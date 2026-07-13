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गेस्ट हाउस में प्रेमी संग रंगरेलियां मनाने पहुंची पत्नी, दोनों को साथ देखकर पति ने कर दिया बवाल, पुलिस पुलिस

By Dinesh Rathour
आगरा, मुख्य संवाददाता
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पति से अनबन के चलते एक महिला का दूसरे युवक से प्रेम-प्रसंग हो गया। पति को जब इसकी भनक लगी तो वह उस पर नजर रखने लगा। पत्नी प्रेमी से मिलने के लिए गेस्ट पहुंची तो पति भी उसके पीछे-पीछे पहुंच गया और दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। 

गेस्ट हाउस में प्रेमी संग रंगरेलियां मनाने पहुंची पत्नी, दोनों को साथ देखकर पति ने कर दिया बवाल, पुलिस पुलिस

Agra News: यूपी के आगरा में प्रेम-प्रसंग के चलते जबरदस्त हंगामा हो गया। पत्नी अपने प्रेमी से मिलने के लिए दयालबाग (न्यू आगरा) स्थित आरजू गेस्ट हाउस पहुंची। पति को पत्नी के आचरण पर शक हुआ तो वह पीछा करते उसी गेस्ट में पहुंच गया। प्रेमी के साथ रंगरेलियां मनाने पहुंची पत्नी को देखकर ही हंगामा शुरू कर दिया। पति ने तुरंत पुलिस को बुलाया लिया। पुलिस तीनों को थाने ले आई। थाने में समझौता हो गया। तीनों घर लौट गए। घटना चांदी कारोबारियों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है।

पुलिस के मुताबिक कमला नगर निवासी चांदी कारोबारी की शादी करीब दस साल पहले हुई थी। पति-पत्नी में बनती नहीं है। पत्नी को स्मार्ट पति चाहिए था। पत्नी को पति रंग और वजन को लेकर भी दिक्कत है। आए दिन दोनों झगड़ा करते हैं। पत्नी पूर्व में उसके खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत कर चुकी है। पिछले सात माह से पति को पत्नी की हरकतों पर शक हुआ। पत्नी सोशल मीडिया पर व्यस्त रहती थी। मोबाइल पर चैट करते समय कभी भी हंसने लगती थी। मैसेज की टोन सुनती ही झट से मोबाइल खोलकर देखती थी। देर रात घंटों मोबाइल में व्यस्त रहती थी। पति ने पत्नी पर नजर रखना शुरू कर दिया। कई बार मोबाइल छीनकर देखने का प्रयास किया। पत्नी ने बवाल खड़ा कर दिया।

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पत्नी को पकड़ने के लिए दोस्त संग मिलकर बनाई योजना

पति ने रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपने एक दोस्त के साथ मिलकर योजना बनाई। दोपहर को पत्नी तैयार हो रही थी। यह देख पति ने दोस्त को फोन कर दिया। उससे कहा कि कार लेकर घर के पास खड़ा हो जाए। कुछ देर बाद कारोबारी की पत्नी स्कूटी लेकर घर से निकली। पति ने दोस्त की कार से पत्नी का पीछा किया। पत्नी दयालबाग स्थित गेस्ट हाउस में आई। उसका प्रेमी वहां पहले से मौजूद था। दोनों ने रूम लिया। कमरे में चले गए। तभी पति आ गया। कमरे का दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। हंगामा खड़ा हो गया। सूचना पर न्यू आगरा पुलिस मौके पर पहुंच गई।

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प्रेमी ने पति के खिलाफ प्रेमिका को भड़काया था

पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रेमी भी कमला नगर का निवासी है। चांदी कारोबारी है। सात माह पहले महिला से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। प्रेमी ने महिला से कहा कि वह शायद उनके पति को जानता है। पत्नी ने उसे टास्क दिया। जानते हो तो पति के बारे में कुछ पता करके बताओ। आशिक को काम मिला और जानकारी करने में जुट गया। महिला को बताया कि उसके पति का केदारनगर निवासी युवती से अफेयर है। पति उस पर मेहरबान है। उसका पूरा खर्चा उठाता है। यह बात पत्नी के दिमाग में बैठ गई। वह फेसबुक फ्रेंड के करीब आ गई। दोनों की गहरी दोस्ती हो गई। मुलाकातें होने लगीं। पत्नी की हरकतों पर पति को शक था राज खुल गए।

आशिक भी पहले से शादीशुदा है

चांदी कारोबारी की पत्नी का आशिक भी पहले से शादीशुदा है। न्यू आगरा पुलिस ने उसके परिजनों को भी थाने बुलाया था। आशिक से पत्नी का नंबर मांगा। वह घबरा गया। कहने लगा पत्नी को मत बुलाओ। मार डालेगी। उसने अपने पापा का नंबर दिया। उसके पिता थाने आए थे। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि आशिक ने महिला से बोल रखा था कि पत्नी को छोड़ देगा।

Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour

दिनेश राठौर वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। डिजिटल और प्रिंट पत्रकारिता में 13 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाले दिनेश ने अपने करियर की शुरुआत 2010 में हरदोई से की थी। कानपुर यूनिवर्सिटी से स्नातक दिनेश ने अपने सफर में हिन्दुस्तान (कानपुर, बरेली, मुरादाबाद), दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका (डिजिटल) जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। हरदोई की गलियों से शुरू हुआ पत्रकारिता का सफर आज डिजिटल मीडिया के शिखर तक पहुँच चुका है। दिनेश राठौर ने यूपी और राजस्थान के विभिन्न शहरों की नब्ज को प्रिंट और डिजिटल माध्यमों से पहचाना है।
लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में कार्यरत दिनेश दिनेश, खबरों के पीछे की राजनीति और सोशल मीडिया के ट्रेंड्स (वायरल वीडियो) को बारीकी से विश्लेषण करने के लिए जाने जाते हैं।

पत्रकारिता का सफर
हरदोई ब्यूरो से करिअर की शुरुआत करने के बाद दिनेश ने कानपुर हिंदुस्तान से जुड़े। यहां बतौर स्ट्रिंगर डेस्क पर करीब एक साल तक काम किया। इसके बाद वह कानपुर में ही दैनिक जागरण से जुड़े। 2012 में मुरादाबाद हिंदुस्तान जब लांच हुआ तो उसका हिस्सा भी बने। करीब दो साल यहां नौकरी करने के बाद दिनेश राजस्थान पत्रिका से जुड़ गए। सीकर जिले में दिनेश ने करीब तीन साल तक पत्रकारिता की। उन्होंने एक साल तक डिजिटल का काम भी किया। 2017 में दिनेश ने बरेली हिंदुस्तान में प्रिंट के डेस्क पर वापसी की। लगभग दो साल की सेवाओं के बाद डिजिटल हिंदुस्तान में काम करने का मौका मिला जिसका सफर जारी है।

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