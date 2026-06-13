दूसरे कमरे में प्रेमी संग इश्क और फिर पति का बेरहमी से कत्ल, यूपी की एक और कातिल पत्नी की खौफनाक दास्तां
यूपी के मेरठ से खौफनाक हत्याकांड का मामला सामने आया है। यहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी संग मिलकर पति को मौत की नींद सुला दिया। घटना से पहले पत्नी ने पति को नींद की गोलियां देकर बेहोश किया फिर दूसरे कमरे में दोनों ने इश्क फरमाया। पुलिस ने 12 घंटे में घटना का खुलासा कर दिया है।
Bagpat Murder Case: मेरठ का सौरभ हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। आज भी जब उस खौफनाक कांड की याद आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा ही एक मामला अब बागपत से सामने आया है। यहां इंस्टाग्राम वाले प्रेमी संग मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत की नींद सुला दिया। वारदात को अंजाम देने से पहले पत्नी ने पति को नींद की गोलियां खिलाई। पुलिस ने हत्यारोपी पत्नी को गिरफ्तार करते हुए घटना का खुलासा कर दिया है। कातिल पत्नी ने पति की हत्या की जब पुलिस को दास्तां सुनाई तो वह भी हैरत में पड़ गई। हत्यारोपी प्रेमी नेवी में बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है।
नौरोजपुर गुर्जर गांव निवासी मैमपाल ने बताया कि शनिवार सुबह करीब साढ़े तीन बजे पड़ोसी रचना ने फोन कर पति सचिन की तबियत बिगड़ने के बारे में बताया। इसके बाद वह सचिन को बड़ौत के निजी अस्पताल में लेकर गए, जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के छोटे भाई और पड़ोसियों ने बताया कि सचिन के गले पर चोट के निशान थे, जिस पर उन्हें हत्या का शक हुआ। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुई गला घोटकर मारने की पुष्टि
पुलिस ने आसपास के मकानों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी तो एक युवक रात 10 बजे घर में आता और सुबह करीब साढ़े तीन बजे जाता नजर आया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई। इसके बाद पुलिस ने मृतक सचिन की पत्नी रचना को गिरफ्तार कर लिया। सचिन की पत्नी ने बताया कि सास की मौत के बाद पति उसे परेशान कर रहा था। इसी बीच उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम पर रंछाड़ निवासी नेवी के जवान सोनू से हो गई। सोनू नींद की गोली लेकर आया था। उसने खीर में गोलियों को डालकर पति को खिला दी। इसके बाद उसने प्रेमी के साथ संबंध बनाए। पति की बेहोशी टूटने लगी तो दोनों ने तकिए से उसका मुंह दबा दिया और गला घोटकर हत्या कर दी।
कहना इनका...
'बागपत एसपी सूरज कुमार राय का कहना है कि महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की। महिला का प्रेमी नेवी का जवान बताया जा रहा है। उसने ही महिला को नींद की छह गोलियां दी। जिसके बाद महिला ने उन गोलियों को खीर में मिलाकर पति को खिला दिया। इसके बाद दोनों ने संबंध बनाए और फिर सचिन की हत्या कर दी। हत्यारोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है।'
कृपया अपने अनुभव को रेट करें
लेखक के बारे मेंDinesh Rathour
दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट
पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर
यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका
(डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर
आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और
डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।
पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।