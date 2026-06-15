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यूपी: आधी उम्र के लड़के के इश्क में चूर हो गई विधवा, बौखलाए बेटों ने मां के आशिक को दी दर्दनाक मौत

Ajay Singh संवाददाता, सैदनगर (रामपुर)
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48 वर्षीय विधवा महिला के पति की करीब 5 साल पहले मौत हो चुकी थी। महिला के बच्चों में एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि तीन बेटे हैं। इनमें सबसे बड़ा बेटा 21 वर्ष का है, जबकि बाकी दो बेटे नाबालिग हैं। मां के प्रेम प्रसंग से नाराज बेटों ने उसके प्रेमी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी।

यूपी: आधी उम्र के लड़के के इश्क में चूर हो गई विधवा, बौखलाए बेटों ने मां के आशिक को दी दर्दनाक मौत

उत्तर प्रदेश के रामपुर के अजीमनगर थाना क्षेत्र के खंडिया गांव में 48 वर्षीय विधवा 26 साल के लड़के के इश्क में चूर हो गई। मां के प्रेम प्रसंग से नाराज बेटों ने उसके प्रेमी की गला दबाकर बेरहमी से हत्या कर दी। रविवार देर रात मां के पास प्रेमी को देखकर आपा खोए बेटों ने पहले उसे जमकर पीटा और फिर उसका दम घोंट दिया। साक्ष्य मिटाने के लिए आरोपी शव को घर से करीब 200 मीटर दूर घसीटते हुए ले गए और सड़क किनारे खेत में फेंककर भाग गए। सोमवार सुबह ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस ने तुंरत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बड़े बेटे और वारदात में शामिल उसके नाबालिग भाई को हिरासत में ले लिया है।

खंडिया गांव निवासी 48 वर्षीय विधवा महिला के पति की करीब पांच साल पहले मौत हो चुकी थी। महिला के बच्चों में एक बेटी की शादी हो चुकी है, जबकि तीन बेटे हैं। इनमें सबसे बड़ा बेटा 21 वर्ष का है, जबकि बाकी दो बेटे (11 वर्ष और 16 वर्ष) नाबालिग हैं। पति की मौत के कुछ समय बाद महिला का प्रेम प्रसंग मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के गांव दयानाथपुर निवासी धर्म सिंह के 26 वर्षीय पुत्र मनोज के साथ हो गया था। दोनों पिछले दो साल से रिश्ते में थे और आपस में शादी करना चाहते थे। मगर, बेटों को मां का यह रिश्ता और शादी का फैसला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। यही वजह थी कि मनोज हमेशा बच्चों से छुपकर ही महिला से मिलने आता था।

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रविवार देर शाम ग्रामीणों ने मनोज को खंडिया गांव में महिला के घर की तरफ जाते हुए देखा था। रात में किसी समय महिला के बेटों ने मनोज को अपनी मां के साथ देख लिया। इस पर 21 वर्षीय बड़े बेटे और उसके भाई का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। आरोप है कि दोनों ने मनोज पर हमला बोल दिया। मारपीट के बाद गला दबाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। सोमवार सुबह जब ग्रामीणों ने सड़क किनारे लहूलुहान शव देखा तो गांव में सनसनी फैल गई। मृतक के चेहरे और शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। पुलिस ने मृतक की जेब से मिले पहचान पत्र के आधार पर उसकी शिनाख्त की। घटना की खबर मिलते ही अजीमनगर थाने पहुंचे मृतक के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है।

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थाने जाकर प्रेमी को छुड़ा लाई थी मां

पुलिस की शुरुआती पड़ताल में पता चला है कि महज 5 दिन पहले भी बेटों ने मनोज को मां के साथ रंगे हाथों पकड़ा था। तब बेटों ने उसे कमरे में बंद कर पुलिस के हवाले कर दिया था। लेकिन, कुछ ही देर बाद मां गांव के कुछ संभ्रांत लोगों के साथ थाने पहुंच गई और पुलिस से गुहार लगाकर अपने प्रेमी को छुड़ा लाई। उस दौरान दोनों पक्षों के रिश्तेदारों की मौजूदगी में पंचायत हुई और समझौते के तहत मनोज को सख्त अल्टीमेटम दिया गया था कि वह दोबारा खंडिया गांव नहीं आएगा। लेकिन 5 दिन बाद ही मनोज का दोबारा आना उसकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित हुआ।

क्या बोली पुलिस

अजीमनग के थानाध्यक्ष कर्म सिंह पाल ने बताया कि युवक की मौत का स्पष्ट कारण जानने के लिए शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जिनमें एक आरोपी नाबालिग है। जल्द ही पूरे मामले का अधिकारिक खुलासा कर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

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