62 वर्षीय पति को पत्नी ने जिंदा जलाया, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई; बाहर से बंद कर दिया फाटक

UP News: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बांसपार कोठी टोला पिपरा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक पत्नी ने अपने 62 वर्षीय बुजुर्ग पति के ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। इसके बाद कमरे के फाटक को बाहर से बंद कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग की कमरे में ही हृदय विदारक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। घटना के बाद भाग रही पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना से सनसनी मच गई।

पति की हत्यारोपी महिला सुमित्रा का मायका बांसपार कोठी टोला पिपरा में ही है। 40 साल पहले वह मुंबई गई थी। वहीं उसने रामपति के साथ शादी कर ली थी। एक बच्ची के साथ वह रामपति के साथ लौटी थी। तभी से दोनों बांसपार कोठी टोला पिपरा में ही रह रहे थे। रामपति मजदूरी करता था।

पति के हत्या के प्रयास में एक साल जेल में बंद थी बताया जा रहा है सितंबर 2023 में सुमित्रा ने अपने पति रामपति के ऊपर जानलेवा हमला किया था। श्यामदेउरवा पुलिस ने पति के हत्या के प्रयास में उसे जेल भेजा था। जेल में एक साल रहने के बाद वह लौटी थी। उसके बाद भी रामपति अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था।

कमरे में बैठी हालत में रामपति ने दम तोड़ा घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की भोर में बिस्तर पर सो रहे पति के ऊपर पत्नी ने पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। कमरे से बाहर निकल फाटक को बंद कर ताला लगा दिया। कमरे से धुआं निकलता देख ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम प्रधान छोटेलाल ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने फाटक तोड़ा। अंदर का नजारा देख होश उड़ गए। जलते हुए हालात में बेड से उतर रामपति ने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया था, लेकिन फाटक बंद होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाया।