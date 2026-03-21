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बहू पर रखता था बुरी नजर; विरोध पर ससुर ने मार डाला, जेठ ने भी दिया साथ, घर में मिली लाश

Mar 21, 2026 02:11 pm ISTsandeep हिन्दुस्तान, संवाददाता, चरखारी (महोबा)
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मृतका के  पिता का आरोप है कि दामाद की मौत के बाद से ही ससुर दयाराम की नीयत उसकी बेटी पर खराब हो गई थी। उसने सुखदेवी को घर में अकेला देखकर बुरी नीयत से दबोच लिया। जब सुखदेवी ने विरोध किया और शोर मचाया, तो दयाराम ने अपने बेटे कीरत के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। जिससे उसकी मौत हो गई।

बहू पर रखता था बुरी नजर; विरोध पर ससुर ने मार डाला, जेठ ने भी दिया साथ, घर में मिली लाश

यूपी के महोबा जिले के कुरौराडांग गांव में एक विधवा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका सुखदेवी, राशन विक्रेता दयाराम पाल की बहू थी, जो पति की मौत के बाद अपने बच्चों का पालन-पोषण खुद कर रही थी। गुरुवार शाम वह अपने घर में खून से लथपथ हालत में मिली। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां से गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पति की भगदड़ में हुई थी मौत

मृतका के पिता लखन, निवासी धवारी गांव, ने पुलिस को दी तहरीर में ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी का विवाह कुरौरा गांव निवासी आशाराम के साथ हुआ था। आशाराम की फरवरी 2025 में प्रयागराज में आयोजित मेले के दौरान भगदड़ में मौत हो गई थी। पति की मौत के बाद सुखदेवी अपने बच्चों के साथ ससुराल में ही रह रही थी और भूसा बेचकर किसी तरह परिवार का खर्च चला रही थी।

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बहू पर बुरी नीयत रखता था ससुर

पिता का आरोप है कि दामाद की मौत के बाद से ही ससुर दयाराम की नीयत उसकी बेटी पर खराब हो गई थी। गुरुवार को मौका पाकर उसने सुखदेवी को घर में अकेला देखकर बुरी नीयत से दबोच लिया। जब सुखदेवी ने विरोध किया और शोर मचाया, तो दयाराम ने अपने बेटे (मतृका का जेठ) कीरत और पोते योगेंद्र के साथ मिलकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि इस दौरान लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला किया गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई, और उसकी मौत हो गई।

घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मृतका के पिता की तहरीर के आधार पर ससुर और जेठ के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

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ससुर की तलाश में जुटी पुलिस

परिजनों ने यह भी बताया कि पहले भी सुखदेवी के साथ मारपीट की घटनाएं हो चुकी थीं, लेकिन गांव में पंचायत के जरिए मामला शांत करा दिया गया था। घटना के बाद आरोपी दयाराम भागते समय राठ थाना क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में घायल हो गया और एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही वह वहां से फरार हो गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है।

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