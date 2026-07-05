विधवा मां ने नवजात को जिंदा दफनाया! जानवर खा गए हाथ-पैर, जेठानी की FIR पर पुलिस ने शव निकाला
बुलंदशहर के नरसैना में विधवा महिला पर नवजात को जन्म के बाद जिंदा दफनाने का आरोप लगा है। पुलिस ने कब्र से शव निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने जांच की और डीएनए सैंपल लिया। जेठानी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर महिला को हिरासत में लिया गया है।
बुलंदशहर के नरसैना क्षेत्र के एक गांव में विधवा महिला ने बच्चे को जन्म दिया। चर्चा है कि जन्म के बाद बच्चे को उसने जिंदा दफना दिया। एक जुलाई को दफनाए गए नवजात के शव को पुलिस ने शनिवार देर रात कब्र खोदकर बाहर निकलवाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की है, शव का डीएनए सैंपल भेजा जा रहा है। जेठानी की तहरीर पर विधवा के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर उसे हिरासत में ले लिया है। गांव की एक महिला की जेठानी ने थाने में तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि उसकी देवरानी जो पिछले 8 साल से विधवा है, उसने 30 जून-1 जुलाई की रात एक बच्चे को जन्म दिया। एक जुलाई की सुबह गांव के एक बंद मकान के बरामदे में नवजात का शव मिला। आवारा जानवरों द्वारा शव को नुकसान पहुंचाए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने उसे गांव में ही दफना दिया था।
नवजात को जिंदा दफनाने की चर्चा
पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू की। शनिवार देर रात पुलिस टीम गांव पहुंची और राजस्व व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र की खुदाई कराकर शव को बाहर निकलवाया। फॉरेंसिक टीम ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल की। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर वीडियोग्राफी भी की। पुलिस ने आसपास के लोगों से भी पूछताछ की है। गांव में तरह-तरह की चर्चाएं हैं। चर्चा यह भी है कि विधवा महिला द्वारा लोकलाज के डर से नवजात शिशु को जन्म के बाद हत्या कर उसके शव को पास के ही खाली प्लॉट में दफना दिया था। इसके बाद महिला अपने मायके चली गई। कुत्ते और अन्य जंगली जानवरों ने शव नोंच दिया गया था। पड़ोस के ही एक व्यक्ति ने बंद मकान के बरामदे में नवजात का शव पड़ा देखा। नवजात के दोनों टांग और हाथ नहीं थे। शिकायत पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की है।
नवजात के डीएनए से होगी शिनाख्त
पुलिस ने नवजात का डीएनए जांच को भेजा है। डीएनए मिलान होने के बाद ही उसकी असली मां और पिता की पहचान हो सकेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला ने पुलिस पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने ही मृत बच्चे को जन्म दिया था।
बच्चे के पिता का पता लगाने में जुटी पुलिस
चर्चा है कि अवैध संबंधों के चलते ममता का गला घोट दिया गया। चर्चा है कि गर्भवती होने के बाद दवाइयां खाकर गर्भपात करने का प्रयास किया। लेकिन गर्भपात नहीं होने पर उसने बच्चे को जन्म दिया और जन्म के बाद ही ममता का गला घोंट दिया। हालांकि पुलिस का दावा है कि महिला द्वारा मृत बच्चे को जन्म दिया गया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस की जांच विभिन्न पहलुओं पर चल रही है। अभी भी यह सवाल बना हुआ है कि नवजात का पिता कौन है। एसएसआई सुभाष बाबू ने बताया कि शव को डीएनए जांच के लिए भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद मौत का सही कारण और घटना की सच्चाई सामने आएगी। फिलहाल पुलिस मामले में हर बिंदु पर जांच कर रही है। तहरीर के आधार पर नवजात शिशु की मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।