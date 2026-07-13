यूपी में 2 दिनों में एसडीएम स्तर के 363 पीसीएस अफसरों के क्यों किए गए तबादले? जानिए वजह

यूपी में 2 दिनों में एसडीएम स्तर के 363 पीसीएस अफसरों के तबादले किए गए। योगी सरकार ने रविवार की रात में 182 और सोमवार को 181 अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। इस बड़े फेरबदल को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है।

UP PCS Transfer: योगी सरकार ने दो दिनों के अंदर उपजिलधिकारी (एसडीएम) स्तर के 363 अधिकारियों के तबादले किए हैं। रविवार की रात में 182 और सोमवार को 181 अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। एक ही जिले में तीन साल और मंडल में सात साल की सेवा पूरी करने वालों को स्थानांरित किया गया है। यूपी विधानसभा चुनाव की दृष्टि से भी ये तबादले महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होते हुए सबसे पहले एक ही जिलों में सालों से जमे अफसरों को हटाने का निर्देश चुनाव आयोग राज्य को देता है। इसीलिए इसको ध्यान में रखते हुए भी अधिकारियों को हटाया गया है।

शैलेंद्र गौतम को महाराजगंज से सीतापुर का एसडीएम बनाया गया है। अतुल कुमार सिंह फर्रुखाबाद से बलरामपुर, निशांत उपाध्याय बलिया से श्रावस्ती, मल्लिका नैन एसडीएम बरेली से राजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश वक्फबोर्ड न्याधिकारण लखनऊ बनाई गई हैं। यदुवीर सिंह झांसी से लखीमपुर खीरी, संतदास पवार मुरादाबाद से लखीमपुर खीरी का एसडीएम बनाया गया है।

तृप्ति गुप्ता बरेली से अंबेडकरनगर, गरिमा सौनकिया औरैया से सुल्तानपुर, अभिषेक प्रियदर्शी बलिया से सीतापुर, रेणू मिश्रा लखीमपुर खीरी से सिद्धार्थनगर, प्रदीप कुमार विमल कासगंज से लखनऊ के एसडीएम बनाए गए हैं। श्रेया अयोध्या से श्रावस्ती, लोकेश कुमार गाजीपुर से उन्नाव, विनीत कुमार विशेष कार्याधिकारी राजस्व परिषद लखनु से एसडीएम सुल्तानपुर, सुधीर कुमार अयोध्या से सीतापुर, रिपुदमन सिंह बदायूं से सहायक नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ बनाए गए हैं।

बृजेश कुमार वर्मा द्वितीय लखनऊ से गोंडा के एसडीएम बनाए गए प्रीती सिंह मुरादाबाद से सहायक निदेशक सूडा लखनऊ, संजय यादव सहायक नगर आयुक्त नगर निगम लखनऊ से एसडीएम बलरामपुर, बृजेश कुमार वर्मा द्वितीय लखनऊ से गोंडा के एसडीएम बनाए गए हैं। रामदेव उन्नाव से लखनऊ, रानी गरिमा जायसवाल सिद्धार्थनगर, मोनिका वर्मा सहायक निदेशक सूडा से सहायक निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय लखनऊ, संदीप कुमार त्रिपाठी शामली से सिद्धार्थनगर के एसडीएम बनाए गए हैं। शशांक शेखर राय सिद्धार्थनगर से लखनऊ, आनंद कुमार तिवारी बाराबंकी से अयोध्या, फूलचंद्र यादव चित्रकूट से सीतापुर, संजय कुमार अग्रहरी हरदोई से सुल्तानपुर के एसडीएम बनाए गए हैं।