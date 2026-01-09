Hindustan Hindi News
प्रेमी की मोहब्बत में कातिल बनी पत्नी, प्लानिंग करके पति को मरवा डाला, तीन गिरफ्तार

संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में दो जनवरी को अज्ञात युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी और सगे भाई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी।

Jan 09, 2026 08:29 pm ISTDinesh Rathour संभल, (बहजोई/जुनावई)
यूपी के संभल जिले के जुनावई थाना क्षेत्र में दो जनवरी को अज्ञात युवक का शव मिलने के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। युवक की पत्नी ने अपने प्रेमी और सगे भाई के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और फिर शव को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की। एसपी ने हत्याकांड का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि दो जनवरी को थाना जुनावई क्षेत्र के गांव पूरन पट्टी के पास सड़क किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला था। पहचान के लिए पुलिस की तीन टीमों का गठन किया था। गहन जांच के बाद शव की पहचान सनी पुत्र हीरालाल, निवासी मोहल्ला ओढपुरा, थाना हाथरस गेट, जिला हाथरस के रूप में हुई। शव की शिनाख्त मृतक की पत्नी नेहा गौतम और भाई महादेव सिंह ने की। शुरुआत में नेहा ने पुलिस को बताया कि सनी शराब पीने का आदी था और दिल्ली जाते समय रास्ता भटक गया होगा, जिससे उसकी मौत हो गई, लेकिन पांच जनवरी को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने कहानी पलट दी।

रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या, पसलियों के टूटने और लीवर के क्षतिग्रस्त होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने जब गहराई से जांच की तो मृतक की पत्नी नेहा की भूमिका संदिग्ध पाई गई। पूछताछ में सामने आया कि सनी शराब और जुए का आदी था और कई बार जेल भी जा चुका था। घरेलू कलह, आर्थिक तंगी और मारपीट से परेशान नेहा का करीब चार साल पहले थाना जुनावई क्षेत्र के गांव सैमला करनपुर निवासी रंजीत पुत्र कोजीराम से प्रेम-संबंध हो गया था।

30 दिसंबर को प्रेमी संग मिलकर बनाई हत्या की योजना

एसपी ने बताया कि 30 दिसंबर को नेहा ने प्रेमी रंजीत को कासगंज बुलाया और पति की हत्या की योजना बनाई। एक जनवरी को नेहा ने सनी को काम के बहाने कासगंज के गांव नीवरी स्थित घर बुलाया और उसे शराब पिलाई। इसके बाद नेहा का भाई अरुण पुत्र बदन सिंह और प्रेमी रंजीत सनी को साथ लेकर जुनावई क्षेत्र के सांकरा घाट पहुंचे। वहां भी सनी को शराब पिलाई गई। नशे की हालत में गमछे से गला घोंटकर सनी की हत्या कर दी गई। पहचान मिटाने के लिए पिटाई की गई और शव को जलाने का प्रयास किया गया। आरोपियों ने हत्या को सड़क हादसा का रूप देने के लिए शव को साइकिल से ले जाकर थाना जुनावई क्षेत्र के पूरन पट्टी गांव के जंगल में चकरोड किनारे फेंक दिया। पुलिस ने हत्या का खुलासा करते हुए पत्नी नेहा गौतम, उसके भाई अरुण और प्रेमी रंजीत को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ केस दर्ज कर तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

