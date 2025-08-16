Wife affair with aunt son inlaws harassed youth committed suicide by making video बुआ के बेटे से बीवी का अफेयर, ससुरालवाले प्रताड़ित.. वीडियो बनाकर सपा नेता ने दी जान, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWife affair with aunt son inlaws harassed youth committed suicide by making video

बुआ के बेटे से बीवी का अफेयर, ससुरालवाले प्रताड़ित.. वीडियो बनाकर सपा नेता ने दी जान

बुलंदशहर में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की पहचान सोहित के रूप में हुई है, जो समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है।

Pawan Kumar Sharma लाइव हिन्दुस्तान, बुलंदशहरSat, 16 Aug 2025 04:06 PM
share Share
Follow Us on
बुआ के बेटे से बीवी का अफेयर, ससुरालवाले प्रताड़ित.. वीडियो बनाकर सपा नेता ने दी जान

यूपी के बुलंदशहर से एक दिल दहला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले युवक ने वीडियो बनाकर पत्नी और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। मृतक की पहचान 29 वर्षीय सोहित के रूप में हुई है, जो समाजवादी पार्टी की अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है।

ये घटना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के नेहरुपुर का है। सपा की अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव 29 वर्षीय सोहित ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक चार साल पहले उसने हजरतपुर की रहने वाली युवती संग लव मैरिज की थी। सोहित ने खुदकुशी करने से पहले एक वीडियो बनाया। जिसमें उसने बीवी और ससुरालियों पर मानसिक शोषण के आरोप लगाए। साथ ही उसने यह भी कहा कि उसकी पत्नी का विवाहेतर संबंध अपनी बुआ के बेटे से है।

उधर, घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ह मामले की जांच में जुट गई। फॉरेसिंक टीम ने मौके से साक्ष्य एकत्र किए।

ये भी पढ़ें:गैर मर्दों को कमरे में बुलाने पर टोकती थी सास, बहुओं ने पीट-पीटकर मार डाला

युवक की गला रेतकर हत्या, सड़क किनारे मिला शव

उधर, छतारी थाना क्षेत्र में सड़क किनारे युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। शनिवार सुबह लोगों ने शव को सड़क किनारे पड़ा देखा। शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

ये घटना दानपुर-पहासू मार्ग पर गांव बमनपुरी का है। शनिवार सुबह लोगों ने सड़क किनारे लहूलुहान हालत ने शव पड़ा देखा। इससे सनसनी फैल गई। सूचना पर सीओ डिबाई शोभित कुमार, छतारी थाना प्रभारी संदीप कुमार, पहासू थाना प्रभारी अशोक कुमार मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने आसपास के लोगों से युवक की शिनाख्त का प्रयास किया, लेकिन पहचान नहीं हो सकी। पुलिस को मौके से चाकू मिला है। फोरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल करके साक्ष्य जुटाए हैं। थाना प्रभारी संदीप कुमार ने बताया कि सड़क किनारे शव मिला है। युवक की गला रेतकर हत्या की गई है। शव की पहचान नहीं हुई है। घटना का जल्दी खुलासा किया जाएगा।

Bulandsehar News Bulandsehar Latest News Up News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |