विधवा बनी मां, नवजात को उठा ले गया प्रेमी; फिर सड़क किनारे मिली लाश

संक्षेप: गांव की एक विधवा की डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ गई। किसी ने यह सूचना डायल 112 पर पुलिस को दी कि गांव में एक विधवा ने बच्चे को जन्म दिया है, जिसे महिला का प्रेमी उठा ले गया है। आशंका जताई गई कि नवजात को उसने जंगल या सुनसान जगह पर फेंक दिया है। इस सूचना पर पुलिस तुरंत ऐक्शन में आ गई।

उत्तर प्रदेश के संभल के बहजोई क्षेत्र के एक गांव में एक विधवा ने बच्चे को जन्म दिया। डिलीवरी होते ही नवजात को विधवा का प्रेमी उठा ले गया। इधर, विधवा की हालत बिगड़ गई। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं बाद में सड़क के किनारे एक नवजात का शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वो इस मामले की जांच जुटी है। उधर, इस घटना को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहजोई में भर्ती कराया। चिकित्सक ने महिला की हालत गंभीर देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। बाद में स्थिति में सुधार न होने पर उसे जिला अस्पताल से मुरादाबाद के लिए रेफर कर दिया गया। इधर, पुलिस नवजात की तलाश में जुट गई। देर रात चौकीदार ने सूचना दी कि गांव से अचलपुर की ओर जाने वाले मार्ग के किनारे एक नवजात का शव पड़ा है।