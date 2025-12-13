यूपी पंचायत चुनाव से पहले अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का क्यों मांग लिया गया ब्योरा, जानें मामला

संक्षेप: वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल का ब्योरा जिलों से तलब किया गया है।

यूपी में कुछ ही महीने के बाद पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल शुरू हो गई। वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल का ब्योरा जिलों से तलब किया गया है। पंचायती राज निदेशक ने प्रदेश की सभी जिला पंचायतों और ब्लॉक मुख्यालयों को पत्र भेजकर शपथ ग्रहण से पूरे पांच वर्षों के कार्यों की बिंदुवार जानकारी मांगी है। निदेशक अमित कुमार सिंह की ओर से जिला पंचायतों और ब्लॉक मुख्यालयों को जारी पत्र में प्रारूप भी भेजा गया है।

इसमें अलग-अलग विवरण भरना है, जिसमें जिला पंचायत का नाम, पहली बैठक, कार्यकाल की समाप्ति एवं कार्यों का ब्योरा आदि है। अधिकारियों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले वर्ष मार्च से मई के बीच प्रस्तावित है। इसलिए चुनाव से पूर्व अब कार्यों को रिकॉर्ड में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले पांच वर्षों के कार्यों का दस्तावेज बनाया जा रहा है। जिसे आगामी दिनों में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। जिला पंचायत ने प्रदेश शासन में सूचना भेजनी शुरू कर दी है।