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प्यार में अंधी बीवी ने खुद का उजाड़ा सुहाग, प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया, 7 दिन बाद मौत

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बापगत
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बागपत में पत्नी ने प्रेमी के संग मिलकर पति को जिंदा जला दिया। 7 दिन तक अस्पताल में भर्ती रहने के बाद आखिर में युवक ने दम तोड़ दिया। उधर, पुलिस ने पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

प्यार में अंधी बीवी ने खुद का उजाड़ा सुहाग, प्रेमी के साथ मिलकर पति को जिंदा जलाया, 7 दिन बाद मौत

UP News: यूपी के बागपत से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक की शादी के 10 साल बाद बेवफाई में जान चली गई। दरअसल, उसकी पत्नी ने अपने आशिक संग मिलकर उसे आग के हवाले कर दिया। सात दिन तक मौत से जंग लड़ने के बाद आखिर में युवक ने दम तोड़ दिया। उधर, पुलिस ने पहले ही केस दर्ज करने के बाद प्रेमी-प्रेमिका हो गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं, इस घटना से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है।

ये घटना बिनौली क्षेत्र के बिजवाड़ा गांव का है। जहां सतबीर के बेटे राजीव की पत्नी निशा ऊर्फ नीशू का पड़ोस के रहने वाले युवक विक्रांत के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। राजीव लगातार इसका विरोध कर रहा था। इस पर निशा ने राजीव को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। 20 जून की शाम राजीव काम से घर लौटा। उसने पत्नी के साथ खाना खाया और रात 11 बजे कमरे में सोने चला गया। पत्नी नीशू तीनों बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में चली गई। रात करीब एक बजे उसने प्रेमी विक्रांत को बुलाया। वह पेट्रोल लेकर पहुंचा दोनों पहले राजीव के कमरे में गए और उस पर पेट्रोल उड़ेल दिया।

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पेट्रोल पड़ने से राजीव जाग गया और वह शोर मचाते हुए कमरे से भागने लगा। इसी दौरान नीशू ने माचिस जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। आग से राजीव 80 फीसदी तक झुलस गया। परिजन आनन-फानन में उसे लेकर मेरठ मेडिकल कॉलेज भागे। जहां डॉक्टरों ने उसे एडमिट कर तुरंत इलाज शुरू कर दिया। राजीव के पिता सतबीर ने थाने पर निशा और उसके प्रेमी विक्रांत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। उधर, शुक्रवार देर रात राजीव की उपचार के दौरान मौत हो गई।

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मृतक के पिता ने आरोपी को देखा

राजीव के पिता सतबीर सिंह ने बताया कि घटना के बाद उन्होंने विक्रांत को घर की छत से भागते हुए देखा था। उनके अनुसार बहू ने प्रेमी के साथ मिलकर राजीव को जलाया था। आरोप लगाया कि घटना से पहले विक्रांत ने राजीव को जान से मारने की धमकी दी थी। राजीव और नीशू की शादी 10 साल पहले हुई थी। राजीव मजदूरी कर परिवार का पालन-पोषण करता था।

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राजीव ने पुलिस को दिया था बयान

मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती राजीव ने मौत से पहले पुलिस को बताया था कि पत्नी और उसके प्रेमी ने उसे जलाया है। इंस्पेक्टर बिनौली राकेश शर्मा का कहना है कि दोनों मुख्य आरोपियों को पहले ही जेल भेज दिया गया है, अब राजीव की मौत के बाद मुकदमे में हत्या की धाराएं बढ़ाई जाएंगी।

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Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma

पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।

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