पत्नी-बेटे ने शव लेने से कर दिया इनकार, कभी बड़े कारोबारी रहे शख्स का लावारिस में अंतिम संस्कार

राजकुमार के पास कभी करोड़ों की संपत्ति हुआ करती थी। उन्होंने पत्नी और बच्चों को संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। पत्नी अपने चारों बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गईं। पत्नी और उनके बच्चों ने राजकुमार से कभी कोई संबंध नहीं रखा। मेडिकल कॉलेज में भर्ती के समय राजकुमार के बेटे का नंबर भी लिखाया गया था

पत्नी, तीन बेटे और एक बेटी के साथ भरे पूरे परिवार के बाद भी वृद्ध राजकुमार के शव का शनिवार को लावारिस की तरह अंतिम संस्कार किया गया। राजकुमार पांच साल से वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। बीमारी के चलते 11 अगस्त को वृद्ध ने सैफई मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दम तोड़ दिया। खबर जब परिवार को दी गई तो उन्होंने शव लेने से मना कर दिया। इसके बाद रक्तदाता समूह के सदस्य आगे आए और कहा कि वे शनिवार को यमुना तट पर वृद्ध के शव का अंतिम संस्कार करेंगे।

एटा जिले के मारहरा के रहने वाले 70 साल के राजकुमार सक्सेना के पास कभी करोड़ों की संपत्ति हुआ करती थी। उन्होंने पत्नी और बच्चों को संपत्ति से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी। इस पर पत्नी आशा अपने चारों बच्चों को लेकर उनसे अलग हो गईं। इसके बाद पत्नी और उनके बच्चों ने राजकुमार से कभी कोई संबंध नहीं रखा। गाजियाबाद के नंदग्राम में रहने वाली आशा ने अपने दो बेटों और एक बेटी की शादी धूमधाम से की। अभी एक बेटे की शादी होना बाकी है। इधर राजकुमार ने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी धीरे-धीरे बेच दी और उसके बाद कर्जदार भी हो गए। पिछले पांच साल से राजकुमार वृद्ध आश्रम में रह रहे थे। 16 जुलाई को ज्यादा बीमार होने पर एटा वृद्ध आश्रम से राजकुमार को सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। 11 अगस्त को उनकी मौत हो गई।

मेडिकल कॉलेज में लिखवाया था बेटे का नंबर मेडिकल कॉलेज में भर्ती के समय राजकुमार के बेटे का नंबर भी लिखाया गया था। सैफई थाना पुलिस ने उनके बेटे को पिता की मौत की जानकारी दी तो उसने शव लेने से इनकार करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। वहीं पत्नी आशा ने कहा कि उनका रिश्ता 20 साल पहले ही टूट गया था। अब कोई मतलब नहीं है। राजकुमार का शव सैफई मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में रखा हुआ है और शनिवार को 72 घंटे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद सैफई थाना पुलिस रक्तदाता समूह के सदस्यों के सहयोग से उनका अंतिम संस्कार शनिवार को यमुना तट पर किया गया। रक्तदाता समूह के सदस्य शरद तिवारी ने बताया कि वृद्ध के पुत्रों ने अंतिम संस्कार से करने से मना कर दिया। हमारी टीम ने पूरे रीति रिवाज के साथ वृद्ध के शव का अंतिम संस्कार किया।

गाजियाबाद के घर में लटका मिला ताला सैफई मेडिकल कॉलेज के डॉ. मनोज मौर्य ने बताया कि राजकुमार के बेटे की काउंसिलिंग फोन पर की गई। इसके बाद भी वह अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं हुआ। इस पर रक्तदाता समूह ने राज कुमार सक्सेना के पुत्र के घर पर गाजियाबाद एक टीम को भेजा कि शायद यह उन्हें अंतिम संस्कार के लिए मना सके। हालांकि 11 अगस्त से ही उनके पुत्र के घर पर ताला पड़ा हुआ था।