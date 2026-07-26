पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की गला घोंटकर हत्या, लव अफेयर में मारा गया एक और युवक

जौनपुर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।

Crime News: यूपी में लव अफेयर में एक और पति मारा गया है। नया मामला जौनपुर का है। जहां शुक्रवार की रात सोते समय एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति का गला दबाकर हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए। मृतक के पिता की तहरीर पर पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दोनों की तलाश में दबिश दी जा रही है।

ये घटना कोतवाली बदलापुर के भलुआही वार्ड संख्या आठ का है। लालजी गौतम ने तहरीर में आरोप लगाया उनका 27 साल का बेटा चंद्रदीप रोज की तरह खाना खाकर अपने कमरे में सोया था। रात करीब 11 बजे के बाद उसकी पत्नी वंदना ने अपने मायके बदलापुर थाना क्षेत्र के गजाधरपुर निवासी प्रेमी राजेश कुमार के साथ मिलकर गमछे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। आरोप है कि घटना के बाद प्रेमी, वंदना को लेकर फरार हो गया। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक फूलचंद पांडेय पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस ने मृतक के पिता की तहरीर पर पत्नी वंदना और उसके प्रेमी राजेश पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। इस मामले में तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

दामिनी ने आशिक के साथ मिलकर पति को सांप से डसवाया हाल ही में मेरठ में एक महिला ने अपने आशिक के साथ मिलकर पति को सांप से डसवाकर मौत के घाट उतार दिया। बहसूमा के भंडोरा गांव के रहने वाले अतुल ने 2019 में दामिनी के साथ लव मैरिज की थी। दोनों कुछ समय तक खुशी से रहे। लेकिन शादी के दो साल बाद अतुल मारपीट करने लगा और यातनाएं देने लगा। इस बीच दामिनी का करीब एक साल पहले तुषार से प्यार हो गया। इसके बाद से दामिनी अतुल को रास्ते से हटाने के लिए तरीके देखने लगे थे। दामिनी ने देशभर में पतियों की हत्या के चर्चित तमाम मामलों को गौर से इंटरनेट पर पढ़ना शुरू कर दिया। और फिर उसे सांप का आईडिया आया।