यूपी में विधवा महिला से हैवानियत, मकान मालिक ने पूरी रात उठाया मौके का फायदा, वीडियो भी बनाए

लखनऊ में विधवा से हैवानियत का मामला सामने आया है। पीजीआई कोतवाली क्षेत्र में एक विधवा महिला से उसके मकान मालिक ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए। 

Jan 09, 2026 04:07 pm ISTDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
यूपी की राजधानी लखनऊ में विधवा से हैवानियत का मामला सामने आया है। पीजीआई कोतवाली क्षेत्र में एक विधवा महिला से उसके मकान मालिक ने नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं अश्लील वीडियो और फोटो भी बनाए। अब मकान मालिक उन्हें वायरल करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल कर रहा है। इस समय ये घटना हुई उस दौरान महिला की मां उसकी बेटी को लेकर गांव चली गई थी। आरोपी ने पूरी रात मौके का फायदा उठाकर उसकी आबरू तार-तार कर दी। पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई निष्कर्ष नीं निकला। पीड़िता ने डीसीपी साउथ को नामजद तहरीर दी, अब डीसीपी साउथ के आदेश पर पीजीआई कोतवाली पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, निगोहा इलाके के एक गाँव में रहने वाली महिला के पति की चार साल पहले सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। आर्थिक तंगी के कारण वह पिछले दो वर्षों से अपनी मां और पांच साल की बेटी के साथ पीजीआई थाना क्षेत्र में किराए पर रहकर घरों में काम करती थी। आरोप है कि करीब दो महीने पहले, महिला ने ईश्वरी खेड़ा स्थित पाल डेयरी के मालिक अंकित पाल के मकान में किराए पर कमरा लिया और वहीं रहने लगी। पीड़िता ने बताया कि बीते 11 दिसंबर को अंकित पाल के भाई का तिलक समारोह था। उसे भी समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला था। वहां से वह रात करीब नौ बजे अपने कमरे में लौट आई थी। कुछ देर बाद आरोपी अंकित पाल एक महिला के साथ उसके कमरे में कॉफी और खाना लेकर आया। पीड़िता के अनुसार, जैसे ही उसने कॉफी पी और खाना खाया, वह अचेत हो गई।

कपड़े उतारकर अश्लील वीडियो भी बनाए

आरोप है कि अचेत अवस्था में ही अंकित पाल ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके कपड़े उतारकर आपत्तिजनक तस्वीरें व वीडियो बना लिए। घटना से दो दिन पहले उसकी मां बेटी को लेकर गांव चली गई थी, जिसका फायदा उठाकर अंकित ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर पूरी रात दुष्कर्म किया। सुबह होश में आने पर पीड़िता को अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी हुई। घटना के बाद, आरोपी अंकित पाल ने पीड़िता को उसकी तस्वीरें और वीडियो दिखाई और वायरल करने की धमकी दी। इस धमकी के बल पर वह लगातार उससे दुष्कर्म करता रहा। और पैसे भी वसूलता रहा।

पुलिस ने नहीं की कार्रवाई

पीड़ित ने पीजीआई कोतवाली पुलिस को तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। जिससे परेशान होकर पीड़िता ने 2 जनवरी को वह कमरा छोड़ दिया। और दूसरी जगह रहने लगी। इसके बाद भी आरोपी ने उसे फोन कर मिलने के लिए बुलाया और मना करने पर तस्वीरें व वीडियो वायरल करने की धमकी दी। आखिरकार, पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर गुरुवार रात डीसीपी से लिखित शिकायत की। डीसीपी के निर्देश पर पीजीआई पुलिस ने आरोपी अंकित पाल के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है।

