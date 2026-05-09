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पत्नी ने पति पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप, एक हफ्ते बाद कब्र से निकलवाई गई लाश

Ajay Singh संवाददाता, सिरौली/बरसेर (बरेली)
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बरेली के अनिल की शादी करीब 13 साल पहले बिशारतगंज की संध्या से हुई थी। दोनों के पांच बच्चे थे, जिनमें से दो जुड़वां बच्चे आराध्या और आरव की कुछ समय पहले मौत हो गई। करीब 2 महीने पहले संध्या का पति से विवाद हो गया और वह दो बच्चों, वंदना और अनमोल को लेकर अपने मायके चली गई।

पत्नी ने पति पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप, एक हफ्ते बाद कब्र से निकलवाई गई लाश

UP News : बच्चे की मौत होने के बाद पिता ने मां को इसकी सूचना तक नहीं दी और शव को तालाब किनारे दफन कर दिया। मां को जानकारी होने पर उसने अधिकारियों से शिकायत की तो डीएम के आदेश पर करीब एक सप्ताह बाद बच्चे का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रविवार को उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

बरेली के सिरौली के मोहल्ला गढ़ी निवासी अनिल की शादी करीब 13 साल पहले बिशारतगंज की संध्या से हुई थी। दोनों के पांच बच्चे थे, जिनमें से दो जुड़वां बच्चे आराध्या और आरव की कुछ समय पहले मौत हो गई। करीब दो महीने पहले संध्या का पति से विवाद हो गया और वह दो बच्चों, वंदना और अनमोल को लेकर अपने मायके चली गई। बड़ा बेटा 10 वर्षीय कन्हैया पिता के साथ रह गया, जो दिव्यांग होने के कारण चलने में अक्षम था। 23 अप्रैल को पति बिशारतगंज गया और दोनों बच्चों को अपने साथ जबरन सिरौली ले आया जो पिता और दादा-दादी के पास रहने लगे। इसी बीच तीन मई को 10 वर्षीय कन्हैया की घर में ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पिता ने मोहल्ले वालों को बताया कि बीमारी के चलते उसकी मौत हुई और शव को गांव के बाहर तालाब किनारे दफन कर दिया।

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बच्चों से जानकारी मिलने पर की शिकायत

चर्चा है कि कन्हैया की मौत के बाद उसकी मां संध्या को अन्य बच्चों से जानकारी मिली कि पिता ने टब में डुबाकर उसकी हत्या की है और शव को तालाब किनारे दफन कर दिया। इस पर संध्या ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की तो शव को कब्र से निकलवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। डीएम अविनाश सिंह की अनुमति के बाद शनिवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाने की अनुमति मिल गई।

पानी हटाकर निकाला गया शव

बारिश हो जाने के कारण तालाब में पानी का स्तर बढ़ गया था। डीएम से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को और शनिवार को तालाब से पानी निकालने के बाद नायब तहसीलदार दीपक कुमार व एसओ विनोद कुमार की मौजूदगी में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जेसीबी से खुदाई करवाकर पांच घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे का शव कब्र से बाहर निकाला। इस दौरान वहां पर तमाम लोगों की भीड़ जमा रही।

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पुलिस की जांच में भी संदेह के घेरे में पिता

संध्या की शिकायत के बाद पुलिस ने पिता के साथ रह रहे दो अन्य बच्चों से कन्हैया की मौत के बारे में जानकारी ली तो तमाम संदिग्ध बातें सामने आईं। इस पर पुलिस ने अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया तो शव को कब्र से निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस कन्हैया के पिता अनिल से भी पूछताछ कर रही है।

क्या बोली पुलिस

एसपी साउथ अंशिका वर्मा ने कहा कि महिला ने अपने पति पर बेटे को टब में डुबोकर हत्या करने का आरोप लगाकर शिकायत की थी। निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए शनिवार को शव कब्र से निकलवाया गया है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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