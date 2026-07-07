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डंडे से फोड़ा सिर, फिर चारपाई में बांधकर लगाया करंट; पति को मारने की पत्नी की खौफनाक साजिश

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर एक महिला ने अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रची। पहले डंडे से उसका सिर फोड़ा फिर चारपाई में बांधकर करंट लगा दिया। चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे बचाया और गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया।

डंडे से फोड़ा सिर, फिर चारपाई में बांधकर लगाया करंट; पति को मारने की पत्नी की खौफनाक साजिश

UP News: यूपी के फतेहपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। औंग थाना क्षेत्र के परसदेपुर गांव में रविवार देर रात घरेलू विवाद के बाद एक महिला पर अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। महिला ने पहले पति के सिर पर डंडे से कई वार किए और फिर उसे चारपाई से बांधकर बिजली का करंट लगा दिया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर घायल को बचाया और जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर सोमवार को उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। उधर, पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, परसदेपुर गांव के रहने वाले 40 साल के संजीव कैटर्स का काम करता है। उसके भाई मनीष तिवारी ने बताया कि रविवार को संजीव गांव के ही रिकेश पटेल के यहां आयोजित मुंडन कार्यक्रम में खाना बनाने गया था। देर रात करीब 12 बजे घर लौटने पर किसी बात को लेकर उनकी पत्नी रन्नो से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर रन्नो ने डंडे से संजीव के सिर पर कई वार कर दिए। जब वह घायल होकर गिर पड़े तो उन्हें रस्सी से चारपाई में बांध दिया और पैर के अंगूठे में बिजली का तार फंसाकर करंट देने लगी।

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पैरों में लिपटा मिला तार

संजीव की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो संजीव चारपाई से बंधा मिला। उसके पैर में बिजली का तार लिपटा हुआ था और सिर से काफी खून बह रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली का कनेक्शन हटाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया।

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पति-पत्नी में आए दिन होता था झगड़ा

मनीष तिवारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच पहले भी अक्सर विवाद होता रहता था। रविवार रात विवाद किस वजह से हुआ, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं है। पड़ोसियों ने भी महिला पर हमला करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपित महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वायरल वीडियो में संजीव चारपाई से बंधे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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