बाकी अवैध निर्माण ध्वस्त क्यों नहीं किए! मेरठ में बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद से पूछा कि कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के अलावा बाकी उस जैसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। परिषद के अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे सके और दो माह का समय मांगा।

सेंट्रल मार्केट अवैध निर्माण ध्वस्तीकरण मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने आवास एवं विकास परिषद से पूछा कि कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 के अलावा बाकी उस जैसे अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। परिषद के अधिवक्ता कोई जवाब नहीं दे सके और दो माह का समय मांगा। इस पर कोर्ट ने परिषद को दो माह के अंदर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई दो महीने बाद होगी।

यह जानकारी याचिकाकर्ता आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना के अधिवक्ता तुषार जैन ने दी। उन्होंने बताया सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में पुलिस ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 ध्वस्तीकरण के लिए मांगी फोर्स उपलब्ध करा दी थी। आवास एवं विकास परिषद ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की। परिषद के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को ध्वस्त कर दिया है। कोर्ट ने उस जैसे बाकी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई के बारे में पूछा तो परिषद के अधिवक्ता जवाब नहीं दे सके।

कोर्ट ने कहा कि 2013 में हाईकोर्ट द्वारा दिए आदेश का अनुपालन कराना होगा। उसमें भू उपयोग परिवर्तन कर किए अवैध व्यावसायिक अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के आदेश दिए गए थे। परिषद के अधिवक्ता ने बाकी बचे अवैध निर्माणों को लेकर जवाब देने के लिए दो माह का समय मांगा तो कोर्ट ने दो माह के अंदर आदेश का अनुपालन कराकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। हालांकि कोर्ट का आदेश साइट पर अपलोड नहीं हो सका है।

मंडलायुक्त के आदेश ने रोक दी थी कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने 17 दिसंबर 2024 को सेंट्रल मार्केट स्थित आवासीय भूखंड संख्या 661/6 पर भू उपयोग परिवर्तन कर बनाए कॉम्पलेक्स को ध्वस्त करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए इस जैसे बाकी अवैध निर्माणों को भी ध्वस्त करने के आदेश दिए थे। इसमें शास्त्रीनगर आवासीय योजना में चिह्नित किए 1478 अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। आवास एवं विकास परिषद ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 10 महीने बाद 25 अक्टूबर को कॉम्पलेक्स संख्या 661/6 को ध्वस्त कर दिया लेकिन इसके बाद तत्कालीन मंडलायुक्त ह्रषिकेश भास्कर यशोद ने 27 अक्टूबर को दिए अपने आदेश में बाकी अवैध निर्माणों को नहीं तोड़े जाने और व्यापारियों को राहत देने के लिए सेंट्रल मार्केट को बाजार स्ट्रीट क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार करने को कहा था। इसके बाद परिषद ने बाकी अवैध निर्माणों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोक दी थी।