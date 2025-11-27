प्रेमी की मोहब्बत में कातिल बन गई पत्नी, अपना ही सुहाग उजड़वा दिया, बांके से किए थे कई प्रहार

संक्षेप: सीतापुर के निजामबाद स्थित ससुराल आए युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर की थी। बांके से कई वार करने के बाद मृत हालत में वह अस्पताल ले गई थी।

सीतापुर के निजामबाद स्थित ससुराल आए युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। युवक की हत्या उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर की थी। बांके से कई वार करने के बाद मृत हालत में वह अस्पताल ले गई थी। घटना के 10 घंटे बाद पत्नी ने पुलिस को सूचना दी थी। सख्ती से हुई पूछताछ में पत्नी ने प्रेमी और उसके साथी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के बात कबूल की। कमलापुर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को बरईखेड़ा मोड़ तिराहे से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, फरार तीसरे आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एएसपी दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने बताया कि महोली निवासी मनीष बाजपेयी (28) की पहली पत्नी रीती की मौत वर्ष 2018 में हो गई थी। तीन वर्ष बाद उसकी दूसरी शादी साली काजल के साथ हो गई थी। शादी के कुछ समय बाद से ही दोनों के बीच अक्सर झगड़ा होने लगा था। कुछ समय से काजल अपनी बेटी के साथ कमलापुर के निजामबाद स्थित मायके में रह रही थी। मनीष अक्सर पत्नी और बेटी से मिलने ससुराल आता था। मंगलवार को भी दोनों के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। बुधवार सुबह छह बजे मनीष लखीमपुर स्थित चाय की दुकान पर जाने के लिए ससुराल से निकला था तभी काजल ने स्कूटी से बस अड्डे पर छोड़ने की बात कही।

काजल स्कूटी पर बिठाकर मनीष को लेकर निकली थी। वह बरईखेड़ा तिराहे स्थित बरगद के पेड़ के पास पहुंची ही थी तभी वहां कालज का प्रेमी लखीमपुर खीरी के फरधान का रहने वाला अजीत कुमार अपने साथी के साथ मौजूद था। उसे देखते ही काजल ने स्कूटी रोक दी थी। इसके बाद तीनों ने मिलकर मनीष पर बांके से ताबड़तोड़ कई वार किए। इसके बाद अजीत और उसका साथी भाग गया। मृत हालत में काजल मनीष को जिला अस्पताल ले गई थी। जहां से डॉक्टरों ने उसे लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया।