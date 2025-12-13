पति के थप्पड़ से भड़की पत्नी, डंडे से पीटने के बाद फेंका खौलता पानी, बुरी तरह झुलसा युवक

संक्षेप: बहराइच में एक नशेड़ी युवक की हरकतें उसे मुसीबत में डाल गईं। शराब के नशे में घर लौटे युवक ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद नाराज पत्नी ने पलटवार करते हुए उसे डंडे से पीटा और खौलता पानी फेंक दिया। इससे युवक गंभीर रूप से झुलस गया।

यूपी के बहराइच से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। जहां मुर्तिहा कोतवाली क्षेत्र के हरखापुर गांव में शुक्रवार शाम एक युवक को नशे की आदत ने मुसीबत में डाल दिया। पत्ती लाल का 37 वर्षीय बेटा पप्पू राजपूत शराब के नशे में घर लौटे और पत्नी से तकरार के दौरान उसे थप्पड़ मार दिया। यह देख नाराज पत्नी ने पलटवार किया और उसे डंडे से बेरहमी से पीट दिया। फिर उस पर खौलता पानी फेंक दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

हरखापुर गांव निवासी पप्पू राजपूत देर शाम शराब के नशे में घर में घुसा। उसी दौरान पत्नी से तकरार पर उसे थप्पड़ मार दिया। इससे नाराज पत्नी ने उसे डंडे से बेरहमी से पीट दिया। जिसके चलते उसके सिर व चेहरे पर चोटे आ गई। यही नही युवती ने पत्नी पर खौलता गर्म पानी भी फेंक दिया। जिसके चलते वह 30 फीसदी तक झुलस गया। जानकारी मिलने के बाद आनन-फानन में परिजन एंबुलेंस से उसे मेडिकल कॉलेज लाए। जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत बेहद नाजुक बनी देख प्राथमिक इलाज कर केजीएएमयू लखनऊ रेफर कर दिया है।

यौन उत्पीडन के विरोध में खुद को आग लगाने वाली महिला की मौत उधर, सुल्तानपुर जिले में एक युवक व उनके भाई के यौन उत्पीड़न से तंग आकर पंजाबी कालोनी में ज्वलनशील पदार्थ शरीर पर डालकर आत्मदाह का प्रयास करने वाली महिला की लखनऊ में इलाज के समय मौत हो गई। पीड़िता की मां की तहरीर पर नगर कोतवाली पुलिस ने भाजपा नेता व महिला समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यौन उत्पीड़न से महिला की मौत का मामला अब सत्ता के गलियारे में चर्चा का विषय बन गया है।