा कर सकती है पत्नी, अंतरिम भरण पोषण मामले में हाईकोर्ट का फैसला

संक्षेप:

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पत्नी अपनी शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए अंतरिम भरण पोषण के तौर दावा कर सकती है। उसका ऐसा करना प्रथमदृष्टया उचित है।

Jan 20, 2026 10:36 pm ISTDinesh Rathour प्रयागराज, विधि संवाददाता
share Share
Follow Us on

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि पत्नी अपनी शिक्षा से संबंधित खर्चों के लिए अंतरिम भरण पोषण के तौर दावा कर सकती है। उसका ऐसा करना प्रथमदृष्टया उचित है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह स्थापित कानून है कि पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद पति अपनी आय और संपत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करता तो अदालत उसके खिलाफ प्रतिकूल अनुमान लगा सकती है। यह निर्णय न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद ने पत्नी के पक्ष में अंतरिम भरण पोषण के एडिशनल फैमिली कोर्ट पीलीभीत आदेश को बरकरार रखते हुए दिया है। साथ ही इस आदेश के विरुद्ध श्याम मोहन की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मामले के तथ्यों के अनुसार पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की अर्जी दाखिल कर बताया कि उसका विवाह 14 जून 2020 को हुआ था लेकिन 14 मार्च 2022 से पति-पत्नी अलग रह रहे हैं। पत्नी का आरोप था कि दहेज की मांग को लेकर उसे ससुराल से निकाल दिया गया और उसके बाद से उसे कोई आर्थिक सहायता नहीं दी गई। उसने यह कहते हुए प्रति माह 15 हजार रुपये भरण पोषण की मांग की थी कि उसे अपनी पढ़ाई, दैनिक खर्च और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए धन की आवश्यकता है।

उसने दावा किया कि पति के पास 75 बीघा कृषि भूमि है, वह ठेके पर खेती करता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग चलाता है और लगभग 40 हजार रुपये प्रतिमाह आय अर्जित करता है। पति ने इन दावों से इनकार करते हुए कहा कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। राजस्व अभिलेखों में उसके नाम कोई भूमि दर्ज नहीं है और वह कोई कोचिंग भी नहीं चलाता। यह भी तर्क दिया गया कि पत्नी उच्च शिक्षित है। उसने वर्ष 2011 में एमए और वर्ष 2024 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी कर ली है इसलिए वह स्वयं अपना भरण पोषण करने में सक्षम है। ऐसे में साढ़े तीन हजार रुपये प्रतिमाह अंतरिम भरण पोषण का फैमिली कोर्ट का आदेश मनमाना और अवैध है। हाइकोर्ट ने पाया कि कई अवसर दिए जाने के बावजूद पति ने फैमिली कोर्ट के समक्ष अपनी आय और संपत्ति का हलफनामा दाखिल नहीं किया। ऐसे में पति द्वारा आय छिपाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और उसके विरुद्ध प्रतिकूल अनुमान लगाया जा सकता है।

इस संदर्भ में कोर्ट ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 19 नियम 3 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 (अब भारतीय साक्ष्य संहिता की धारा 109) का उल्लेख करते हुए कहा कि अंतरिम भरण पोषण के स्तर पर सटीक गणना आवश्यक नहीं होती बल्कि पत्नी के अधिकार और आवश्यकता को ध्यान में रखकर आदेश किया जाता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि पति यह साबित करने में असफल रहा कि पत्नी की कोई स्वतंत्र आय है या वह किसी लाभकारी कार्य में संलग्न है। ऐसी परिस्थितियों में एडिशनल प्रिंसिपल जज पीलीभीत का साढ़े तीन हजार रुपये प्रतिमाह का अंतरिम भरण पोषण न तो अत्यधिक है और न ही मनमाना है बल्कि यह न्यायोचित है।

बयान का एक हिस्सा गलत होने का मतलब पूरा गलत नहीं : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि गवाह के बयान का एक हिस्सा गलत है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसका पूरा बयान ही गलत है। यदि शेष सबूत अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त हैं तो सजा बरकरार रखी जा सकती है, भले ही अन्य सह अभियुक्तों को बरी कर दिया गया हो। यह टिप्पणी न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने सहारनपुर में 39 साल पहले हुई हत्या मामले में उम्रकैद की सजा पाने वाले अभियुक्त इस्लाम की अपील खारिज करते हुए की है।

कोर्ट ने कहा कि एक गवाह के बयान का वह हिस्सा जो अन्य सह अभियुक्तों से संबंधित है, वह भले ही कमजोर हो लेकिन अपीलार्थी के खिलाफ उसका बयान विश्वसनीय है और अन्य साक्ष्यों से समर्थित है। साथ ही उसे खारिज करने का कोई कारण नहीं है। इसी के साथ कोर्ट ने जमानत पर चल रहे अपीलार्थी को कोर्ट ने 25 फरवरी तक ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई बची सजा को पूरा करने के लिए उसे जेल भेजा जाएगा। कोर्ट ने कहा कि अगर अपीलार्थी सरेंडर नहीं करता तो ट्रायल कोर्ट उसकी उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए कानून के मुताबिक कदम उठाए।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Allahabad High Court Up Latest News Husband-wife Fight
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |