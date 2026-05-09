पत्नी ने पति पर लगाया बेटे की हत्या का आरोप, एक हफ्ते बाद कब्र से निकलवाई गई लाश

बरेली के अनिल की शादी करीब 13 साल पहले बिशारतगंज की संध्या से हुई थी। दोनों के पांच बच्चे थे, जिनमें से दो जुड़वां बच्चे आराध्या और आरव की कुछ समय पहले मौत हो गई। करीब 2 महीने पहले संध्या का पति से विवाद हो गया और वह दो बच्चों, वंदना और अनमोल को लेकर अपने मायके चली गई।

UP News : बच्चे की मौत होने के बाद पिता ने मां को इसकी सूचना तक नहीं दी और शव को तालाब किनारे दफन कर दिया। मां को जानकारी होने पर उसने अधिकारियों से शिकायत की तो डीएम के आदेश पर करीब एक सप्ताह बाद बच्चे का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रविवार को उसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा।

बरेली के सिरौली के मोहल्ला गढ़ी निवासी अनिल की शादी करीब 13 साल पहले बिशारतगंज की संध्या से हुई थी। दोनों के पांच बच्चे थे, जिनमें से दो जुड़वां बच्चे आराध्या और आरव की कुछ समय पहले मौत हो गई। करीब दो महीने पहले संध्या का पति से विवाद हो गया और वह दो बच्चों, वंदना और अनमोल को लेकर अपने मायके चली गई। बड़ा बेटा 10 वर्षीय कन्हैया पिता के साथ रह गया, जो दिव्यांग होने के कारण चलने में अक्षम था। 23 अप्रैल को पति बिशारतगंज गया और दोनों बच्चों को अपने साथ जबरन सिरौली ले आया जो पिता और दादा-दादी के पास रहने लगे। इसी बीच तीन मई को 10 वर्षीय कन्हैया की घर में ही संदिग्ध हालात में मौत हो गई। पिता ने मोहल्ले वालों को बताया कि बीमारी के चलते उसकी मौत हुई और शव को गांव के बाहर तालाब किनारे दफन कर दिया।

बच्चों से जानकारी मिलने पर की शिकायत चर्चा है कि कन्हैया की मौत के बाद उसकी मां संध्या को अन्य बच्चों से जानकारी मिली कि पिता ने टब में डुबाकर उसकी हत्या की है और शव को तालाब किनारे दफन कर दिया। इस पर संध्या ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत की तो शव को कब्र से निकलवाने की प्रक्रिया शुरू की गई। डीएम अविनाश सिंह की अनुमति के बाद शनिवार को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को कब्र से निकलवाने की अनुमति मिल गई।

पानी हटाकर निकाला गया शव बारिश हो जाने के कारण तालाब में पानी का स्तर बढ़ गया था। डीएम से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को और शनिवार को तालाब से पानी निकालने के बाद नायब तहसीलदार दीपक कुमार व एसओ विनोद कुमार की मौजूदगी में पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जेसीबी से खुदाई करवाकर पांच घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे का शव कब्र से बाहर निकाला। इस दौरान वहां पर तमाम लोगों की भीड़ जमा रही।

पुलिस की जांच में भी संदेह के घेरे में पिता संध्या की शिकायत के बाद पुलिस ने पिता के साथ रह रहे दो अन्य बच्चों से कन्हैया की मौत के बारे में जानकारी ली तो तमाम संदिग्ध बातें सामने आईं। इस पर पुलिस ने अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया तो शव को कब्र से निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। पुलिस कन्हैया के पिता अनिल से भी पूछताछ कर रही है।