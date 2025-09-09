लखनऊ नगर निगम की बैठक में क्यों मचा हंगामा? BJP पार्षद के आरोप पर मेयर बोलीं-तमीज से बाेलिए

राजधानी लखनऊ में नगर निगम की बैठक के दौरान सदन में हंगामा हो गया। बीजेपी के पार्षद के गंभीर आरोप मेयर गुस्सा गई। उन्होंने कहा कि बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमीज से बोलिए।

लखनऊ नगर निगम की मंगलवार को हुई सदन की बैठक में फिर जमकर हंगामा हुआ। भाजपा पार्षद मुकेश सिंह मोंटी ने महापौर सुषमा खरकवाल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह जनता का काम नहीं, बल्कि अपना काम कर रही हैं। महापौर भड़क गईं और कहा कि इस तरह की बदतमीजी नहीं चलेगी। तमीज से बात करिए। इसके बाद सदन में शोर-शराबा शुरू हो गया। मोंटी ने स्पष्ट कहा कि यदि इस घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो जनता को आने वाले दिनों में भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

स्ट्रीट लाइट टेंडर पर उठा घोटाले का सवाल मोंटी ने ऐलान किया कि वह अब भाजपा के साथ नहीं रहेंगे। गौरतलब है कि 4 नवंबर की बैठक में भी उन्होंने भाजपा की सीट छोड़कर सपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच बैठकर विरोध दर्ज कराया था। मोंटी ने आरोप लगाया कि मार्ग प्रकाश विभाग में स्ट्रीट लाइट मेंटिनेंस के लिए कराए गए टेंडर में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। पहले टेंडर की 23 शर्तें थीं, जिन्हें घटाकर 18 कर दिया गया। इसके बाद दोबारा टेंडर मंगाए गए, लेकिन उसमें केवल एक ही ठेकेदार ने हिस्सा लिया।

इसके बावजूद नगर निगम अधिकारियों ने वही टेंडर पास कर दिया। मोंटी का आरोप है कि यह टेंडर महापौर के इशारे पर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सफाई और कूड़ा उठाने का ठेका जिस लायंस को दिया गया था उस पर स्ट्रीट लाइट का ठेका पाने वाले ठेकेदार ने मुकदमा किया था। लेकिन बाद में मामला वापस ले लिया गया।

विपक्ष और कुछ भाजपा पार्षदों का समर्थन मोंटी के आरोपों का समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्षद मुकेश सिंह चौहान ने कहा कि सिंगल टेंडर किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं है और इसे तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। कई भाजपा पार्षदों ने भी माना कि सिंगल टेंडर को मंजूरी देना नियमों के खिलाफ है। पार्षदों ने नगर आयुक्त को घेरते हुए कहा कि पूरे मामले की जानकारी होने के बावजूद उन्होंने चुप्पी साध रखी है। इससे शहर को भारी नुकसान हो सकता है।

भाजपा-सपा-कांग्रेस सभी पार्षद एकजुट नगर निगम लखनऊ की मंगलवार को हुई सदन बैठक में पार्कों के रखरखाव को लेकर जमकर बवाल मच गया। भाजपा, सपा और कांग्रेस—तीनों दलों के पार्षद एकजुट होकर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी पर उतर आए। मामला इतना बढ़ा कि सदन को आधे घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा और अधिकारी बैठक छोड़कर चले गए।

ठेकेदार को फायदा पहुंचाने का आरोप पार्षदों का आरोप है कि नगर निगम ने पूरे शहर की पार्कों का रखरखाव एक ही ठेकेदार को देने की साजिश रची है। जोनवार टेंडर की जगह वार्डवार टेंडर न कराए जाने को लेकर पार्षदों ने हंगामा शुरू कर दिया। भाजपा पार्षद प्रमोद सिंह राजन ने खुलासा किया कि जिस ठेकेदार को यह काम देने की तैयारी है, उसकी आठ कंपनियां पहले से नगर निगम में अलग-अलग नाम से हैं। पार्षदों का कहना था कि यह पूरा खेल एक ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए रचा जा रहा है। भाजपा पार्षद रणजीत सिंह, अमित चौधरी, अनुराग मिश्रा, राजीव दीक्षित, राजेश सिंह गब्बर, प्रमोद सिंह राजन, सपा के सैयद यावर हुसैन रिशु समेत तमाम पार्षद वेल में आकर नारे लगाने लगे।