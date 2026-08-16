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पत्नी-बेटे ने शव लेने से कर दिया इनकार, कभी बड़े कारोबारी रहे शख्स का लावारिस में अंतिम संस्कार

By Ajay Singh
संवाददाता, इटावा
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राजकुमार के पास कभी करोड़ों की संपत्ति हुआ करती थी। उन्होंने पत्नी और बच्चों को संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। पत्नी अपने चारों बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गईं। पत्नी और उनके बच्चों ने राजकुमार से कभी कोई संबंध नहीं रखा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती के समय राजकुमार के बेटे का नंबर भी लिखाया गया था

wife and son refuse to accept body of man
पत्नी-बेटे ने शव लेने से कर दिया इनकार

पत्नी, तीन बेटे और एक बेटी के साथ भरे पूरे परिवार के बाद भी वृद्ध राजकुमार के शव का शनिवार को लावारिस की तरह अंतिम संस्कार किया गया। राजकुमार पांच साल से वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। बीमारी के चलते 11 अगस्त को वृद्ध ने सैफई मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दम तोड़ दिया। खबर जब परिवार को दी गई तो उन्होंने शव लेने से मना कर दिया। इसके बाद रक्तदाता समूह के सदस्य आगे आए और कहा कि वे शनिवार को यमुना तट पर वृद्ध के शव का अंतिम संस्कार करेंगे।

एटा जिले के मारहरा के रहने वाले 70 साल के राजकुमार सक्सेना के पास कभी करोड़ों की संपत्ति हुआ करती थी। उन्होंने पत्नी और बच्चों को संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस पर पत्नी आशा अपने चारों बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गईं। इसके बाद पत्नी और उनके बच्चों ने राजकुमार से कभी कोई संबंध नहीं रखा। गाजियाबाद के नंदग्राम में रहने वाली आशा ने अपने दो बेटों और एक बेटी की शादी धूमधाम से की। अभी एक बेटे की शादी होना बाकी है। इधर राजकुमार ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी धीरे-धीरे बेच दी और उसके बाद कर्जदार भी हो गए। पिछले पांच साल से राजकुमार वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। 16 जुलाई को ज्यादा बीमार होने पर एटा वृद्ध आश्रम से राजकुमार को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 11 अगस्त को उनकी मौत हो गई।

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मेडिकल कॉलेज में लिखवाया था बेटे का नंबर

मेडिकल कॉलेज में भर्ती के समय राजकुमार के बेटे का नंबर भी लिखाया गया था। सैफई थाना पुलिस ने उनके बेटे को पिता की मौत की जानकारी दी तो उसने शव लेने से इनकार करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वहीं पत्नी आशा ने कहा कि उनका रिश्ता 20 साल पहले ही टूट गया था। अब कोई मतलब नहीं है। राजकुमार का शव सैफई मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखा हुआ है और शनिवार को 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सैफई थाना पुलिस रक्तदाता समूह के सदस्यों के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार शनिवार को यमुना तट पर किया गया। रक्तदाता समूह के सदस्य शरद तिवारी ने बताया कि वृद्ध के पुत्रों ने अंतिम संस्कार से करने से मना कर दिया। हमारी टीम ने पूरे रीति रिवाज के साथ वृद्ध के शव का अंतिम संस्कार किया।

गाजियाबाद के घर में लटका मिला ताला

सैफई मेडिकल कॉलेज के डॉ. मनोज मौर्य ने बताया कि राजकुमार के बेटे की काउंसिलिंग फोन पर की गई। इसके बाद भी वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर रक्तदाता समूह ने राज कुमार सक्सेना के पुत्र के घर पर गाजियाबाद एक टीम को भेजा कि शायद यह उन्हें अंतिम संस्कार के लिए मना सके। हालांकि 11 अगस्त से ही उनके पुत्र के घर पर ताला पड़ा हुआ था।

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बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स कारोबारी थे राजकुमार

एटा में राजकुमार के पड़ोसी रहे ध्रुव गुप्ता ने करीब 20 वर्षों के जीवन से जुड़ी उनकी कई जानकारियां साझा कीं। रक्तदाता समूह के शरद तिवारी के अनुसार, मेरी फोन पर ध्रुव गुप्ता से बात हुई। उन्होंने बताया कि राजकुमार के परिवार के पास मारहरा क्षेत्र में करीब तीन से चार करोड़ रुपये की संपत्ति थी। उनकी इलेक्ट्रानिक की दुकान भी थी, लेकिन कारोबार नहीं चल सका। करीब 20 वर्ष पहले पैसे को लेकर परिवार में विवाद शुरू हुआ और राजकुमार अलग रहने लगे। इसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे संपत्ति बेचना शुरू कर दिया। कुछ समय तक उसी रकम से जीवन चला, लेकिन संपत्ति खत्म होने के बाद परिचितों और रिश्तेदारों से उधार लेने की नौबत आ गई। ध्रुव के मुताबिक राजकुमार पर करीब चार से पांच लाख की देनदारी भी हो गई थी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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