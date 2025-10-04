widow grew close to her lover and when an innocent child became hindrance their love affair they both murdered her प्रेमी से बढ़ी विधवा महिला की नजदीकियां, इश्क में रोड़ा बनी मासूम तो दोनों ने खेला खूनी खेल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
widow grew close to her lover and when an innocent child became hindrance their love affair they both murdered her

प्रेमी से बढ़ी विधवा महिला की नजदीकियां, इश्क में रोड़ा बनी मासूम तो दोनों ने खेला खूनी खेल

बुलंदशहर में साढ़े तीन साल की बच्ची दिव्यांशी की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बच्ची की हत्या करने में खुद उसकी विधवा मां और उसके प्रेमी का हाथ था। पिता की मौत के बाद मां पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी बढ़ गई।

Sat, 4 Oct 2025
यूपी के बुलंदशहर में साढ़े तीन साल की बच्ची दिव्यांशी की मौत के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बच्ची की हत्या करने में खुद उसकी विधवा मां और उसके प्रेमी का हाथ था। पिता की मौत के बाद मां पर बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी बढ़ गई। वह काम पर जाने लगी थी। इसी बीच एक युवक से मां की नजदीकियां बढ़ गई थीं। महिला के चार बच्चे थी, जिसमें से दिव्यांशी छोटी थी। दिव्यांशी महिला और उसके प्रेमी की मुलाकत में रोड़ा बनने लगी थी। दिव्यांशी मां को काम पर जाने के लिए मना करती थी, इस वजह से महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खूनी खेल खेला। पुलिस ने बेटी की हत्या करने वाली मां सीमा उर्फ लाली और उसके प्रेमी यतेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है।

शनिवार को पुलिस लाइन में एसपी देहात डा.तेजवीर सिंह ने बताया कि गुरुवार को सीमा पत्नी स्व. राकेश निवासी अहमदगढ़ ने पुलिस को तहरीर देकर बेटी दिव्यांशी के लापता होने और हत्या की आशंका जताते हुए एक महिला सहित कई लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस तलाश में जुटी रही। इस बीच नरौरा गंग नहर में दिव्यांशी का शव मिला। शव की बरामदगी, चश्मदीदों के बयान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज और सीडीआर जैसे साक्ष्यों के आधार पर शक दिव्यांशी की मां सीमा पर गया।

शुक्रवार को पुलिस ने उसे राजघाट-रूपसपुर मार्ग से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में सीमा ने बच्ची की हत्या की बात स्वीकार की। उसने बताया कि पति के निधन के बाद उसके चार बच्चों की जिम्मेदारी थी। काम पर जाने में दिव्यांशी से उसे परेशानी होती थी। इसी कारण उसने प्रेमी यतेंद्र निवासी अजीजाबाद थाना पहासू के साथ मिलकर बच्ची की हत्या की।

दूसरों को फंसान को दर्ज था मुकदमा

एसपी देहात ने बताया कि सीमा और उसके प्रेमी अभियुक्त यतेन्द्र उर्फ पिच्चु का कस्बा अहमदगढ निवासी एक महिला ललतेश व अन्य लोगों से विवाद चल रहा था। वे उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाना चाहते थे। इसलिए दोनों ने मिलकर दिव्यांशी की हत्या करने की योजना बनाई तथा योजनानुसार बच्ची की गला दबाकर हत्या कर शव गंगनहर नरौरा में फेंक दिया। उसके बाद थाना नरौरा पर ललतेश व अन्य लोगों के विरुद्ध फर्जी मुकदमा पंजीकृत करा दिया।

