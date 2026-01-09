प्रेमी की मोहब्बत में कातिल बनी पत्नी, प्लानिंग करके पति को मरवा डाला, तीन गिरफ्तार

संक्षेप: संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में दो जनवरी को अज्ञात युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी और सगे भाई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।

यूपी के संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में दो जनवरी को अज्ञात युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी और सगे भाई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर शव को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। एसपी ने हत्याकांड का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि दो जनवरी को थाना जुनावई क्षेत्र के गांव पूरन पट्टी के पास सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला था। पहचान के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया था। गहन जांच के बाद शव की पहचान सनी पुत्र हीरालाल, निवासी मोहल्ला ओढपुरा, थाना हाथरस गेट, जिला हाथरस के रूप में हुई। शव की शिनाख्त मृतक की पत्नी नेहा गौतम और भाई महादेव सिंह ने की। शुरुआत में नेहा ने पुलिस को बताया कि सनी शराब पीने का आदी था और दिल्ली जाते समय रास्ता भटक गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन पांच जनवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी पलट दी।

रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या, पसलियों के टूटने और लीवर के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो मृतक की पत्नी नेहा की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पूछताछ में सामने आया कि सनी शराब और जुए का आदी था और कई बार जेल भी जा चुका था। घरेलू कलह, आर्थिक तंगी और मारपीट से परेशान नेहा का करीब चार साल पहले थाना जुनावई क्षेत्र के गांव सैमला करनपुर निवासी रंजीत पुत्र कोजीराम से प्रेम-संबंध हो गया था।