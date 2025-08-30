Wife and mother in law humiliated him a lot young man committed suicide बीवी और सास ने बहुत जलील किया; ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर युवक ने की खुदकुशी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsWife and mother in law humiliated him a lot young man committed suicide

बीवी और सास ने बहुत जलील किया; ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर युवक ने की खुदकुशी

बिजनौर में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने पत्नी और सास के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कहते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। जिसमें कह रहा है कि नाजिया और उसकी मां ने बहुत जलील किया, इसलिए जान दे रहा हूं।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बिजनौरSat, 30 Aug 2025 09:17 PM
बीवी और सास ने बहुत जलील किया; ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाकर युवक ने की खुदकुशी

यूपी के बिजनौर से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां शुक्रवार रात फांसी का फंदा लगाकर एक युवक ने आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने पत्नी और सास के उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या करने की बात कहते हुए एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया। जो अब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में युवक कह रहा है कि नाजिया और उसकी मां ने बहुत जलील किया, इसलिए जान दे रहा हूं...। उधर, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने युवक की पत्नी और सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हालांकि लाइव हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

जानकारी के अनुसार नजीबाबाद के मोहल्ला पठानपुरा के रहने वाले युवक नवेद खां ने छत पर जाकर बिजली के तार से गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले नवेद ने एक वीडियो भी बनाया, जिसमें उसने अपनी पत्नी नाजिया और सास पर पैसा एंठने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। मृतक के मौसा नाहिद खां की तहरीर पर मृतक की पत्नी व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। तहरीर में बताया कि उसके साढ़ू जावेद उर्फ बब्लू के 20 वर्षीय बेटे नवेद खान की मछली बाजार में सिलाई मशीन बेचने व रिपेयरिंग की दुकान है। नवेद का एक साल पहले नाजिया अंसारी से सोशल मीडिया पर प्रेम प्रसंग हो गया था। जिसके बाद नाजिया के परिवार वालों ने उसे घर बुलाकर निकाह करा दिया था। उसके बाद नाजिया कभी अपनी ससुराल नवेद के घर नहीं आई।

लगातार पत्नी और सास कर रहे थे उत्पीड़न

आरोप है कि नाजिया और उसकी मां, नवेद की दुकान पर आकर अक्सर खर्च के लिए रुपये ले जाती थी। करीब दस लाख रुपये दबाव बनाकर ले चुकी थी और रुपये की मांग कर रही थी। न देने पर नवेद को व परिवार वालों के विरुद्ध मुकदमा लिखवाने की धमकी देती थी।

गले में फंदा लगाकर छत से कूदा

बताया कि रात के लगभग एक बजे आहट सुन कर नवेद की मां छत पर गई। छत पर जाकर देखा तो नवेद तब तक गले में फंदा लगाकर लटका हुआ था। शोर मचाने पर मुहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए। नवेद के शरीर को गले से लिपटे तार को खोलकर नीचे उतारा तो नवेद को सांस नहीं आ रही थी। उसे ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नवेद के पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। पिता की मौत के बाद नवेद ने उनका काम संभाला। सिलाई मशीन बेचने व रिपेयर की दुकान थी। नवेद तीन बहनों का इकलौता भाई था।

इस मामले में कोतवाल राहुल सिंह ने बताया कि नवेद ने आत्महत्या करने से पहले बनाई वीडियो में पत्नी व सास पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। तहरीर के आधार पर नवेद की पत्नी व सास के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच की जा रही है।

