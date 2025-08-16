बुआ के बेटे से बीवी का अफेयर, ससुरालवाले प्रताड़ित.. वीडियो बनाकर सपा नेता ने दी जान

बुलंदशहर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की पहचान सोहित के रूप में हुई है, जो समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है।

यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की पहचान 29 वर्षीय सोहित के रूप में हुई है, जो समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है।

ये घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरुपुर का है। सपा की अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव 29 वर्षीय सोहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक चार साल पहले उसने हजरतपुर की रहने वाली युवती संग लव मैरिज की थी। सोहित ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाया। जिसमें उसने बीवी और ससुरालियों पर मानसिक शोषण के आरोप लगाए। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी का विवाहेतर संबंध अपनी बुआ के बेटे से है।

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ह मामले की जांच में जुट गई। फॉरेसिंक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए।

युवक की गला रेतकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव उधर, छतारी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। शनिवार सुबह लोगों ने शव को सड़क किनारे पड़ा देखा। शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।