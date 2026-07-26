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पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की गला घोंटकर हत्या, लव अफेयर में मारा गया एक और युवक

By Pawan Kumar Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जौनपुर
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जौनपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Wife along with her lover strangled her husband to death
पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या

Crime News: यूपी में लव अफेयर में एक और पति मारा गया है। नया मामला जौनपुर का है। जहां शुक्रवार की रात सोते समय एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

ये घटना कोतवाली बदलापुर के भलुआही वार्ड संख्या आठ का है। लालजी गौतम ने तहरीर में आरोप लगाया उनका 27 साल का बेटा चंद्रदीप रोज की तरह खाना खाकर अपने कमरे में सोया था। रात करीब 11 बजे के बाद उसकी पत्नी वंदना ने अपने मायके बदलापुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर निवासी प्रेमी राजेश कुमार के साथ मिलकर गमछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि घटना के बाद प्रेमी, वंदना को लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक फूलचंद पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर पत्नी वंदना और उसके प्रेमी राजेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले में तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

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दामिनी ने आशिक के साथ मिलकर पति को सांप से डसवाया

हाल ही में मेरठ में एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को सांप से डसवाकर मौत के घाट उतार दिया। बहसूमा के भंडोरा गांव के रहने वाले अतुल ने 2019 में दामिनी के साथ लव मैरिज की थी। दोनों कुछ समय तक खुशी से रहे। लेकिन शादी के दो साल बाद अतुल मारपीट करने लगा और यातनाएं देने लगा। इस बीच दामिनी का करीब एक साल पहले तुषार से प्यार हो गया। इसके बाद से दामिनी अतुल को रास्ते से हटाने के लिए तरीके देखने लगे थे। दामिनी ने देशभर में पतियों की हत्या के चर्चित तमाम मामलों को गौर से इंटरनेट पर पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर उसे सांप का आईडिया आया।

16 जुलाई की रात के समय तुषार ने सांप और नींद की गोलियां लाकर दी। दामिनी ने रात को 10-12 नींद की गोली दूध में मिलाकर अतुल को दी थी। देर रात करीब दो से तीन बजे के बीच अतुल के बेड पर दामिनी ने ही बोतल खोलकर सांप छोड़ दिया।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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