wife along with her lover, made her husband drink alcohol and then strangled him to death प्यार में कातिल बनी बीवी, प्रेमी के संग मिलकर पति को पिलाई शराब, फिर दबा दिया गला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP Newswife along with her lover, made her husband drink alcohol and then strangled him to death

प्यार में कातिल बनी बीवी, प्रेमी के संग मिलकर पति को पिलाई शराब, फिर दबा दिया गला

महराजगंज में प्यार में पागल बीवी ने प्रेमी के संग मिलकर पति को मौत के घाट उतार दिया। पहले उसने पति को शराब पिलाई। फिर उसका गला दबा दिया। उधर, पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए प्रेमी-प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। 

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, महराजगंजMon, 15 Sep 2025 02:33 PM
share Share
Follow Us on
प्यार में कातिल बनी बीवी, प्रेमी के संग मिलकर पति को पिलाई शराब, फिर दबा दिया गला

यूपी के महराजगंज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां निचलौल थाना क्षेत्र के चर्चित नागेश्वर हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दी। इस मामले में पुलिस ने मृतक नागेश्वर रौनियार की पत्नी नेहा रौनियार व उसके प्रेमी जितेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने मिलकर पहले नागेश्वर को शराब पिलाई, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद नागेश्वर के शव को सड़क पर फेंककर हादसा दिखाने की कोशिश की।

पुलिस कार्यालय में रविवार को एसपी सोमेंद्र मीना ने इस हत्याकांड का खुलासा किया। बताया कि 12/13 सितंबर की रात करीब 3 बजे सूचना मिली कि निचलौल थाना क्षेत्र के दमकी गैस एजेंसी के पास एक युवक मृत अवस्था में पड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नागेश्वर रौनियार के रूप में हुई। मृतक के पिता केशव राज रौनियार की तहरीर पर उसकी पत्नी नेहा व गांव के ही जितेंद्र पर केस दर्ज किया गया।

नागेश्वर हत्याकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दोनों आरोपित 21 वर्षीय नेहा रौनियार और 20 वर्षीय जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई में थाना निचलौल के प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा के नेतृत्व में उपनिरीक्षक रत्नेश मौर्य, उपनिरीक्षक प्रधान यादव, रजनीश सिंह, विवेक राव, विवेक सिंह व महिला कांस्टेबल गुड़िया व पूजा शामिल रहे। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है। उनके बयान व घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर केस दर्ज कर दोनों का चालान कर दिया गया है।

ये भी पढ़ें:पोती ने प्रेमी के साथ मिलकर की दादी की हत्या, प्रेम संबंध छिपाने के लिए वारदात

प्रेम प्रसंग बना हत्या का कारण

आरोपित जितेंद्र ने बताया कि नागेश्वर उसकी दुकान पर काम करता था। उसने एक लड़की का नंबर दिया था। बातचीत के दौरान दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गए। बाद में पता चला कि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि नागेश्वर की पत्नी नेहा है। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन नागेश्वर आड़े आ रहा था। इसी वजह से दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची।

वारदात को ऐसे दिया गया था अंजाम

आरोपियों ने कबूला कि 12 सितंबर की रात नागेश्वर को सिविल लाइन स्थित किराए के कमरे पर बुलाया। वहां उसे शराब पिलाकर सुला दिया। सोने के बाद नेहा व जितेंद्र ने पहले उसके पैर बांधे और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बाइक पर बैठाकर दमकी गैस एजेंसी के पास फेंक दिया। बाइक को वहीं गिरा दिया ताकि मामला सड़क हादसे जैसा लगे।

ये भी पढ़ें:रिश्तेदार की बेटी पर आया युवती का दिल, घर छोड़कर दोनों भागीं
Up News Uttar Pradesh Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |