प्रेमी के इश्क में कातिल बन गई पत्नी, पति को दी दर्दनाक मौत, शादी के 17 साल बाद करवाई हत्या

यूपी के बुलंदशहर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्या के मामले में पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पति की हत्या की पटकथा उसकी बीवी ने ही लिखी थी। बीवी ने अपने प्रेमी सिंह मिलकर पति को दर्दनाक मौत दी। साजिश के तहत प्रेमी अपने प्रेमिका के पति को दिल्ली से यूपी ले आया और फिर उसकी हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की। पत्नी पर पुलिस को शक हुई तो उसने कड़ाई से पूछताछ की। इस पर मृतक की पत्नी ने सारा सच उगल दिया।

घटना बुलंदशहर की है। 17 साल पहले दिव्या की शादी नीरज के साथ हुई थी। दिव्या ने पुलिस को बताया कि शादी के कुछ दिन तक तो सबकुछ ठीकठाक चला, लेकिन इसके बाद नीरज झगड़ा करने लगा। आए दिन उससे मारपीट करता था। नीरज और दिव्या के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा 14 और छोटा 9 साल का है। दिव्या ने बताया कि नीरज कुछ दिन बाद उसे दिल्ली ले गया और वहीं काम करने लगा। इस बीच उसका पिंटू नामक व्यक्ति से नजदीकी बढ़ गईं। दोनों के बीच अवैध संबंध भी हो गए। इसकी जानकारी जब नीरज को लगी तो उसने विरोध शुरू कर दिया। रोज-रोज के झगड़े से तंग आकर दिव्या ने प्रेमी पिंटू संग मिलकर नीरज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया।