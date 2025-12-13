यूपी पंचायत चुनाव से पहले अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख का क्यों मांग लिया गया ब्योरा, जानें मामला
वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल का ब्योरा जिलों से तलब किया गया है।
यूपी में कुछ ही महीने के बाद पंचायत चुनाव होने हैं। चुनाव को लेकर प्रदेश में हलचल शुरू हो गई। वाराणसी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के कार्यकाल का ब्योरा जिलों से तलब किया गया है। पंचायती राज निदेशक ने प्रदेश की सभी जिला पंचायतों और ब्लॉक मुख्यालयों को पत्र भेजकर शपथ ग्रहण से पूरे पांच वर्षों के कार्यों की बिंदुवार जानकारी मांगी है। निदेशक अमित कुमार सिंह की ओर से जिला पंचायतों और ब्लॉक मुख्यालयों को जारी पत्र में प्रारूप भी भेजा गया है।
इसमें अलग-अलग विवरण भरना है, जिसमें जिला पंचायत का नाम, पहली बैठक, कार्यकाल की समाप्ति एवं कार्यों का ब्योरा आदि है। अधिकारियों के मुताबिक त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले वर्ष मार्च से मई के बीच प्रस्तावित है। इसलिए चुनाव से पूर्व अब कार्यों को रिकॉर्ड में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। पिछले पांच वर्षों के कार्यों का दस्तावेज बनाया जा रहा है। जिसे आगामी दिनों में विभागीय वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाएगा। जिला पंचायत ने प्रदेश शासन में सूचना भेजनी शुरू कर दी है।
क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक, पुराने प्रस्ताव जल्द निपटाने पर जोर
वहीं दूसरी ओर पंचायत चुनाव को देखते हुए मेरठ में क्षेत्र पंचायत सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक में विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई, और पिछली बैठकों में पारित प्रस्तावों को जल्द पूरा कराने पर विशेष जोर दिया। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों पर इसके संभावित प्रभाव और योजनाओं की रूपरेखा को लेकर भी सुझाव रखे गए। साथ ही कार्य प्रगति, क्षेत्रीय निरीक्षण और जिला प्रशासन के निर्देशों की जानकारी साझा की गई। अधिकारियों ने ग्राम प्रधानों से ब्लॉक स्तर पर बेहतर तालमेल बनाकर काम करने की अपील की। ब्लॉक प्रमुख ने कहा कि क्षेत्र पंचायत के विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।