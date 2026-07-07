डंडे से फोड़ा सिर, फिर चारपाई में बांधकर लगाया करंट; पति को मारने की पत्नी की खौफनाक साजिश

फतेहपुर एक महिला ने अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रची। पहले डंडे से उसका सिर फोड़ा फिर चारपाई में बांधकर करंट लगा दिया। चीखने की आवाज सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने उसे बचाया और गंभीर हालत में जिला अस्पताल पहुंचाया।

UP News: यूपी के फतेहपुर जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। औंग थाना क्षेत्र के परसदेपुर गांव में रविवार देर रात घरेलू विवाद के बाद एक महिला पर अपने पति की हत्या की खौफनाक साजिश रच डाली। महिला ने पहले पति के सिर पर डंडे से कई वार किए और फिर उसे चारपाई से बांधकर बिजली का करंट लगा दिया। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने दरवाजा तोड़कर घायल को बचाया और जिला अस्पताल पहुंचाया। हालत गंभीर होने पर सोमवार को उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, हालांकि लाइव हिन्दुस्तान इसकी पुष्टि नहीं करता है। उधर, पुलिस ने आरोपित महिला को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के मुताबिक, परसदेपुर गांव के रहने वाले 40 साल के संजीव कैटर्स का काम करता है। उसके भाई मनीष तिवारी ने बताया कि रविवार को संजीव गांव के ही रिकेश पटेल के यहां आयोजित मुंडन कार्यक्रम में खाना बनाने गया था। देर रात करीब 12 बजे घर लौटने पर किसी बात को लेकर उनकी पत्नी रन्नो से कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर रन्नो ने डंडे से संजीव के सिर पर कई वार कर दिए। जब वह घायल होकर गिर पड़े तो उन्हें रस्सी से चारपाई में बांध दिया और पैर के अंगूठे में बिजली का तार फंसाकर करंट देने लगी।

पैरों में लिपटा मिला तार संजीव की चीखें सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन घर का दरवाजा अंदर से बंद था। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो संजीव चारपाई से बंधा मिला। उसके पैर में बिजली का तार लिपटा हुआ था और सिर से काफी खून बह रहा था। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली का कनेक्शन हटाया और उन्हें अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें कानपुर रेफर कर दिया।