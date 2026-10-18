शिक्षकों की क्यों रोकी सैलरी? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जिले के BSA को जवाब के साथ किया तलब
औरैया में कुछ सहायक अध्यापकों की नौ महीने से बकाया सैलरी का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का कड़ा रुख सामने आया है। कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया को चार नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सभी दस्तावेज और स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है।
औरैया, संवाददाता। उत्तर प्रदेश के औरैया में कुछ सहायक अध्यापकों की नौ महीने से बकाया सैलरी का भुगतान नहीं किए जाने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया। न्यायालय ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी औरैया को चार नवंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर सभी दस्तावेज और स्पष्टीकरण पेश करने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत में अखिलेश कुमार और चार अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और चार अन्य की रिट याचिका पर सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता केडी अवस्थी ने नवंबर 2019 से जुलाई 2020 तक रोकी गई सैलरी उचित ब्याज सहित भुगतान की मांग रखी।
अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि वेतन भुगतान के संबंध में पहले ही में स्पष्ट आदेश दिया जा चुका है। इसके बावजूद भुगतान में हीलाहवाली की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वेतन भुगतान में अनियमितता बरती गई।
मामला क्या है?
अधिवक्ता के अनुसार याचिकाकर्ता शिक्षकों में दृष्टि, श्रवण और चलने-फिरने संबंधी दिव्यांगता विकसित हो गई थी। सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी ने उनकी दिव्यांगता प्रमाणित की थी। अधिकांश शिक्षकों ने नियुक्ति अथवा पदोन्नति प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता प्रमाणपत्रों का उपयोग भी नहीं किया था। नियमित रूप से शैक्षणिक दायित्व निभाने के बावजूद उनका नौ महीने का वेतन रोक दिया गया। सरकारी अधिवक्ता और याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने बीएसए को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो प्रत्येक शिक्षक का कितना वेतन रोका गया, कितनी धनराशि का भुगतान किया गया और कितना वेतन अभी बकाया है, बताने का निर्देश दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता महावीर शर्मा ने बताया कि चार नवंबर को पेश होने को कहा गया।
28 बीएसए और 13 एडी बेसिक से मांगा स्पष्टीकरण
वहीं, लखनऊ से आई एक अन्य खबर के मुताबिक निजी स्कूलों की मान्यता लटकाए रखने पर प्रदेश के 28 बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) व 13 सहायक बेसिक शिक्षा निदेशकों (एडी बेसिक) से स्पष्टीकरण मांगा गया है। बेसिक शिक्षा निदेशक अनिल भूषण चतुर्वेदी ने तीन दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है।
पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन व मान्यता के मामलों के निस्तारण की व्यवस्था होने के बावजूद चार-चार महीने मान्यता के प्रकरण लटकाए रखने के आरोप हैं। मान्यता के मामलों को पारदर्शी ढंग से निपटाने और उसमें किसी भी तरह का भ्रष्टाचार न हो इसके लिए पोर्टल बनाकर ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी शिक्षा विभाग के अधिकारी व कर्मचारी महीनों मान्यता संबंधी प्रकरण लटकाए हुए हैं। प्रदेश भर में 89 निजी स्कूलों के मान्यता के प्रकरण लंबित हैं। सबसे अधिक 22 निजी स्कूलों की मान्यता के मामले मुरादाबाद मंडल के संभल जिले के लटके हुए हैं। इसके चलते बस्ती, संतकबीर नगर, सिद्धार्थनगर,महाराजगंज, कानपुर नगर, लखनऊ, सीतापुर, उन्नाव, गौतमबुद्ध नगर के बीएसए से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिन 13 एडी बेसिक से जवाब मांगा गया है उनमें बस्ती, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ शामिल हैं।
लेखक के बारे मेंAjay Singh
अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।और पढ़ें