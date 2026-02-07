अखिलेश दादरी से क्यों करेंगे चुनावी अभियान की शुरुआत? क्या संदेश देना चाहती है सपा

संक्षेप: सपा प्रमुख अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में समाजवादी समानता भाईचारा रैली करेगी। अखिलेश नोएडा के दादरी से चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव विधानसभा चुनावों की तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश में समाजवादी समानता भाईचारा रैली करेगी। अखिलेश 29 मार्च को नोएडा के दादरी से इसकी शुरुआत करेंगे। इसके बाद ये रैली प्रदेश के सभी जिलों में आयोजित की जाएगी। इस रैली की जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी संभालेंगे। नोएडा से इस अभियान की शुरुआत के पीछे माना जा रहा है कि पार्टी इस कमजोर गढ़ में अपने को मजबूत दिखाने का संदेश देना चाहती है। पार्टी का मानना है कि अगर इन इलाकों में संगठन मजबूत किया गया, तो चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है।

विधानसभा चुनावों के करीब 11 महीने पहले नोएडा से शुरू होने वाली इस रैली की तर्ज पर प्रदेश के सभी जिलों में रैली का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेता स्थानीय स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इन रैलियों के आयोजन के जरिए सपा की कोशिश उन विधानसभा क्षेत्रों में अपनी स्थिति मजबूत करने पर है, जहां समाजवादी पार्टी को 2022 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था।

रैलियों की शुरुआत के साथ ही समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनावों के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। उम्मीदवारों के चयन के लिए बकायदा जिलों के कार्यकर्ताओं से रिपोर्ट ली जा रही है। साथ ही जातीय समीकरणों का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पार्टी की कोशिश है कि ऐसे नेताओं को प्रत्याशी बनाया जाए, जिनकी विधानसभा क्षेत्र में स्वीकार्यता हो। इसके अलावा टिकट के चयन में एसआईआर में सक्रिय भूमिका निभाने वाले नेताओं का भी अहमियत दी जाएगी। सपा हर सीट पर प्रत्याशियों को टिकट देने के लिए सर्वे भी करा रही है।