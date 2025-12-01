Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsWhy werent other illegal structures demolished Supreme Court questions Meerut bulldozer action
बाकी अवैध निर्माण ध्वस्त क्यों नहीं किए! मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

बाकी अवैध निर्माण ध्वस्त क्यों नहीं किए! मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद से पूछा कि कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के अलावा बाकी उस जैसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। परिषद के अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे सके और दो माह का समय मांगा।

Mon, 1 Dec 2025 09:22 PMDinesh Rathour मेरठ, वरिष्ठ संवाददाता
share Share
Follow Us on

सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद से पूछा कि कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के अलावा बाकी उस जैसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। परिषद के अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे सके और दो माह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने परिषद को दो माह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

यह जानकारी याचिकाकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना के अधिवक्ता तुषार जैन ने दी। उन्होंने बताया सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 ध्वस्तीकरण के लिए मांगी फोर्स उपलब्ध करा दी थी। आवास एवं विकास परिषद ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की। परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को ध्वस्त कर दिया है। कोर्ट ने उस जैसे बाकी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बारे में पूछा तो परिषद के अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके।

कोर्ट ने कहा कि 2013 में हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेश का अनुपालन कराना होगा। उसमें भू उपयोग परिवर्तन कर किए अवैध व्यावसायिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। परिषद के अधिवक्ता ने बाकी बचे अवैध निर्माणों को लेकर जवाब देने के लिए दो माह का समय मांगा तो कोर्ट ने दो माह के अंदर आदेश का अनुपालन कराकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हालांकि कोर्ट का आदेश साइट पर अपलोड नहीं हो सका है।

मंडलायुक्त के आदेश ने रोक दी थी कार्रवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए इस जैसे बाकी अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसमें शास्त्रीनगर आवासीय योजना में चिह्नित किए 1478 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 10 महीने बाद 25 अक्टूबर को कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को ध्वस्त कर दिया लेकिन इसके बाद तत्कालीन मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद ने 27 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में बाकी अवैध निर्माणों को नहीं तोड़े जाने और व्यापारियों को राहत देने के लिए सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। इसके बाद परिषद ने बाकी अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी थी।

अवैध निर्माणों पर फिर लटकी ध्वस्तीकरण की तलवार

सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद सेंट्रल मार्केट के बाकी अवैध निर्माणों पर फिर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। तत्कालीन मंडलायुक्त और जनप्रतिनिधियों द्वारा सुझाए बाजार स्ट्रीट के प्रस्ताव पर भी अभी तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। क्षेत्र को बाजार स्ट्रीट घोषित करने के लिए आवास एवं विकास परिषद की बोर्ड बैठक से प्रस्ताव को पास करना होगा। इसके बाद मेरठ विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में इसके लिए मास्टर प्लान 2031 में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद ही बाजार स्ट्रीट का दर्जा मिलेगा। इसके बाद भी व्यापारियों को नई आवास नीति और बाजार स्ट्रीट नियमों के अनुसार दुकानों और कॉम्पलेक्स का नक्शा पास कराना होगा। इसके बाद ही अवैध निर्माण वैध माना जाएगा।क

ये भी पढ़ें:यूपी में एक और दूल्हे ने दिखाई दरियादिली, शादी में लौटाए पांच लाख रुपये, शगुन मे
ये भी पढ़ें:जयमाल के बाद दुल्हन ने चुन लिया नया 'जीवनसाथी', हाथ मलता रह गया दूल्हा
Dinesh Rathour

लेखक के बारे में

Dinesh Rathour
दिनेश राठौर लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। कानपुर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव है। लंबे समय तक प्रिन्ट में डेस्क पर रहे हैं। यूपी के कानपुर, बरेली, मुरादाबाद और राजस्थान के सीकर जिले में पत्रकारिता कर चुके हैं। भारतीय राजनीति के साथ सोशल और अन्य बीट पर काम करने का अनुभव। इसके साथ ही वायरल वीडियो पर बेहतर काम करने की समझ है। और पढ़ें
Meerut News Supreme Court Up Latest News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |