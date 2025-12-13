Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsWife beats husband with a stick and then throws boiling water
पति के थप्पड़ से भड़की पत्नी, डंडे से पीटने के बाद फेंका खौलता पानी, बुरी तरह झुलसा युवक

पति के थप्पड़ से भड़की पत्नी, डंडे से पीटने के बाद फेंका खौलता पानी, बुरी तरह झुलसा युवक

संक्षेप:

बहराइच में एक नशेड़ी युवक की हरकतें उसे मुसीबत में डाल गईं। शराब के नशे में घर लौटे युवक ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद नाराज पत्नी ने पलटवार करते हुए उसे डंडे से पीटा और खौलता पानी फेंक दिया। इससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया।

Dec 13, 2025 10:55 pm ISTPawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान
यूपी के बहराइच से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के हरखापुर गांव में शुक्रवार शाम एक युवक को नशे की आदत ने मुसीबत में डाल दिया। पत्ती लाल का 37 वर्षीय बेटा पप्पू राजपूत शराब के नशे में घर लौटे और पत्नी से तकरार के दौरान उसे थप्पड़ मार दिया। यह देख नाराज पत्नी ने पलटवार किया और उसे डंडे से बेरहमी से पीट दिया। फिर उस पर खौलता पानी फेंक दिया।

हरखापुर गांव निवासी पप्पू राजपूत देर शाम शराब के नशे में घर में घुसा। उसी दौरान पत्नी से तकरार पर उसे थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज पत्नी ने उसे डंडे से बेरहमी से पीट दिया। जिसके चलते उसके सिर व चेहरे पर चोटे आ गई। यही नही युवती ने पत्नी पर खौलता गर्म पानी भी फेंक दिया। जिसके चलते वह 30 फीसदी तक झुलस गया। जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में परिजन एंबुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज लाए। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत बेहद नाजुक बनी देख प्राथमिक इलाज कर केजीएएमयू लखनऊ रेफर कर दिया है।

हाथ में कलावा बांधकर युवती से छेड़छाड़ करता था आदिल, पुलिस ने दबोचा

यौन उत्पीडन के विरोध में खुद को आग लगाने वाली महिला की मौत

उधर, सुल्तानपुर जिले में एक युवक व उनके भाई के यौन उत्पीड़न से तंग आकर पंजाबी कालोनी में ज्वलनशील पदार्थ शरीर पर डालकर आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला की लखनऊ में इलाज के समय मौत हो गई। पीड़िता की मां की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता व महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यौन उत्पीड़न से महिला की मौत का मामला अब सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है।

पंजाबी कॉलोनी में एक महिला अपने दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी। यहीं के रहने वाले सतप्रीत सिंह का महिला पर दिल आ गया। लेकिन किसी बात को लेकर कुछ महीने पहले प्रेमिका की पिटाई कर दी थी। जिस पर महिला ने मुकदमा दर्ज कराया था। लेकिन आरोपित को कोर्ट से जमानत मिल गई। फिर सुलह का दबाव बनाने के लिए सतप्रतीत ने अपनी पत्नी के अजीत कौर के साथ उसकी पिटाई कर थी। आरोपित युवक के भाई सतनाम सिंह की ओर से लगातार पिटाई के कारण और जमानत मिलने के बाद 5 दिसम्बर को आहत महिला ने खुद को आग के हवाले कर दिया था।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
