Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

62 वर्षीय पति को पत्नी ने जिंदा जलाया, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई; बाहर से बंद कर दिया फाटक

Mar 03, 2026 02:56 pm ISTAjay Singh संवददाता, महाराजगंज
share Share
Follow Us on

मंगलवार को भोर में उसने बिस्तर पर सो रहे पति के ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। कमरे से बाहर निकल फाटक को बंद कर ताला लगा दिया। कमरे से धुआं निकलता देख ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम प्रधान छोटेलाल ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे।

62 वर्षीय पति को पत्नी ने जिंदा जलाया, पेट्रोल छिड़ककर आग लगाई; बाहर से बंद कर दिया फाटक

UP News: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के श्यामदेउरवा थाना क्षेत्र के बांसपार कोठी टोला पिपरा में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। एक पत्नी ने अपने 62 वर्षीय बुजुर्ग पति के ऊपर पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। इसके बाद कमरे के फाटक को बाहर से बंद कर दिया। इस घटना में बुजुर्ग की कमरे में ही हृदय विदारक मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। घटना के बाद भाग रही पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस घटना से सनसनी मच गई।

पति की हत्यारोपी महिला सुमित्रा का मायका बांसपार कोठी टोला पिपरा में ही है। 40 साल पहले वह मुंबई गई थी। वहीं उसने रामपति के साथ शादी कर ली थी। एक बच्ची के साथ वह रामपति के साथ लौटी थी। तभी से दोनों बांसपार कोठी टोला पिपरा में ही रह रहे थे। रामपति मजदूरी करता था।

ये भी पढ़ें:ईरान-इजराइल युद्ध की आंच से मोम का संकट; ठप हो सकते हैं कई लघु-मध्यम उद्योग

पति के हत्या के प्रयास में एक साल जेल में बंद थी

बताया जा रहा है सितंबर 2023 में सुमित्रा ने अपने पति रामपति के ऊपर जानलेवा हमला किया था। श्यामदेउरवा पुलिस ने पति के हत्या के प्रयास में उसे जेल भेजा था। जेल में एक साल रहने के बाद वह लौटी थी। उसके बाद भी रामपति अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था।

कमरे में बैठी हालत में रामपति ने दम तोड़ा

घटना को लेकर बताया जा रहा है कि मंगलवार की भोर में बिस्तर पर सो रहे पति के ऊपर पत्नी ने पेट्रोल छिड़क आग लगा दी। कमरे से बाहर निकल फाटक को बंद कर ताला लगा दिया। कमरे से धुआं निकलता देख ग्रामीणों की सूचना पर ग्राम प्रधान छोटेलाल ने पुलिस को सूचना दी। थोड़ी ही देर में श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने फाटक तोड़ा। अंदर का नजारा देख होश उड़ गए। जलते हुए हालात में बेड से उतर रामपति ने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया था, लेकिन फाटक बंद होने की वजह से बाहर नहीं निकल पाया।

ये भी पढ़ें:UP में अभी वोटर बने तो कब तक रहेगा लिस्ट में नाम? SIR का ये फायदा भी जान लें आप

कमरे में बैठे हालात में ही जलने से उसकी मौत हुई थी। घटना के बाद भाग रही उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसके पास से कमरे की चाबी भी बरामद हुई है। इस मामले में श्यामदेउरवा थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम साक्ष्य एकत्र कर रही है। विधिक कार्रवाई जारी है।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News UP News Today अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |