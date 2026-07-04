Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

कोराना में जान गंवाने वाले लाइनमैन के परिवार को क्यों नहीं दिए 50 लाख? हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

Ajay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

कोरोना योद्धा लाइनमैन की बिजली सप्लाई बहाल करने के दौरान मौत हो गई थी।उसे फ्रंटलाइन वर्कर नहीं माना गया। परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी नहीं मिली। अब हाई कोर्ट ने इस पर सवाल उठाया है। कोर्ट ने प्रमुख सचिव (राजस्व) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। 

कोराना में जान गंवाने वाले लाइनमैन के परिवार को क्यों नहीं दिए 50 लाख? हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

UP News : उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कोरोना काल के समय बिजली सप्लाई बहाल करने के दौरान एक लाइनमैन ने अपनी जान गंवा दी थी। लाइनमैन के परिवार को अब न्याय मिलने की उम्मीद बंधी है। लाइनमैन को फ्रंटलाइन वर्कर मानने से इनकार करते हुए 50 लाख की आर्थिक सहायता राशि नहीं दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रमुख सचिव (राजस्व) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। निर्धारित 21 जुलाई के पहले हलफनामा न देने की स्थिति में प्रमुख सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रमुख सचिव (राजस्व) को 21 जुलाई को व्यक्तिगत शपथ पत्र में यह बताना होगा कि उन्होंने 17 अप्रैल 2026 के भुगतान आदेश का पालन क्यों नहीं किया।

दरअसल, कोविड काल में विद्युत विभाग में कार्यरत लाइनमैन गोपलापुर के रहने वाले विकिलेश गौड़ की बिजली आपूर्ति बहाल के दौरान 10 मई 2021 को कोरोना से मौत हो गई थी। मौत के बाद जिला प्रशासन ने विकिलेश गौड़ समेत 15 कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानते हुए 50 लाख रुपये भुगतान करने के लिए शासन को पत्र लिखा था। एक-एक कर इसमें 14 कर्मियों के परिजनों को भुगतान हो गया लेकिन विकिलेश के परिजनों को भुगतान नहीं हुआ। विकिलेश के पक्ष में दो जिलाधिकारियों ने शासन को पत्र लिखकर बताया था कि वह फ्रंट लाइनर वर्कर था।

ये भी पढ़ें:यूपी में साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश, अफसरों-कारोबारियों के बीच रह रहे थे जालसाज

दो साल बाद शासन ने रद कर दिया आवेदन

प्रशासन की ओर से दो साल तक पत्राचार चलता रहा लेकिन शासन से कोई जवाब नहीं आया। 28 जुलाई 2023 को शासन ने यह कहकर फाइल बंद कर दी कि विकिलेश गौड़ फ्रंट लाइन वर्कर नहीं था। इन दो सालों में मृतक के पिता निर्मल गौड़ लगातार आपदा और जिला प्रशासन कार्यालय के चक्कर लगाते रहे लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब निर्मल गौड़ को यह जानकारी हुई कि अन्य 14 कर्मचारियों के परिजनों को भुगतान हो गया तो उनकी सदमे से मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:यूपी की नौकरशाही अब पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार नहीं: सीएम योगी
ये भी पढ़ें:VIDEO: प्रेमी से नाराज युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा, टावर पर चढ़ मचाया हंगामा
ये भी पढ़ें:वोटर लिस्ट के लिए गलत जानकारी पर शिकंजा, डबल एंट्री में पांच लोगों पर केस दर्ज

तीन साल से पत्नी लगा रही है चक्कर

ससुर की मौत के बाद विकिलेश की पत्नी ने विभाग से लेकर जिला प्रशासन कार्यालय तक चक्कर लगाए लेकिन कहीं से बात नहीं बनी। आखिरकार उसने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए शासन के 28 जुलाई 2023 के आदेश को निरस्त करते हुए एक महीने के अंदर 50 लाख रुपये भुगतान करने का निर्देश दिया।

Ajay Singh

लेखक के बारे में

Ajay Singh

अजय कुमार सिंह पिछले आठ वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में पूर्वांचल के बड़े हिस्से से खबरों का कोआर्डिनेशन देख रहे हैं। वह हिन्दुस्तान ग्रुप से 2010 से जुड़े हैं। पत्रकारिता में 27 वर्षों का लंबा अनुभव रखने वाले अजय ने टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। हिन्दुस्तान से पहले वह ईटीवी, इंडिया न्यूज और दैनिक जागरण के लिए अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। अजय राजनीति, क्राइम, सेहत, शिक्षा और पर्यावरण से जुड़ी खबरों को गहराई से कवर करते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट अजय फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में असिस्टेंट एडिटर हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं।

और पढ़ें
UP Top News Up News Up Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।