बैंक मैनेजर पति की हत्या करने वाली पत्नी और साले को उम्रकैद, ससुर को भी सात साल की सजा

संक्षेप: आगरा के ताजगंज इलाके में बैंक मैनेजर की हत्या के मामले में पत्नी प्रियंका और उसके भाई कृष्णा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनायी है। मारे गए मैनेजर के ससुर विजेंद्र रावत को भी सात साल की सजा सुनायी गई है।

बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय हत्याकांड के चर्चित मामले में बुधवार को दो साल बाद फैसला आया। अपर जिला जज 17 नितिन कुमार ठाकुर की अदालत ने दोषी पत्नी प्रियंका एवं उसके भाई कृष्णा रावत को आजीवन कारावास एवं 12 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं ससुर कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह रावत को साक्ष्य मिटाने के आरोप में सात साल कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। तीनों को कड़ी सुरक्षा में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।

कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजेंद्र रावत की बेटी प्रियंका उर्फ मोना की शादी छह फरवरी 2015 को गांव टीकतपुरा थाना मंसुखपुरा निवासी सचिन उपाध्याय के साथ हुई थी। बैंक ऑफ इंडिया की शमसाबाद शाखा के मैनेजर सचिन उपाध्याय रामरघु एग्जाटिका में रहता था। आरोप था कि सचिन उपाध्याय की 11 अक्तूबर 2023 को उनके घर में हत्या कर दी गई। 12 अक्तूबर की शाम को पुलिस और परिजनों को इसकी जानकारी हुई। ससुरालीजनों ने आत्महत्या का मामला बताया। 13 अक्तूबर को डॉक्टरों के पैनल ने पोस्टमार्टम किया तो गला दबाकर हत्या की बात सामने आई।

सचिन के पिता केशवदेव शर्मा निवासी टीकतपुरा थाना मंसुखपुरा ने 18 अक्तूबर 2023 को थाना ताजगंज में हत्या समेत अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराया। इसमें पुत्रवधू प्रियंका, उसके भाई कृष्णा रावत और ससुर बृजेंद्र रावत को नामजद किया गया। पुलिस ने साले कृष्णा को 20 अक्तूबर को जेल भेजा था, जबकि बृजेंद्र रावत और प्रियंका को प्रयागराज से 29 अक्तूबर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तीनों के खिलाफ 17 जनवरी 2024 को आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से वादी, विवेचक, डॉक्टर समेत 18 गवाह पेश किए गए। बचाव पक्ष की ओर से पांच गवाह प्रस्तुत किए गए। मंगलवार को कोर्ट ने प्रियंका और कृष्णा को हत्या तथा बृजेंद्र सिंह रावत को साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दिया। बुधवार को सजा पर फैसला आया।

दलीलों के बाद 15 मिनट में सुनाया फैसला बैंक मैनेजर सचिन उपाध्याय हत्याकांड के दोषियों को बुधवार सुबह 11:30 बजे जेल से दीवानी हवालात लाया गया। हवालात से 12:30 बजे तीनों को अदालत में पेश किया गया। सजा के बिन्दु पर एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ एवं वादी के अधिवक्ता अवधेश शर्मा ने तर्क एवं दलीलें दी कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वहीं दोषियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने कम से कम सजा दिए जाने की याचना की। कोर्ट ने कहा कि लंच के बाद फैसला सुनाया जाएगा।

दोपहर 2:15 बजे दोषियों को फिर से अदालत में पेश किया गया। 2:30 बजे अपर जिला जज नितिन कुमार ठाकुर ने ससुर कलक्ट्रेट बार के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह रावत को साक्ष्य मिटाने पर सात वर्ष की सजा एवं हत्या में दोषी करार पत्नी प्रियंका और उसके भाई को उम्र कैद की सजा सुनाई। दोपहर 2:50 बजे तीनों को दीवानी हवालात लाया गया। वहां से करीब 3:45 बजे कड़ी सुरक्षा में जिला जेल ले जाया गया।

इन धाराओं में हुई दोषियों को सजा धारा सजा जुर्माना 302 (हत्या) आजीवन कारावास पांच-पांच हजार रुपये

201 (साक्ष्य नष्ट करने) सात वर्ष एक-एक हजार रुपये

नहीं चला कानूनी पैंतरा, साक्ष्य से मिली सजा डिजिटल साक्ष्य और 18 गवाहों की गवाही के चलते दोषियों का कानूनी पैंतरा नहीं चल पाया। एडीजीसी सत्यप्रकाश धाकड़ एवं वादी के अधिवक्ता अवधेश शर्मा एवं राजीव चौधरी ने बताया कि डॉक्टरों के पैनल से कराए गए पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सच्चाई निकल कर सामने आ गई। सचिन के शरीर पर छह चोटें थीं। गर्म प्रेस से शरीर को दागा गया था। पुलिस द्वारा पत्नी प्रियंका और उसके भाई कृष्णा के मोबाइल की जांच कराई गई तो घटना वाले दिन दोनों की लोकेशन सचिन के घर में ही थी। दोनों की कई बार बात हुई थी। कॉल डिटेल, मोबाइल लोकेशन के अलावा कार की चाबी आदि भी अहम साक्ष्य रहे। पुलिस ने घर से प्रेस और कपड़े बरामद किए थे।

कब क्या हुआ -11 अक्तूबर 2023 को सचिन उपाध्याय की हत्या।

-12 अक्तूबर को पुलिस और परिजनों को सूचना मिली।

-13 अक्तूबर 2023 को पोस्टमार्टम कराया गया।

-18 अक्तूबर 2023 को एफआईआर दर्ज हुई।

-20 अक्तूबर 2023 को कृष्णा रावत की गिरफ्तारी।

-29 अक्तूबर 2023 को बृजेंद्र सिंह रावत एवं प्रियंका की प्रयागराज से गिरफ्तारी।

-17 जनवरी 2024 को पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र किया दाखिल।

-04 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट से बृजेंद्र सिंह रावत को मिली जमानत।

-30 जुलाई 2024 को कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए।

-11 मार्च 2025 को हाईकोर्ट से कृष्णा रावत को मिली जमानत।

-2025 में ही हाईकोर्ट से प्रियंका को मिली जमानत।

-14 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट से कृष्णा रावत की जमानत निरस्त, भेजा गया जेल।

-14 अक्तूबर को अदालत ने हत्या के आरोप में प्रियंका और उसके भाई को ठहराया दोषी।