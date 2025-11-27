Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswife became murderer for her lover got her own husband killed and attacked him several times stick in sitapur
प्रेमी की मोहब्बत में कातिल बन गई पत्नी, अपना ही सुहाग उजड़वा दिया, बांके से किए थे कई प्रहार

प्रेमी की मोहब्बत में कातिल बन गई पत्नी, अपना ही सुहाग उजड़वा दिया, बांके से किए थे कई प्रहार

संक्षेप:

सीतापुर के निजामबाद स्थित ससुराल आए युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर की थी। बांके से कई वार करने के बाद मृत हालत में वह अस्पताल ले गई थी।

Thu, 27 Nov 2025 05:28 PMDinesh Rathour सीतापुर
share Share
Follow Us on

सीतापुर के निजामबाद स्थित ससुराल आए युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर की थी। बांके से कई वार करने के बाद मृत हालत में वह अस्पताल ले गई थी। घटना के 10 घंटे बाद पत्नी ने पुलिस को सूचना दी थी। सख्ती से हुई पूछताछ में पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के बात कबूल की। कमलापुर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को बरईखेड़ा मोड़ तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, फरार तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि महोली निवासी मनीष बाजपेयी (28) की पहली पत्नी रीती की मौत वर्ष 2018 में हो गई थी। तीन वर्ष बाद उसकी दूसरी शादी साली काजल के साथ हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा था। कुछ समय से काजल अपनी बेटी के साथ कमलापुर के निजामबाद स्थित मायके में रह रही थी। मनीष अक्सर पत्नी और बेटी से मिलने ससुराल आता था। मंगलवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बुधवार सुबह छह बजे मनीष लखीमपुर स्थित चाय की दुकान पर जाने के लिए ससुराल से निकला था तभी काजल ने स्कूटी से बस अड्डे पर छोड़ने की बात कही।

काजल स्कूटी पर बिठाकर मनीष को लेकर निकली थी। वह बरईखेड़ा तिराहे स्थित बरगद के पेड़ के पास पहुंची ही थी तभी वहां कालज का प्रेमी लखीमपुर खीरी के फरधान का रहने वाला अजीत कुमार अपने साथी के साथ मौजूद था। उसे देखते ही काजल ने स्कूटी रोक दी थी। इसके बाद तीनों ने मिलकर मनीष पर बांके से ताबड़तोड़ कई वार किए। इसके बाद अजीत और उसका साथी भाग गया। मृत हालत में काजल मनीष को जिला अस्पताल ले गई थी। जहां से डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।

ट्रॉमा सेंटर पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। एएसपी ने बताया कि मनीष की पत्नी रीती और उसके प्रेमी अजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। आलाकत्ल बांका भी बरामद कर लिया गया है। एएसपी के मुताबिक घटना के 10 घंटे बाद काजल ने कमलापुर थाने पहुंचकर मनीष की मौत की सूचना दी थी। लेकिन वह तहरीर देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी शक हो गया था कि पुलिस को भ्रमित करने के लिए वह झूठी कहानी बता रही है।

ये भी पढ़ें:गूगल मैप ने फिर भटकाया, शॉर्टकट के चक्कर में 15 फीट नीचे गिरी टूरिस्ट बस
ये भी पढ़ें:इन लोगों की तलाश में योगी सरकार, 4 जिलों में चलेगा अभियान, डीएम को निर्देश
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Sitapur News UP Police Lover-girlfriend अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |