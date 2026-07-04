कोराना में जान गंवाने वाले लाइनमैन के परिवार को क्यों नहीं दिए 50 लाख? हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

कोरोना योद्धा लाइनमैन की बिजली सप्लाई बहाल करने के दौरान मौत हो गई थी।उसे फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना गया। परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी नहीं मिली। अब हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव (राजस्व) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोरोना काल के समय बिजली सप्लाई बहाल करने के दौरान एक लाइनमैन ने अपनी जान गंवा दी थी। लाइनमैन के परिवार को अब न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है। लाइनमैन को फ्रंटलाइन वर्कर मानने से इनकार करते हुए 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि नहीं दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव (राजस्व) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। निर्धारित 21 जुलाई के पहले हलफनामा न देने की स्थिति में प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव (राजस्व) को 21 जुलाई को व्यक्तिगत शपथ पत्र में यह बताना होगा कि उन्होंने 17 अप्रैल 2026 के भुगतान आदेश का पालन क्यों नहीं किया।

दरअसल, कोविड काल में विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन गोपलापुर के रहने वाले विकिलेश गौड़ की बिजली आपूर्ति बहाल के दौरान 10 मई 2021 को कोरोना से मौत हो गई थी। मौत के बाद जिला प्रशासन ने विकिलेश गौड़ समेत 15 कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए 50 लाख रुपये भुगतान करने के लिए शासन को पत्र लिखा था। एक-एक कर इसमें 14 कर्मियों के परिजनों को भुगतान हो गया लेकिन विकिलेश के परिजनों को भुगतान नहीं हुआ। विकिलेश के पक्ष में दो जिलाधिकारियों ने शासन को पत्र लिखकर बताया था कि वह फ्रंट लाइनर वर्कर था।

दो साल बाद शासन ने रद कर दिया आवेदन प्रशासन की ओर से दो साल तक पत्राचार चलता रहा लेकिन शासन से कोई जवाब नहीं आया। 28 जुलाई 2023 को शासन ने यह कहकर फाइल बंद कर दी कि विकिलेश गौड़ फ्रंट लाइन वर्कर नहीं था। इन दो सालों में मृतक के पिता निर्मल गौड़ लगातार आपदा और जिला प्रशासन कार्यालय के चक्कर लगाते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब निर्मल गौड़ को यह जानकारी हुई कि अन्य 14 कर्मचारियों के परिजनों को भुगतान हो गया तो उनकी सदमे से मौत हो गई।